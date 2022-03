Waze krijgt tot halverwege januari 2022 geen kaartupdates

Navigatiesoftware Waze krijgt een maand lang geen kaartupdates. De ontwikkelaars zeggen dat dit nodig is om achter de schermen upgrades uit te voeren en 'veel processen voor de kaartinfrastructuur' te herzien. Waze krijgt normaal gesproken vrijwel dagelijks updates.

De ontwikkelaars schrijven op het Waze-forum dat het gaat om een geplande vertraging van het Tile Build-proces en dat ze daar de relatief rustige periode in december voor willen gebruiken. Ze bieden hun excuses aan voor de late kennisgeving en het ongemak dat gebruikers kunnen ervaren.

"We hadden gehoopt dat de downtime beperkt zou zijn, maar we verwachten nu een periode van ongeveer een maand zonder kaartupdates", staat in het bericht. Wijzigingen waar tile updates voor nodig zijn, worden daarmee op zijn vroegst halverwege januari doorgevoerd in de LiveMap en in de Waze-app. Alle veranderingen die in deze periode worden doorgevoerd, worden wel opgeslagen en alsnog geïmplementeerd als het Tile Build-proces weer online is.

Door de downtime kunnen problemen op de kaart de komende tijd niet opgelost worden. Dat zegt Tom Puttemans, de Belgische coördinator van Waze-vrijwilligers, tegen Tweakers. Het is wel mogelijk om bestaande wegen als afgesloten aan te duiden op de kaart, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden, maar aanpassingen aan het wegennet kunnen niet verwerkt worden. Volgens Puttemans krijgt Waze normaal gezien dagelijks een kaartupdate.