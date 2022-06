AMD, Intel en Nvidia kondigen op 4 januari 2022 nieuwe producten aan

Zowel AMD en Intel als Nvidia houden op 4 januari 2022 een keynote waarin ze nieuwe producten zullen aankondingen. De presentaties vinden plaats in het kader van de CES-elektronicabeurs die een dag later van start gaat.

De presentatie van AMD start om 16.00 uur Nederlandse tijd. Dat betreft een virtuele persconferentie die via de website van het bedrijf te volgen zal zijn. In een e-mail schrijft AMD dat ceo Lisa Su tijdens de presentatie komende processors en videokaarten zal uitlichten.

Het is de verwachting dat AMD meer informatie zal geven over komende consumentenprocessors met 3D V-cache. Die techniek kondigde de fabrikant begin dit jaar aan en wordt al toegepast in EPYC-serverprocessors. Verder worden de Radeon RX 6500XT- en RX 6400-videokaarten verwacht. Daar gaan al langer geruchten over. Ook zou AMD een vooruitblik kunnen geven op nieuwe generaties van processors en videokaarten; de vermoedelijke Ryzen 6000- en Radeon 7000-series.

Nvidia volgt om 17.00 uur Nederlandse tijd met een keynote waarin allerlei onderwerpen aan bod komen. Volgens de omschrijving van Nvidia's CES-evenement gaat de presentatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van accelerated computing, design, simulatie en gaming. Volgens geruchten presenteert Nvidia mogelijk een RTX 3090 Ti en RTX 3080 Ti- en RTX 3070 Ti-gpu's voor laptops.

Intel houdt zijn keynote van 19.00 uur tot 19.45 uur Nederlandse tijd, blijkt uit het programma op de CES-website. Intel heeft zelf nog geen details gegeven over wat het bedrijf zal presenteren, maar het is al bekend dat de fabrikant zijn eerste Arc-videokaarten begin 2022 wil uitbrengen. Ook worden er laptopprocessors in de Alder Lake-P-serie verwacht en nieuwe Alder Lake-S-processors voor desktops.

De drie fabrikanten houden hun presentaties allemaal op of rond de CES-elektronicabeurs in Las Vegas, die in 2022 zowel fysiek als online zal plaatsvinden. Dit jaar werd de fysieke beurs geschrapt vanwege de coronapandemie. De beurs gaat officieel op 5 januari van start, maar grote bedrijven organiseren veelal in de dagen vooraf hun persconferenties waar ze producten aankondigen.