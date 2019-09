Raketsimulator SimpleRockets 2 is beschikbaar voor Android en iOS

De mobiele versie van ruimtevaartsimulatiegame SimpleRockets 2 is verschenen. De Android- en iOS-versies bieden dezelfde mogelijkheden als de pc-versie, maar de grafische instellingen zijn teruggeschroefd. De app kost 5,50 euro.

SimpleRockets 2 is een ruimtevaartsim waarin spelers eigen raketten kunnen bouwen. Het is mogelijk om te kiezen uit voorgebouwde onderdelen zoals raketmotoren, of om die zelf samen te stellen uit acht verschillende motortypen, zeven sproeiers en zes brandstofsoorten. De ontwikkelaars beloven realistisch gesimuleerde lanceringen.

Spelers kunnen hun eigen creaties uploaden en beschikbaar stellen voor anderen. SimpleRockets 2 is al een jaar beschikbaar op Steam en omdat de mobiele versie gebaseerd is op de pc-game, is er al veel inhoud te downloaden. De ontwikkelaars hebben ook een roadmap online staan met features die later toegevoegd worden. De game saat in de iTunes App Store en in de Google Play Store. In beide downloadwinkels is het spel te koop voor 5,50 euro. De app bevat geen microtransacties of andere ingame-aankopen.