Vermoedelijke specs AMD Threadripper PRO 5000-cpu's met Zen 3-cores verschijnen

De Duitse techwebsite Igor'sLAB heeft vermoedelijke specs van de komende Threadripper PRO 5000-cpu's van AMD gepubliceerd. De chips zijn gebaseerd op de Zen 3-architectuur en komen beschikbaar met 12 tot 64 cores. Vermoedelijk worden de cpu's tijdens de CES aangekondigd.

Volgens de lijst met specificaties van Igor'sLAB zou AMD met vijf verschillende Threadripper PRO 5000-processors komen, zoals al werd verwacht. De cpu's komen beschikbaar in varianten met 12, 16, 24, 32 en 64 cores. Deze processors krijgen allemaal een tdp van 280W en ondersteunen officieel DDR4-3200-geheugen.

Afbeelding via Igor'sLAB

Igor'sLAB schrijft niet over hoeveel PCIe-lanes en geheugenkanalen de cpu's beschikken. Vermoedelijk betreft het acht DDR4-geheugenkanalen en 128 PCIe 4.0-lanes, net als de huidige Threadripper PRO-modellen. Aangezien de Zen 3-architectuur wordt gebruikt, zou Threadripper PRO 5000 geen DDR5- of PCIe 5.0-ondersteuning bieden. AMD voegt die technologieën toe aan Zen 4. Die architectuur staat voor 2022 in de planning en wordt voor het eerst gebruikt in de EPYC Genoa-cpu's voor servers en datacenters.

Het hoogst gepositioneerde model wordt de Threadripper PRO 5995WX. Dat model krijgt 64 Zen 3-cores met 128-threads en 256MB aan L4-cache. Lager gepositioneerde modellen krijgen, naast minder cores, ook minder cache. De maximale turbofrequentie van alle modellen bedraagt 4,55GHz. De baseclocks verschillen wel, waarbij de cpu's met minder cores hoger geklokt zijn.

AMD heeft zijn Threadripper-chips op basis van Zen 3 nog niet officieel aangekondigd. Vermoedelijk gebeurt dat binnenkort; het bedrijf houdt op 4 januari een keynote met nieuwe productaankondigingen tijdens de CES. Volgens eerdere geruchten komen de AMD Threadripper PRO 5000-cpu's op 8 maart 2022 uit.