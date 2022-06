Epic brengt Unreal Engine 5 uit in Early Access en toont nieuwe demo

Epic Games heeft een Early Access-versie van Unreal Engine 5 beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. De definitieve release van de nieuwe game-engine moet begin volgend jaar gereed zijn. Epic toont ook een nieuwe demo met features van de engine.

In een demonstratievideo focust Epic onder meer op Nanite, een techniek waarmee ontwikkelaars eenvoudig enorme hoeveelheden geometrische details kunnen toevoegen aan hun games. Ook toont Epic hoe ontwikkelaars een spelwereld met Unreal Engine 5 kunnen opdelen in kleine stukjes, om zo afzonderlijk van elkaar aan een grote openwereldgame te kunnen werken.

Verder gaat de video in op Lumen voor realistische verlichting en verschillende tools om animaties te maken. Zo kan met Motion Warping één animatie gebruikt worden voor verschillende situaties. Epic toont als voorbeeld een animatie van een personage dat over een obstakel klimt. Met Motion Warping kan die animatie aangepast worden aan de hand van de grootte van het obstakel.

Aan het begin van de video toont Epic beelden die zijn opgenomen op een Xbox Series X en een PlayStation 5. Unreal Engine 5 is geschikt voor het ontwikkelen van games voor consoles, pc's en mobiele apparaten. De functies Nanite en Lumen zijn vooralsnog alleen beschikbaar voor de nieuwe consoles en Windows.

Epic demonstreert de Unreal Engine 5-functies met een demo getiteld Valley of the Ancient, dat als voorbeeldproject beschikbaar is gesteld om te bekijken. Via de Epic Games Launcher kan de vroegtijdige versie van Unreal Engine 5 en het demoproject van 100GB worden gedownload. Epic heeft ook een twee uur durende Quickstart-videotutorial gemaakt en een video met uitleg voor het overzetten van Unreal Engine 4-projecten naar de nieuwe engine.