YouTube: 60 procent van 3,7 miljoen betwiste copyrightclaims was onterecht

YouTube heeft een rapport uitgebracht over de auteursrechtenhandhaving. In de eerste helft van dit jaar werden bijna 3,7 miljoen claims betwist door uploaders. In 60 procent van de gevallen werden de uploaders in het gelijk gesteld.

In een blogbericht over het rapport staat dat 2,2 miljoen zaken in het voordeel van de uploader zijn uitgepakt. In dat geval is de claim door de indiener na de betwisting weggehaald, of heeft de klager na de betwisting niet meer gereageerd, waarna de claim na dertig dagen verloopt.

Dit betekent dat 1,5 miljoen zaken in het voordeel van de klager zijn uitgevallen. Dat laatste is het geval als de klager ervoor kiest om zijn claim, ondanks de betwisting, in stand te houden of als de klager een verwijderingsverzoek indient.

Er wordt op YouTube heel weinig gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een auteursrechtenclaim te betwisten. De 3,7 miljoen zaken waarin dat wel gebeurde, vormen slechts 0,5 procent op het totaal van 722,7 miljoen via Content ID ingediende claims op het videoplatform.

Die 722,7 miljoen claims vormen meer dan 99 procent van alle claims op YouTube. Er zijn nog drie andere methodes die veel minder zijn ingezet dan het dominante Content ID: via Enterprise Webform kwamen 2,9 miljoen klachten binnen, via de Copyright Match Tool 1,7 miljoen en via Webform nog eens 2,2 miljoen.

In het onderliggende rapport schrijft YouTube dat 'geen enkel systeem perfect is'. Het bedrijf zegt dat er nog steeds fouten optreden ondanks 'actieve kennis van het auteursrecht' en de benodigde middelen om een 'complexe tool' te beheren. Met dat laatste wordt op Content ID gedoeld.