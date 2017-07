Xbox One-update voegt ondersteuning eigen profielafbeeldingen toe

Microsoft heeft de juli-update voor de Xbox One vrijgegeven. De update voegt de mogelijkheid toe voor spelers om eigen profielafbeeldingen toe te voegen aan hun Xbox-profiel. Daarnaast is co-streaming toegevoegd aan de Mixer-dienst.

Spelers kunnen afbeeldingen voor Gamer- en Club-profielen en Club-achtergronden toevoegen via hun Xbox One, Windows 10-pc of mobiele telefoon, meldt Major Nelson, hoofd Xbox Programming bij Microsoft. Microsoft wijst erop dat gebruikers zich aan de gedragsregels moeten houden aangezien iedereen de afbeeldingen kan zien.

De juli-update voegt co-streaming toe aan Mixer, de streamingdienst die Microsoft voorheen Beam noemde. Vier vrienden kunnen nu tegelijk uitzenden en elkaar uitnodigingen hiervoor sturen. Verder is het mogelijk in te stellen dat een gebruiker automatisch inlogt bij het inschakelen van een specifieke controller. Abonnees voor Xbox Game Pass kunnen iOS- of Android-app voor de Xbox update om in de gamecollectie van hun abonnement te kunnen browsen.