Epic Games laat gebruikers MetaHuman-personages animeren met iPhone-camera

Epic Games laat ontwikkelaars binnenkort hun MetaHuman-personages animeren. Met de MetaHuman Animator kunnen gebruikers realistische gezichtsuitdrukkingen vastleggen met een iPhone-camera en deze vervolgens toevoegen aan hun digitale personage.

De MetaHuman Animator-functie komt 'in de komende maanden' beschikbaar via de MetaHuman-plug-in voor Unreal Engine. Met de functie kunnen gebruikers met een iPhone of professionele helmet-mounted camera's hun gezicht opnemen. Die opname kunnen vervolgens gebruikt worden om MetaHuman-personages te voorzien van realistische gezichtsuitdrukkingen. Die personages kunnen vervolgens gebruikt worden in games. Het is ook mogelijk om motion capture-beelden van lichaamsbewegingen via timestamps te combineren met de gezichtsuitdrukkingen, schrijft Epic Games.

Epic demonstreerde tijdens zijn State of Unreal-presentatie hoe gebruikers met een iPhone-camera op een statief hun gezicht kunnen filmen. De acteur achter Senua uit de Hellblade-games gaf daarbij een demonstratie waarin ze verschillende gezichtsuitdrukkingen nadeed, die vervolgens werden gebruikt op verschillende MetaHuman-personages. Epic toonde ook een voorbeeld van gezichtsanimaties in de nieuwe Hellblade-game, die in 2019 werd aangekondigd maar nog altijd geen releasedatum heeft.

Om de animatiefunctie te gebruiken met een iPhone, dienen gebruikers de bijbehorende Live Link Face-app te gebruiken. De app werkt op een iPhone 11 of nieuwer, zo meldt Epic Games op maandag. De functie is gratis te gebruiken, net als de MetaHuman Creator voor het creëren van realistische personages.

Epic Games introduceerde de MetaHuman-functie in 2021. De functie moet ontwikkelaars in staat stellen gemakkelijk realistische digitale mensen te creëren, die vervolgens gebruikt kunnen worden in games, films of andere digitale content. De feature kwam aanvankelijk beschikbaar als web-app, maar werd later via een plug-in toegevoegd aan de Unreal Engine.