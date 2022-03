Cats Who Play werkt aan rts-game Terminator: Dark Fate - Defiance

De Russische ontwikkelaar Cats Who Play maakt een real-time strategy-game in het Terminator: Dark Fate-universum. Dat gaat om de fictieve wereld uit de gelijknamige film die in 2019 verscheen. De game moet ergens in 2022 verschijnen voor pc's.

De game is aangekondigd met een filmische teasertrailer en een korte video die beelden uit het spel toont. Op de bijbehorende Steam-pagina staan screenshots en een uitgebreidere omschrijving van de game. Het strategiespel gaat over de strijd tussen de mensheid en Legion. Laatstgenoemde is een intelligent netwerk van cyborgs. In de film Terminator: Dark Fate is dat in feite de tegenhanger van Skynet uit de klassieke Terminator-films.

Het spel krijgt een singleplayercampagne waarin spelers de rol aan nemen van een commandant van de Founders-factie, om met een leger het op te nemen tegen de plannen van Legion om de mensheid uit te roeien. Het spel krijgt ook skirmish- en multiplayermodi, waarin spelers kunnen kiezen uit drie facties: Founders, Legion en Resistance. De multiplayer kan 1vs1, 2vs1 of 2vs2 gespeeld worden.

Terminator: Dark Fate - Defiance

De makers beloven 'grote strategische speelvelden' met grootse gevechten en tactische gameplay. Wapens en pantser slijten door verbruik en daar moeten spelers dus ook rekening mee houden. Ook kunnen gebouwen op het speelveld kapotgemaakt worden, wat in de stedelijke gebieden 'tactische consequenties' kan hebben, aldus de ontwikkelaars.

Terminator: Dark Fate - Defiance wordt gemaakt door Cats Who Play. Dat is een studio uit Rusland die ook de rts-game Syrian Warfare op zijn naam heeft staan. Die game verscheen in 2017 op Steam en is volgens de makers een realistische weergave van de oorlog in Syrië. Een verschijningsdatum van de Terminator-rts-game is nog niet bekendgemaakt, maar volgens de Steam-pagina komt het spel binnenkort uit.