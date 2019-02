YouTube gaat kanaalbeheerders bij overtreding eenmalig waarschuwen

YouTube past zijn three strikes-systeem aan. Kanaalbeheerders die een overtreding begaan krijgen vanaf 25 februari niet langer direct een straf, afgezien van de verwijdering van de content in kwestie. Daarna volgen de bestaande three strikes.

Net als voorheen zal het systeem van de three strikes gereset worden als er negentig dagen lang geen overtreding begaan wordt. De waarschuwing die nieuw ingevoerd wordt, is echter eenmalig; die komt na een keer nooit meer terug, schrijft YouTube in een blogpost.

YouTube wil dat gebruikers na deze eenmalige waarschuwing de YouTube-richtlijnen doornemen. Die worden volgens de videosite verduidelijkt, met getailleerde voorbeelden van wat niet mag. YouTube belooft ook meer details te leveren over precies welke regels een gebruiker heeft overtreden.

Vanaf 25 februari zijn de straffen voor strikes ook hetzelfde, ongeacht op wat voor gebied een overtreding wordt begaan. Als een kanaalbeheerder bijvoorbeeld een thumbnail instelt die tegen de regels is en hij daarvoor een strike krijgt, dan worden dezelfde sancties opgelegd als wanneer hij een copyrightschending zou begaan.

Bij de eerste strike krijgen gebruikers straks een stop van een week lang op hun kanaal, gedurende die week kunnen ze niet uploaden, livestreamen of updates plaatsen. Bij de tweede strike krijgen kanaalbeheerders een stop van twee weken op het gebied van uploaden. Bij de derde strike wordt het kanaal verwijderd.

YouTube zegt in zijn blogpost dat het deze beleidsaanpassingen in samenwerking met videomakers heeft opgesteld. Duidelijke regels, consistente handhaving en uitgebreide uitleg over sancties zouden de belangrijkste verbeterpunten zijn volgens die makers. Een veelgehoorde klacht van YouTubers is dat partijen soms misbruik maken van het copyrightbeschermingssysteem op de videosite om kritische video's van de site af te halen. YouTube spreekt daar in deze update niet over.