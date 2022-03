Ookla: relatief veel Nederlanders met 5G-telefoon zitten op 5G

Relatief veel Nederlanders met een 5G-telefoon maken gebruik van 5G. Dat claimt snelheidstestmaker Ookla. Iets minder dan de helft van de Nederlanders met een 5G-telefoon zit op 5G; in veel landen is dat een stuk minder.

Ookla noemt dat een indicator dat 5G in Nederland breder beschikbaar is dan in andere landen. De cijfers komen uit State of Worldwide 5G. In Nederland zit 45 procent van de gebruikers met een 5G-toestel op 5G. Alleen in de VS is dat iets meer, terwijl dat in alle andere landen waar Ookla cijfers over publiceert minder is. België staat niet in de lijst. Duitsland staat op 4,2 procent, Frankrijk op 10,4 procent en het VK op 11,7 procent.

Ookla noemt geen specifieke reden waarom dat zo is, maar vermoedelijk komt dat door de relatief brede dekking van de drie Nederlandse netwerken met 5G en de vele abonnementen waar 5G in zit. Ookla kan niet zien hoeveel mensen met een 5G-abonnement zelf 5G uitschakelen op hun telefoon.

In de cijfers staat niet hoe snel 5G in Nederland is. Ookla publiceert wel cijfers over grote steden, waarbij Amsterdam tot 139Mbit/s komt, een van de laagste waarden van de gemelde steden. De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zit het hoogste met 530Mbit/s, terwijl 5G-verbindingen in steden als Berlijn, Londen en Parijs ook veel sneller zijn. Een oorzaak kan zijn dat in andere landen vaak hogere frequentiebanden beschikbaar zijn als 3,5GHz en 26GHz. In Nederland mag de 3,5GHz-band nog niet gebruikt worden voor 5G, terwijl de 26GHz-band nog niet in gebruik is.

Ookla baseert zich op resultaten van snelheidstesten in zijn app. Daarbij slaat de app onder meer op met welk type apparaat de gebruiker een test doet en via welke netwerktechniek de app verbonden is: 4G of 5G. De wereldwijde snelheid van 5G zakte van 206Mbit/s vorig jaar naar 166Mbit/s dit jaar. De upload zakte ook van 29Mbit/s naar 21Mbit/s. Dat komt volgens Ookla door de bredere uitrol van 5G en het gebruik op lagere frequenties, die bovendien vaak gedeeld worden met 4G.