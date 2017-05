Door Arnoud Wokke, woensdag 31 mei 2017 17:17, 18 reacties • Feedback

Uitgever Take-Two heeft Kerbal Space Program gekocht van ontwikkelaar Squad. Take-Two wil een nieuwe franchise maken van de game. Het huidige team van ontwikkelaars blijft ondersteuning bieden en brengt nog dit jaar de eerder aangekondigde uitbreiding uit.

Take-Two heeft de rechten op de game gekocht voor de lange termijn en lijkt daarmee te willen aanduiden dat er op termijn nieuwe releases komen van de game. Het is onbekend hoeveel de uitgever aan Squad heeft betaald voor het overnemen van Kerbal Space Program. Take-Two gaat waarschijnlijk als uitgever fungeren voor de game.

Veel ontwikkelaars van de game werkten al niet meer voor Squad. De ontwikkelaars die vooral werkten aan versie 1.1 van Kerbal Space Program hebben de overstap gemaakt naar Valve. De game kwam in 2013 op Steam Early Access en is sinds 2015 officieel verkrijgbaar. Het begon als pc-game, maar is inmiddels ook verkrijgbaar voor PS4 en Xbox One. Bij Kerbal Space Program moeten spelers een ruimtevaartuig bouwen en dit lanceren onder gesimuleerde fysieke omstandigheden, zoals de invloedssfeer van nabijgelegen hemellichamen. De Kerbals zijn daarbij een ras van kleine, groene, humanoïde wezentjes, die leven op de planeet Kerbin, vergelijkbaar met de aarde.

Later dit jaar zal een uitbreiding verschijnen met de naam Kerbal Space Program: Making History Expansion. Daarin zit met Mission Builder een modus om missies te maken en te delen met de community en is History Pack een optie om historische lanceringen te doen in de game.