'Unreal Engine 5-ervaring' The Matrix Awakens verschijnt donderdag voor consoles

Bezitters van Xbox Series- en PlayStation 5-consoles kunnen een bestand van 29GB downloaden, wat donderdag toegang geeft tot The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience. Volgens de omschrijving gaat het om een filmische en realtime techdemo.

De titel is verschenen in de downloadwinkels van Microsoft en Sony. De Matrix-ervaring wordt gepubliceerd door Epic Games, maker van de Unreal Engine. Er lijkt geen pc-versie te zijn; de download is alleen beschikbaar voor de PlayStation 5 en voor de Xbox Series X en S. Gebruikers kunnen het bestand alvast downloaden, maar vanaf donderdag is de techdemo te bekijken. Volgens de omschrijving valt dat samen met de uitreiking van The Game Awards op 9 december.

The Matrix Awakens is volgens het bijschrift in de downloadwinkels een 'grensverleggende filmische en realtime techdemo' die een 'glimp van de toekomst van interactieve verhaalvertelling en entertainment' geeft. De techdemo is gemaakt door mensen die ook aan de originele Matrix-film hebben gewerkt, waaronder regisseur Lana Wachowski. Verder worden Epic Games 'en partners' genoemd als betrokken partijen.

Vorige week verscheen al een verwijzing naar de Unreal Engine 5-ervaring in de back-end van de PlayStation Store. Inmiddels is de komst van The Matrix Awakens bevestigd en is er ook een korte teaser op YouTube en op de Unreal Engine-website gezet. Daarin is een digitale versie van hoofdpersonage Keanu Reeves te zien. Het ligt voor de hand dat dit om Unreal Engine 5-beelden gaat.

Nieuwe trailer voor The Matrix Resurrections

De techdemo van The Matrix Awakens verschijnt enkele weken voor de release van The Matrix Resurrections. Warner Bros. toonde in september de eerste trailer van die film en heeft maandag tweede trailer online gezet. De film verschijnt op 22 december in de bioscoop en een maand later op streamingdienst HBO Max.