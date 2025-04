Epic brengt volgende week Unreal Editor voor Fortnite uit

Epic Games gaat op 22 maart zijn Unreal Editor for Fortnite uitbrengen. Daarmee kunnen spelers verregaande aanpassingen aan de game doorvoeren en deze publiceren als mods. Dit is in aanvulling op de bestaande, maar relatief beperkte Creative Mode.

Volgens de productpagina voor de tools maken ze het mogelijk om te sleutelen aan modellen, materialen, meshes, textures, animaties, audio, effecten en meer. Indien gewenst kan ook de code van de game, geschreven in Verse, aangepast worden. De pagina spreekt er ook van dat het hier nog om een bèta gaat, maar het is niet duidelijk of Epic daarmee verwijst naar een pre-releaseversie van de editor, of ook naar de editor zoals die er op de aangekondigde releasedatum van 22 maart uit moet zien. De bestaande Creative Mode is bij vergelijking relatief beperkt en daarmee meer gericht op minder technische, wellicht jongere spelers.

Tot nu toe heeft Epic Games slechts twee screenshots van de editor gedeeld.

De tool komt er alleen voor pc's. Epic is voornemens om tijdens een presentatie op de aankomende Game Developers Conference in San Francisco meer los te laten over de editor.

Fortnite is een populaire game die bestaat uit een Battle Royale-element en een coöperatieve tower defense-game. Als men over Fortnite spreekt, gaat het meestal over de Battle Royale. Deze gamemodus heeft veel verschillende contentseizoenen gehad, met veel invloed op hoe de game eruit ziet en speelt. De game heeft cross-overs gehad met Marvel Comics, Star Wars, de NFL, John Wick, Borderlands, DC Comics, God of War, The Walking Dead en meer. Soms vinden er ook evenementen plaats in de gamewereld, zoals een trailerpremière, de inslag van een meteoriet of een zwart gat dat de hele game consumeert. De game is sinds 2017 op de markt en tegenwoordig verkrijgbaar voor Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Android en iOS.

Het huidige uiterlijk van Fortnite in Chapter 4 Season 2