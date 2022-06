Google verbergt Maps-informatie over drukte op wegen en plekken in Oekraïne

Google heeft informatie over drukte op wegen en plekken in Oekraïne uitgezet in zijn kaartendienst Maps. Dat doet het bedrijf naar eigen zeggen om burgers te beschermen. Mensen die navigeren zien de informatie over drukte op wegen nog wel.

Het weghalen van de informatie is tijdelijk en bewust, bevestigt Google tegen Reuters. Het gaat om de laag 'verkeer' in Google Maps in de apps en op het web. Daarmee is te zien hoe druk het is op hoofdwegen en op bepaalde plekken. Ook informatie over hoe druk het is in winkels en restaurants is verdwenen.

Google zegt niet waarom het die live-informatie weghaalt, behalve dat het gaat om de veiligheid van gemeenschappen in het land. Rusland deed er vorige week een militaire inval. Google heeft overlegd met de autoriteiten in Oekraïne over het tijdelijk verbergen van de informatie in de kaartlagen.

Die informatie komt van telefoons met Google-diensten, waarvan gebruikers akkoord hebben gegeven om locatie-informatie door te geven: dat is nodig bij bijvoorbeeld het gebruik van navigatie. Daarbij gaat het om veel van de actieve Android-smartphones.