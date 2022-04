Gerucht: gebruikers kunnen in Android 13 taal per app instellen

Google werkt aan een functie om in Android 13 de taal per app verschillend te kunnen instellen, meldt Android Police op basis van informatie van een bron. Die functie zit nu standaard niet in het mobiele besturingssysteem.

De functie heet vooralsnog 'panlingual', meldt Android Police. Gebruikers zouden de functie kunnen gebruiken in het 'taal en input'-scherm van de instellingen of de taal direct per app in kunnen stellen vanaf het 'app info'-scherm in de instellingen.

De functie zou bedoeld zijn voor mensen die verschillende talen gebruiken op hun telefoon, bijvoorbeeld omdat het werk geheel in het Engels is en ze zelf privé Nederlands spreken. Ook kunnen apps functies beschikbaar maken in het Engels, terwijl die bijvoorbeeld in het Nederlands niet beschikbaar zijn. Ook dan zou het van pas komen van taal te wisselen.

Sommige apps hebben al een eigen instelling om van taal te wisselen, zoals Google Maps. Google heeft nog niet gereageerd op het gerucht. Als het gaat als vorige jaren, brengt de zoekgigant een eerste developer-preview uit in de winter, gevolgd door een bèta rond mei. Dit jaar is anders, omdat Google naast Android 12 nu ook werkt aan Android 12L voor foldables.

Terugkijken: videoreview Google Pixel 6-telefoons met Android 12