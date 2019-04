Oprichter Silk Road 2 krijgt gevangenisstraf van 5 jaar

Thomas White, bekend onder het pseudoniem Dread Pirate Roberts 2, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar in het Verenigd Koninkrijk. Hij was de oprichter van Silk Road 2, een platform waar onder andere drugs werden verhandeld.

White werd veroordeeld door een rechtbank in het Britse Liverpool, waar een jury oordeelde dat hij vijf jaar en vier maanden de gevangenis in moet wegens zijn rol in het onlineplatform Silk Road 2. Hij is onder meer schuldig bevonden aan het verhandelen van drugs, het witwassen van geld, en het maken van onzedelijke foto's van kinderen, zo weet Motherboard.

Een van de bewijsstukken in de zaak was het privédeel van de pgp-sleutel van White. De autoriteiten bleken deze in handen te hebben gekregen en konden zo zijn identiteit koppelen aan zijn online activiteit. White gebruikte die pgp-sleutel om versleutelde berichten te versturen.

Silk Road 2 ontstond als opvolger van de originele Silk Road, die in 2013 werd gesloten en waarbij de oprichter werd gearresteerd. Kort daarna startte White met Silk Road 2, maar een jaar later werd ook deze offline gehaald. White was sinds 2014 op borgtocht vrij.

De oprichter van de originele Silk Road, Ross Ulbricht, werd eerder al veroordeeld in de Verenigde Staten. Hij moet levenslang de cel in, iets dat ook in hoger beroep werd bevestigd.