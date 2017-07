Darkweb-marktplaats AlphaBay is offline gehaald door VS, Canada en Thailand

De ondergrondse marktplaats AlphaBay, die vorige week offline ging, blijkt te zijn neergehaald door een gezamenlijke actie van de autoriteiten van de VS, Canada en Thailand. De Thaise politie arresteerde de vermeende Canadese beheerder, die zelfmoord pleegde in zijn cel, volgens de WSJ.

De Thaise politie nam de vermeende beheerder van AlphaBay op woensdag 5 juli in hechtenis. De bedoeling was dat hij uitgeleverd zou worden aan de VS, meldt de Amerikaanse ambassade aan de Wall Street Journal. Afgelopen woensdag werd hij echter dood aangetroffen in zijn cel. De Thaise autoriteiten claimen dat hij zichzelf heeft opgehangen.

Volgens de Bangkok Post woonde de van oorsprong Canadese verdachte acht jaar in Thailand. Hij was 26 en werkte als programmeur, en had volgens de krant vier Lamborghini's en drie luxe huizen. AlphaBay was de populairste online marktplaats op het darkweb, een positie die eerder werd ingenomen door Silk Road en Silk Road 2.0. Volgens een onderzoeker van de Carnegie Mellon University handelden gebruikers dagelijks voor 600.000 tot 800.000 dollar op AlphaBay.

Op de dag van de sluiting van AlphaBay voerde de high-tech crime-eenheid van de Canadese politie een huiszoeking uit in een woning in Trois-Rivières in Quebec. De plotselinge verdwijning van AlphaBay leidde tot paniek bij gebruikers. Gevreesd werd dat de beheerders de bitcoins uit de twee wallets die gelieerd waren aan AlphaBay doorsluisden. Dit soort exit scams vinden vaker plaats bij ondergrondse marktplaatsen, zoals bij Evolution in 2015.