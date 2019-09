Terminator: Resistance komt 15 november uit voor consoles en pc

Eind dit jaar verschijnt er een nieuwe Terminator-game. Terminator: Restistance is een shooter waarin spelers het als onderdeel van het verzet opnemen tegen Skynet. De game komt uit voor de PlayStation 4, de Xbox One en op Steam.

Het spel bevat een nieuwe verhaallijn die is gebaseerd rondom de gebeurtenissen in de eerste twee Terminator-films. Spelers krijgen de rol van verzetsstrijder Jacob Rivers en moeten zich al schietend een weg banen door het post-apocalyptische Los Angeles in het jaar 2028 en dat is 31 jaar na Judgement Day.

De game wordt gemaakt in Unreal Engine door de Poolse ontwikkelaar Teyon en uitgegeven door Reef Entertainment. Teyon maakte in 2014 ook een Rambo-game. De nieuwe Terminator-game komt op 15 november uit, maar de prijs is nog niet bekendgemaakt. Een kleine maand eerder verschijnt er ook een nieuwe Terminator-film in de bioscoop.