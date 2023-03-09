Epic Games Store staat ontwikkelaars toe zelf games uit te geven op platform

Epic Games staat onafhankelijke ontwikkelaars vanaf nu toe om hun games zelf uit te geven op de Epic Games Store. Het bedrijf vraagt een lagere commissie dan grote concurrent Steam. Deze games moeten van Epic ook crossplay hebben met eventuele andere PC-platformen.

Steam staat het al vele jaren toe dat makers hun games zelf uitgeven op dat platform. Epic Games vraagt een commissie van 12 procent op verkochte games, zo onderstreept het in zijn blogpost. Steam vraagt veelal 30 procent. Epics commissie bestaat naast de submission fee van 100 dollar, die het keuren van de game bekostigt. Epic Games staat namelijk een aantal soorten inhoud niet toe, die bijvoorbeeld wel op Steam te vinden zijn. Het voornaamste voorbeeld daarvan zijn pornografische games; die hoeft Epic Games niet op zijn platform. Verder zijn de beperkingen vrij voor de hand liggend: illegale content, auteursrechtelijk beschermde content, oplichting, nepgames, malware en dergelijke.

Epic vereist ook dat uitgevers het achievements-systeem van het platform gebruiken, maar alleen als de games op andere platformen ook achievements hebben. De Epic Store werd in 2018 in het leven geroepen, maar kreeg pas achievements in 2021. Epic meldt verder dat leeftijdsclassificaties voor de Epic Store gratis zullen zijn.

Epic Games stats 2022 (fix)
Epic deelt de statistieken ook in een enkele, grote afbeelding.

Tegelijkertijd deelt Epic Games wat cijfers over hoe het ervoor staat met zijn spellenwinkel. In totaal waren er aan het eind van vorig jaar 230 miljoen gebruikers op het platform, 36 miljoen meer dan eind 2021. Het maximale aantal dagelijks actieve gebruikers kwam uit op 34,4 miljoen en wat betreft maandelijks actieve users is dat 68 miljoen. Een jaar eerder was dat 62 miljoen. In totaal had de winkel eind vorig jaar 1548 games en in totaal zijn 99 games gratis weggegeven, ter waarde van 2240 dollar. De gratis spellen zijn in totaal bijna 700 miljoen keer geclaimd.

Voor komende jaar kondigt Epic aan dat er ondersteuning komt voor gameabonnementen. De Fortnite-maker noemt zelf geen voorbeelden van welke diensten dat kunnen worden. Daarnaast moeten er hubs komen voor content over specifieke games, soortgelijk aan die van Steam.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 09-03-2023 19:07 37

09-03-2023 • 19:07

37

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Reacties (37)

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dasiro 9 maart 2023 19:29
bij steam krijg je die $100 terug als je voor meer dan $1000 sales hebt (en ze dus al $300 commissie hebben gevangen).

Dit is waarschijnlijk om te voorkomen dat er teveel clones in de store gedumpt worden.
fapkonijntje @dasiro9 maart 2023 19:33
Bij 1000 sales van een euro betaal je 120 euro aan Epic en bij Steam 300, als je dus van Steam 100 terugkrijgt heb je alsnog 80 euro meer betaald bij ze dan bij Epic. Ik zou dat gerust een sigaar uit eigen doos durven noemen.
JBVisual @fapkonijntje9 maart 2023 19:44
Ik vind persoonlijk ook $100 best wel een redelijk bedrag, als daarmee een game ook gekeurd wordt dekt dat bij lange na de kosten niet. (Met keuren bedoel ik niet het testen van een game op bugs, echt alleen het keuren van inhoud)

Persoonlijk vind ik dat Epic aanzienlijk voor velen voordelen bied, zelf heb ik nog steeds het liefste steam (fijnere GUI, meer games in mijn collectie en de combo van de steam deck)

Maar de 12% klinkt mij best redelijk. Ik vraag me alleen af hoelang dit stand houd op de lange termijn.
Zo speel ik bijvoorbeeld nog steeds games van jaren terug, waarvan de ontwikkelaar en uitgever al niet meer bestaan.

De game kan ik elke keer gewoon weer downloaden, de kosten voor het in stand houden van de game, en elke keer weer ter download aanbieden zijn kosten die niet meer gedekt worden met nieuwe sales. (Zover dat überhaupt nog gebeurd bij een game van 20 jaar oud).
fapkonijntje @JBVisual9 maart 2023 20:08
Maar de 12% klinkt mij best redelijk. Ik vraag me alleen af hoelang dit stand houd op de lange termijn.
Gezien de bizarre winsten die bedrijven hierop maken waarvan die cijfers bekend zijn, denk ik dat je met 12% ook gewoon rond komt op de lange termijn. Microsoft hanteert ook 12% in hun store he.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 23 juli 2024 13:39]

dasiro @JBVisual9 maart 2023 21:07
aan die games zal ook niets meer veranderen en een paar (tientallen) GB als legacy in je store houden voor een game waar je je commissie al op hebt gekregen zorgt ervoor dat je klanten op je platform blijven als ze die nog eens willen spelen.
SuperDre
@fapkonijntje9 maart 2023 22:43
En niet vergeten dat als je de UnrealEngine gebruikt je geen royalties betaalt als je via EGS verkoopt, maar via steam komt er bovenop die 30% van steam ook nog 5(?)% royalties voor gebruik UE, over het gehele bruto bedrag.
Beakzz @SuperDre10 maart 2023 00:57
Yup en toch rennen de ontwikkelaar naar Steam zodra dat kan dus ze verdienen genoeg (20% trouwens vanaf een bepaald bedrag).

En klanten gaan naar Epic voor gratis games en die paar exclusives en anders gewoon weer op naar Steam.
SuperDre
@Beakzz10 maart 2023 18:42
En daar heb je dus precies het probleem, Steam heeft zowat een monopolie, en DAT is dus ook niet goed. Het wordt echt tijd voor een universele library waarbij het niet uit maakt waar je je games koopt.
Beakzz @SuperDre10 maart 2023 23:49
Tja wat is niet goed? Heb meer dan 1000 games op Steam en nooit het idee dat ik inflated prijzen betaal en tot nu toe perfecte klantenservice en goede aanbevelingen. Voor mij als klant is het perfect iig. Allemaal dingen die een concurrent mij niet kan bieden op Gog na.

Blijkbaar is die extra commissie nodig om een goed platform te bouwen, want Epic heeft het na al die jaren nog steeds niet voor elkaar om een community dan wel goede store op te bouwen. Hebben ze al een winkelmandje ondertussen? Reviews? Community hub?

Echte vragen dat laatste want ik let niet meer op de ontwikkelingen gezien ik zeer tevreden ben met Steam 😅

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 23 juli 2024 13:39]

dasiro @fapkonijntje9 maart 2023 19:39
ik heb niet gezegd dat het goedkoper is, maar aangezien enkel de fee van Epic hier vermeld wordt en het percentage van Steam heb ik het toegevoegd als vervollediging.

(Geen idee waarom dit meer offtopic zou zijn dan de vergelijking die in het artikel zelf wordt gemaakt)
Beakzz @fapkonijntje9 maart 2023 21:21
Gezien Steam dit al jaren doet en alle uitgevers er nog steeds voor kiezen om op Steam te releasen ( op games na die Epic opkoopt en wat Ubi/EA games en dergelijken) denk ik dat er genoeg te verdienen valt op dat platform.

En als ze wel een jaar exclusiviteit hebben dan gaat de verkoop nog even flink omhoog na een Steam release.

Alles is voor mij (de klant) beter bij Steam en Epic heeft het hoe dan ook verziekt bij mij door most wishlisted games op Steam weg te kapen. Dat komt niet meer goed zelfs niet met gratis games weg geven.
Wolfos
@Beakzz9 maart 2023 22:01
Steam heeft z'n toelage naar 20% verlaagd voor de grotere ontwikkelaars.
Humblesimon @Beakzz10 maart 2023 07:11
Ik heb ook alleen Steam geïnstalleerd staan. Bij 1 spel (soort farming sim) kwam er plotseling een koppeling met Epic en sindsdien is het redelijk onspeelbaar en werkt bijvoorbeeld controller-besturing gewoon niet meer. Ik ben toch een simulator-speler (vliegen, racen en nog wat andere categorieën), daarvoor heeft Steam gewoon het beste aanbod. Alleen jammer dat mijn Oculus-programma zich in non-vr games worstelde waardoor ik niet meer kon gamen zonder Oculus Home op de achtergrond te hebben draaien. Die is dus gedeïnstalleerd...
Dutch_CroniC @Beakzz10 maart 2023 08:39
Tsja, maar uiteindelijk besluit de ontwikkelaar daar in mee te gaan niet waar?
Wolfos
@dasiro10 maart 2023 00:49
Ja, andere stores vragen ook wat geld vooraf. Voorkomt dat ze gebombardeerd worden met spam. Meestal niet die €100 van Steam maar dat is ook geen drama.

Ben benieuwd hoe lang Epic het volhoud zonder fee. Al is het maar een tientje, dan ontmoedig je al degenen die echt niet serieus zijn.
darksummenors @Wolfos10 maart 2023 10:56
Hoezo zonder fee? Er staat toch gewoon in het artikel dat het 100 dollar kost?
> Epics commissie bestaat naast de submission fee van 100 dollar, die het keuren van de game bekostigt.
Wolfos
@darksummenors10 maart 2023 11:59
Oh, dat kon ik op de site nergens ontdekken.
Wel logisch iig.
computerjunky 9 maart 2023 19:17
Laat de vloedgolf van ongecontroleerde bagger ala steam maar komen. Dat is namelijk echt het grote probleem van steam. Er staat zo veel bende op dat je tussen de bende de goede games niet meer kan vinden.
Of dit een goede keuze is gaan we dus helaas pas over een paar jaar achter komen. Ik persoonlijk vind het nu al lastig om nog goede games te vinden tussen alle dertien in een dozijn games.
Wolfos
@computerjunky9 maart 2023 19:20
Steam heeft dat inmiddels al lang verbannen richting de "new releases" pagina. Alles dat je ziet heeft op z'n minst 10.000 wishlists of verkopen.
Nimja @Wolfos9 maart 2023 19:24
En persoonlijk heb ik liever een open platform met veel bagger maar ook veel ruimte voor nieuws (zie Newgrounds/Steam) dan een systeem waar elke scheet verboden wordt (App Store)
computerjunky @Wolfos9 maart 2023 19:28
Ik zoek vaak op categorie zoals shooter, actie, adventure en dan krijg je toch echt een waslijst gepresenteerd waar je niet goed van word met veelal games die ik nooit in die klasse zou stoppen of niet de kwaliteit lijkt te hebben van een game die ik ooit zal spelen. Al met vind ik het dus heel lastig om nog goede games te vinden. En er zijn best wel pareltjes maar het gros is gewoon bagger.

En zaken baseren op lijsten van anderen geeft voor mij het probleem dat ik absoluut niet leuk vind wat andere leuk vinden. Daar waar velen grindy games op de wishlist zetten zie ik dat als goedkope games om te maken doordat ze gewoon steeds hetzelfde type content herkauwen.
Wensen verschillen den zaken als "aanbevolen voor jou, gebaseerd op jouw keuzes"werken vaak niet. zeker niet als je een game koopt en er vervolgens geen hol aan vind. Laatste miskoop van mij was Deathloop. Grote hype maar al met al 4 mappen en wat puzzels en een gameplay die me al snel begon te ergeren.
jibjqrkl @computerjunky10 maart 2023 09:12
De vervelendste vind ik nog de "co-op" categorie. Geen enkele coop maar wel Pvp en omdat je met spelers in hetzelfde team zit gooien ze het toch in die categorie 8)7
Xm0ur3r @jibjqrkl10 maart 2023 10:42
Dat vind ik ook een hele irritante inderdaad.
Echter zo te zien kan Steam daar niet heel veel aan doen, behalve dan afstraffen.
Als ik bijvoorbeeld naar Apex Legends kijk dan hangen zij het label ''Online Co-op'' aan hun spel, dit zou eigenlijk tegengegaan moeten worden. Of er moeten meer labels komen, want ja, je kan co-op tegen anderen spelen.

Dan zou er een label moeten komen Online Co-op PvP en PvE.
prop_dynamic @computerjunky9 maart 2023 22:14
Persoonlijk vind ik het erg gemakkelijk om de juiste content te vinden op steam. Ik heb geen problemen met de 'bagger' die jij beschrijft. Laatst is het nog verder verbeterd met categoriën. De goede implementaties en featureset van Steam maakt toch wel dat ik het verkies boven alle andere PC stores. Probeer maar eens een wishlist te maken met games, Steam vult het erg goed aan met leuke suggesties.
gimbal @computerjunky10 maart 2023 16:24
Geen probleem mee eigenlijk. De meeste games die ik koop, vind ik via youtube en gaming sites of als mensen in mijn friends list het spelen (of zijn sequels...). Lekker belangrijk dat de Steam database vervuild is, het enige wat ik nodig heb is dat ik een game op naam kan zoeken.
ShadLink 9 maart 2023 20:53
Geen pornografische games? Nou, dat wordt bij voorbaat al niks dus.
TheDeeGee @ShadLink10 maart 2023 11:22
Dan klop je toch gewoon bij Gabe aan?
Linksquest Moderator Spielerij
9 maart 2023 21:47
Als het voor de ontwikkelaar / uitgever onder de streep beter is, waarom niet.
Ge0force
9 maart 2023 23:09
Self-publishing is een prima toevoeging. Maar ik vrees dat EGS dan toch gaat moeten werken aan gepersonaliseerde discovery. Anders zullen de meeste indie-games nog vaker onder de radar verdwijnen dan nu reeds gebeurt bij andere storefronts.
jabwd 10 maart 2023 02:50
Ding dat me het meest irriteert aan steam: vervelend venster met een nieuwe release die me niet boeit, ik niet ga kopen en kan het nou gewoon es WEG. epic games: 12398217392871321 banners die me hele scherm bedekken met weet ik veel wat, het lijkt wel op malware. Ik ga die zooi nooit vrijwillig draaien.
Arkees @jabwd10 maart 2023 07:44
Bij steam kun je dat venster uischakelen in de instellingen, ik weet niet of dat bij epic games ook kan.
The Zep Man @Arkees10 maart 2023 10:31
Bij steam kun je dat venster uischakelen in de instellingen,
Steam -> Settings -> Interface -> Notify me about additions or changes to my games, new releases, and upcoming releases. Zet dat uit, en je bent er vanaf.
jabwd @The Zep Man11 maart 2023 16:45
thanks a ton, scheelt me weer een klik elke dag. Nooit voor gezocht
TheDeeGee 10 maart 2023 11:22
Hopelijk geen games zoals "Sex with Stalin" en van die onzin die nergens op slaat.
rickhol 10 maart 2023 20:38
alsof dit toch iets gaat uitmaken voor hun. egs wordt alleen maar gebruikt voor fortnite en gratis spellen. En natuurlijk de tijdelijke exclusive spellen die voor een aantal maanden alleen op hun platform beschikbaar zijn. Al hoewel veel zelfs dan nog gewoon wachten tot een steam release. Dus de meesten kopen gewoon nog steeds hun games op steam. Natuurlijk om de features maar ook gebruiksvriendelijkheid. Ik zie dit niet snel veranderen

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