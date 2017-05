Door Arnoud Wokke, woensdag 31 mei 2017 17:46, 40 reacties • Feedback

Silk Road-oprichter Ross Ulbricht heeft een hoger beroep verloren. De rechters van het gerechtshof in New York hielden het vonnis waarin hij tot levenslang werd veroordeeld in stand en verwierpen al zijn bezwaren.

De rechters van het hof gingen niet mee in zijn argumentatie dat zijn laptop en online accounts ten onrechte zijn doorzocht. Ulbricht vond dat het bewijs daaruit nietig moest worden verklaard, omdat de politie met de doorzoeking zijn grondwettelijke rechten heeft overschreden. Ulbricht betoogde verder dat hij met Silk Road heeft geholpen om geweld door drugs te verminderen, maar ook daar hadden de rechters geen boodschap aan.

Ulbricht ging in beroep, nadat hij twee jaar geleden een levenslange gevangenisstraf kreeg. De illegale handelsplaats Silk Road was enkel via Tor bereikbaar en er werd veel drugs verhandeld. Eind 2013 rolde de Amerikaanse justitie de site op. Op dat moment zat Ulbricht in een bibliotheek en logde hij met zijn laptop in op het adminpaneel van de site. Ulbricht verdiende geld aan iedere transactie via de site. Hij stond bekend als 'Dread Pirate Roberts'.