Epic Games Store staat ontwikkelaars toe zelf games uit te geven op platform

Epic Games staat onafhankelijke ontwikkelaars vanaf nu toe om hun games zelf uit te geven op de Epic Games Store. Het bedrijf vraagt een lagere commissie dan grote concurrent Steam. Deze games moeten van Epic ook crossplay hebben met eventuele andere PC-platformen.

Steam staat het al vele jaren toe dat makers hun games zelf uitgeven op dat platform. Epic Games vraagt een commissie van 12 procent op verkochte games, zo onderstreept het in zijn blogpost. Steam vraagt veelal 30 procent. Epics commissie bestaat naast de submission fee van 100 dollar, die het keuren van de game bekostigt. Epic Games staat namelijk een aantal soorten inhoud niet toe, die bijvoorbeeld wel op Steam te vinden zijn. Het voornaamste voorbeeld daarvan zijn pornografische games; die hoeft Epic Games niet op zijn platform. Verder zijn de beperkingen vrij voor de hand liggend: illegale content, auteursrechtelijk beschermde content, oplichting, nepgames, malware en dergelijke.

Epic vereist ook dat uitgevers het achievements-systeem van het platform gebruiken, maar alleen als de games op andere platformen ook achievements hebben. De Epic Store werd in 2018 in het leven geroepen, maar kreeg pas achievements in 2021. Epic meldt verder dat leeftijdsclassificaties voor de Epic Store gratis zullen zijn.

Epic deelt de statistieken ook in een enkele, grote afbeelding.

Tegelijkertijd deelt Epic Games wat cijfers over hoe het ervoor staat met zijn spellenwinkel. In totaal waren er aan het eind van vorig jaar 230 miljoen gebruikers op het platform, 36 miljoen meer dan eind 2021. Het maximale aantal dagelijks actieve gebruikers kwam uit op 34,4 miljoen en wat betreft maandelijks actieve users is dat 68 miljoen. Een jaar eerder was dat 62 miljoen. In totaal had de winkel eind vorig jaar 1548 games en in totaal zijn 99 games gratis weggegeven, ter waarde van 2240 dollar. De gratis spellen zijn in totaal bijna 700 miljoen keer geclaimd.

Voor komende jaar kondigt Epic aan dat er ondersteuning komt voor gameabonnementen. De Fortnite-maker noemt zelf geen voorbeelden van welke diensten dat kunnen worden. Daarnaast moeten er hubs komen voor content over specifieke games, soortgelijk aan die van Steam.