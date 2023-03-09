Google-dochter Wing toont bezorgdrones die meerdere bezorgingen per vlucht doen

Alphabet heeft een inkijkje gegeven in de vorderingen van zijn Wing-subdivisie. Wings drones gaan in beperkte tests niet steeds terug naar een centraal punt, maar doen meerdere pick-ups bij bedrijven en bezorgingen bij klanten, waar dat nodig is.

Wing-droneWing zegt gebruik te maken van de bestaande infrastructuur voor afhalen door bezorgers die winkels en restaurants nu al hebben. In een video toont Wing speciale ophaalpunten die ingericht zijn voor de drones. Daar wordt een geprepareerd pakketje in een soort mast gehangen, waar de drone hem kan oppikken. Het idee is dat de drone meermaals dergelijke bezorgingen doet en pas terugkeert naar zijn centrale hub wanneer hij opgeladen moet worden. Dit systeem moet meer flexibiliteit opleveren. Wing claimt ook snel extra oplaadstations te kunnen plaatsen in gebieden waar het druk is. Dit gehele platform noemt het het Wing Delivery Network.

Wing test het bezorgsysteem in de Australische stad Logan, waar het volgens onder andere de BBC tot 1000 pakketjes per dag bezorgt. Daarnaast wordt het getest in een wijk van het Ierse Dublin en in Texas. Daar worden pakketjes, met vooral boodschappen, maaltijden en koffie, nog zonder meerprijs afgeleverd, maar Wing laat niet weten wat de leveringen uiteindelijk gaan kosten.

Dat Wing met dronebezorging bezig is, is al vele jaren bekend. Het systeem van niet terugkeren naar een hub voor een volgende bezorging, is wel nieuw. Wing verwacht deze technologie verder op te schalen en 'tegen het midden van 2024 in staat te zijn om miljoenen bezorgingen voor miljoenen consumenten uit te voeren met lagere energiekosten dan transport over de grond kan behalen voor snelle bezorging van kleine pakketjes'. Dit jaar nog wil Wing op 'nieuwe locaties wereldwijd' zijn technologie verder demonstreren, maar specificeert dat nu niet.

Amazon, een concurrent op onder andere dit gebied, werkt ook aan dergelijke technologie. Sinds eind vorig jaar is Amazon op kleine schaal begonnen met het bezorgen van bestellingen per drone in de Verenigde Staten. Deze komen echter wel allemaal uit centrale locaties van het bedrijf. De pakketjes die Amazon per drone vervoert, zijn maximaal 2,2 kilo zwaar. Wing zegt maximaal 1,2 kilo te hanteren.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 09-03-2023 20:12 76

09-03-2023 • 20:12

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Reacties (76)

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Michael Smit 9 maart 2023 21:55
Altijd leuk om te zien maar in de werkelijkheid niet haalbaar. ook altijd dezelfde zinloze argumenten over de methodes die we nu hebben om henzelf omhoog te praten.

Neem het voorbeeld dat bij een bezorg auto van bv PostNL er een wagen rondgaat met een inhoud van rond de 300 pakketten. Hier zitten dus ook veelal pakketten bij die meer dan 2kg zijn en al niet met een drone bezorgd kunnen worden. Neem hierbij ook even de factor bij dat meer en meer busjes elektrisch worden.

Voedsel bezorging in het filmpje met een drone? tuurlijk heel fijn met een temperatuur van 3 graden buiten.

Wie zit er op het geluid en het zicht te wachten van 10tallen of honderden drones die door de lucht vliegen en waar dan ook weer infrastructuur voor gemaakt moet worden.

Dit zal nooit op grote schaal uitgevoerd kunnen worden en zal alleen maar nuttig zijn voor bijvoorbeeld zeer belangrijke goederen die snel ergens ter plaatse moet zijn waarbij door de lucht de snelste optie is en er permanent een drone voor klaar staat.
pim @Michael Smit10 maart 2023 04:29
Voedsel bezorging in het filmpje met een drone? tuurlijk heel fijn met een temperatuur van 3 graden buiten.
Die dingen kunnen 30 meter per seconde.
Dus een bestelling van 10km ver kan in 5 minuten. Dan is je eten nog wel warm.
Wel handig voor mensen in afgelegen gebieden. Misschien niet in Nederland.
Grrrrrene @pim10 maart 2023 08:22
Dat is altijd de paradox volgens mij. In afgelegen gebieden is de business case voor zo'n drone niet rond te krijgen, want er wonen te weinig mensen om hem terug te verdienen. Hij hoort zeer waarschijnlijk continu in gebruik te zijn om zichzelf terug te verdienen en met een handjevol mensen ga je dat niet redden. In stedelijk gebied zou het misschien sneller en goedkoper kunnen zijn dan een bezorger op de fiets, maar de navigatie is daar veel complexer met allerlei bewegende "objecten" waar de drone rekening mee moet houden.

Ik vraag me af hoeveel misbruik hiervan zal worden gemaakt. Met je luchtbuks zo'n drone uit de lucht schieten en het pakketje van een ander jatten. Dat doe je met een busje van DHL toch minder snel. Drones crashen ook nog wel eens, vooral als ze autonoom moeten vliegen. Je mag volgens mij als amateur al niet boven woonwijken vliegen, dus hoe gaat dit dan legaal zijn?
youridv1 @pim10 maart 2023 08:50
Wel handig voor mensen in afgelegen gebieden.
Nee, want er moet een punt zijn voor een drone om vandaan te vertrekken dat binnen range van je huis ligt. In "afgelegen gebieden" is dat niet zo. Dat lijkt me een ontzettend open deur

Bovendien is in afgelegen gebieden het aantal potentiele klanten al snel veel te klein om een drone te verantwoorden.

Dan is het, in geval van pakketjes, makkelijker om de het pakketbusje eens in de zoveel dagen om te laten rijden. Dan hoef je geen extra materiaal te betalen voor die gebieden, alleen een beetje diesel

Maar wel leuk dat je eerst over 10km in 5 minuten begint en daarna over afgelegen gebieden. Ik neem aan dat je 10km tussen de takeaway en je huis niet afgelegen vindt? :)

Overigens zou ik het niet super tof vinden als er drones met 30 meter per seconde door het luchtruim razen binnen de bebouwde kom. We begrenzen eBikes en scooters op fietspaden niet voor niets tot 25 kpu.
Enig idee aan hoeveel veiligheidseisen auto's moeten voldoen tegenwoordig waardoor ze die 50 kpu in de bebouwde kom mogen rijden?

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 19:48]

Palm_freemium @youridv110 maart 2023 13:24
Je verward het woord drone en multirotor/quadcopter. In het filmpje bij het artikel zie je ook al dat het om een hybride drone gaat met vleugels. FYI een flying wing haalt makkelijk vliegtijden van 45 minuten tot een paar uur en een cruise snelheid van 70 tot 120 km/h. Je moet dus wel aardig ver "in the middle of nowhere" wonen, misschien in een woestijn of Antartica.

Heb ooit zelf overwogen een flying wing te bouwen, om vanuit de polder Texel te kunnen fotograferen :+ Ik denk dat als je nog geen apparatuur hebt je ongeveer 2500 euro kwijt bent voor de benodigde onderdelen, wel zelf even in elkaar zetten. Uiteindelijk heb ik dit niet gedaan omdat het niet legaal is, vanwege het geneuzel met het drone bewijs en met afstanden van meerdere kilometers krijg je ook te maken met ander luchverkeer.
Overigens zou ik het niet super tof vinden als er drones met 30 meter per seconde door het luchtruim razen binnen de bebouwde kom....
Dat lijkt mij nou net geen probleem, multirotors kunnen kunnen op een paar honderd meter boven de straat vliegen en alleen op plaats van bestemming naar beneden komen. Ik vind het een groter probleem dat er een camera over mij en mijn huis heen vliegt en ze moeten nog wat stappen maken om het geluid van de propellers te verminderen
youridv1 @Palm_freemium10 maart 2023 13:30
Dat lijkt mij nou net geen probleem, multirotors kunnen kunnen op een paar honderd meter boven de straat vliegen en alleen op plaats van bestemming naar beneden komen.
Het gaat mij ook meer om wat er gebeurt als er iets mis gaat. Ik kop liever geen drone met 20-30 m/s. Er is een reden waarom auto's ook die snelheden alleen rijden op autosnelwegen, waar geen voetgangers zijn.
Ik vind het een groter probleem dat er een camera over mij en mijn huis heen vliegt en ze moeten nog wat stappen maken om het geluid van de propellers te verminderen
Ik vind persoonlijk dat die drone gewoon niet over dat soort gebieden mag vliegen en dus binnen woonwijken moet dalen en kalm naar binnen moet vliegen max 25-30 kpu. Wat mij betreft staan mensen in hun goed recht om elke drone die binnen hun gebied vliegt gewoon uit de lucht te knallen, maar ik maak de wet natuurlijk niet. Mensen moeten dat natuurlijk niet daadwerkelijk gaan doen, maar het lijkt mij beter om de wetgeving wel zo te maken om de privacy te waarborgen.
Een drone die boven de daken vliegt en zo alle tuinen en dergelijke in kan kijken gaat er bij mij niet in.

Geluidsoverlast is ook een ding ja, ookal zijn bestelbusjes ook niet super stil natuurlijk

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 19:48]

Palm_freemium @youridv110 maart 2023 13:50
Wat mij betreft staan mensen in hun goed recht om elke drone die binnen hun gebied vliegt gewoon uit de lucht te knallen, maar ik maak de wet natuurlijk niet. Mensen moeten dat natuurlijk niet daadwerkelijk gaan doen, maar het lijkt mij beter om de wetgeving wel zo te maken om de privacy te waarborgen.
Hoe de regelgeving in NL precies in elkaar zit weet ik niet, maar hier is dus een hele discussie over geweest in Amerika en daar is toen bepaald dat 15M boven het hoogste punt van de bebouwing van jouw is. Er van uitgaande dat een verdieping 2,6M hoog is en een huis 3 verdiepingen heeft mag een drone op ongeveer 25 boven je erf mogen vliegen.
Een drone die boven de daken vliegt en zo alle tuinen en dergelijke in kan kijken gaat er bij mij niet in.
Hier is al regelgeving voor, en dat mag tegenwoordig gewoon, moet je alleen even een dronebewijs halen en een goedgekeurde drone aanschaffen. Bijvoorbeel Makelaars maken hier al veelvuldig gebruik van.

Grappig feitje, vroeger "toen er nog geen regels voor drones waren" mocht dit niet en viel het onder de noemer "model vliegen". Model vliegen mocht niet binnen de bebouwde kom en zelfs niet binnen 50 meter van de doorgaande weg, het was ook niet vreemd om dit in clubverband te doen op een "modelvlieg club" met een aangegeven luchtruim.
youridv1 @Palm_freemium10 maart 2023 14:28
Hier is al regelgeving voor, en dat mag tegenwoordig gewoon, moet je alleen even een dronebewijs halen en een goedgekeurde drone aanschaffen. Bijvoorbeel Makelaars maken hier al veelvuldig gebruik van.
Best wel schrikbarend eigenlijk dit. Dat mogen ze van mij wel wat aanscherpen als er straks allemaal pakket drones voorbij gaan komen
multikoe @Michael Smit10 maart 2023 06:33
Je verzint allerlei extreme situaties en gaat daar dan op los. Leuk om te lezen, maar het slaat natuurlijk nergens op.
Een bus van PostNL zou nooit kunnen werken volgens jou omdat vliegtuigen van DHL duizenden pakketten in één keer vervoeren en daartussen zitten ook kisten van >1000 kg. Toch? En een postbezorger van PostNL op z'n fietsje ook niet omdat de bus van PostNL 300 pakketten kan bezorgen van soms wel meer dan 2kg?

Voedsel bezorgen? Een beetje piepschuim eromheen (weegt niets!) en het blijft erg lang warm. Bewijst de afhaalchinees.

Tientallen of honderden drones tegelijk in de lucht en dichtbij genoeg om te horen? Echt een zeer waarschijnlijk scenario. Kennelijk woon jij in de binnenstad van Amsterdam als je zoveel bezorgadressen in je omgeving hebt. Maar dan heb je veel meer geluid om je druk om te maken....

Die laatste paragraaf is dan wel weer (een beetje) waar, maar ook een geweldige open deur. Dit ga je, zeker zol lang drones nog aardig wat lawaai maken, natuurlijk alleen toepassen in gebieden waar het kan. Dus niet in dichtbevolkte gebieden, niet bij natuurgebieden. Maar er zijn heel, heel, heel veel woningen of bedrijven (zelfs in Nederland) die afgelegen genoeg waarvoor dit interessant kan zijn.
Michael Smit @multikoe10 maart 2023 08:37
Het gaat erom wat hij in het filmpje zegt. Een bus van 2000kg die pakketjes van een paar 100g vervoeren.

Daarom haal ik het punt naar voren dat bij bezorgen dit vaak gaat om honderden pakketjes tegelijkertijd in de bus voor een route waar meerdere huizen in een gebied zitten voor bezorging.

Het gaat dus om het punt dat efficiënte en economische bezorging er al is. Dit kan een drone nooit overnemen.

En nee ik woon in een dorp en niet de binnenstad maar dat is nog steeds niet relevant voor het punt want Amazon,dhl, Post NL gaat nog steeds geen bus laten rijden voor bezorging van een paar pakjes.
Deze bussen moeten gevuld zijn om economisch haalbaar te zijn.

Dan het punt geluid, ik weet niet of je ooit een drone hebt gehad of er wel eens bij hebt gestaan. Zeker het model van het bedrijf in het filmpje met zoveel motortjes met bladen eraan. Die moeten aardig hoog gaan vliegen om niet zwaar irritant te zijn.

Geef mij maar een bezorgbus die door de straat rijdt dan een drone die een minuut blijft hangen om een bezorging naar beneden te laten gaan.
multikoe @Michael Smit10 maart 2023 13:05
Ik heb een drone gehad en het geluid van die drone was op 10 meter hoogte al bijna niet meer te horen. Als ik de camera niet had gehad was ik dat ding al snel kwijt geweest. Voor grotere drones zal dat natuurlijk anders zijn, maar het ging mij erom dat tientallen, honderden drones gewoon bangmakerij is.

Deze manier van bezorgen zal nooit de bestelbussen van PostNL vervangen, ze zullen ingezet worden in specifieke situaties, waarbij winst gehaald kan worden. Reklamefilmpjes zoals van Wing zijn mooi, maar daar moet je natuurlijk wel doorheen prikken en je gezond verstand gebruiken.

En laten we de vraag of het economisch haalbaar is toch vooral bij de commerciele partijen leggen. Misschien een vreemd idee, maar er werken bij de meeste bedrijven (zelfs bedrijven die pakketjes bezorgen) echt wel slimme mensen die rekensommetjes kunnen maken. Als die denken dat het economisch uit kan, dan zou ik daar maar op vertrouwen. Zij hebben de data. Jij niet.
Michael Smit @multikoe10 maart 2023 14:33
Dus eigenlijk kom je nu met jouw reactie toch op mijn eerste comment. Hoe deze partijen dit brengen in de filmpjes is niet haalbaar en alleen met specifieke situaties zal dit ingezet kunnen worden.
En laten we de vraag of het economisch haalbaar is toch vooral bij de commerciele partijen leggen. Misschien een vreemd idee, maar er werken bij de meeste bedrijven (zelfs bedrijven die pakketjes bezorgen) echt wel slimme mensen die rekensommetjes kunnen maken. Als die denken dat het economisch uit kan, dan zou ik daar maar op vertrouwen. Zij hebben de data. Jij niet.
Gelukkig zijn er ook nog nooit bedrijven geweest die met de slimme mensen toch erachter zijn gekomen dat het niet haalbaar is of dit eigenlijk al wisten, maar voor persoonlijk gewin toch het idee uitgewerkt hebben failliet gegaan.

Ik heb al talloze van dit soort filmpjes voorbij zien Komen, hetzelfde als persoon vervoer met grote drones etc. Allemaal filmpjes en bedrijven die investeerders willen trekken en inkomsten vergaren maar ook weten dat dit nooit op grote schaal gaat lukken.
jvelite @multikoe10 maart 2023 11:02
Wbt het punt over geluid:
Dus, omdat er al veel geluidoverlast is, is het OK om meer toe te voegen? Vage logica.
En eh .. Niet alleen Amsterdam heeft een hoge dichtheid.

Ik zit hier eerlijkgezegd persoonlijk echt niet op te wachten. Als ze de drones stil kunnen krijgen valt het grootste deel van mijn zorgen weg.
satoer @Michael Smit11 maart 2023 11:01
Ik denk dat de mensheid dezelfde gedachtes over de opkomende automobiel had toen iedereen nog op paarden reed. Die konden zich waarschijnlijk ook niet een infrastructuur voorstellen die we nu hebben met ronkende auto's.
Michael Smit @satoer11 maart 2023 11:33
Beetje appels met peren vergelijken is het niet? Er was al paard en wagen, straten waren er ook al. De locomotief was er ook nog eens dus die infrastructuur was al bekend. De auto heeft gewoon het paard en wagen vervangen.

Het is heel iets anders om vliegende objecten in een al drukke stad of dichtbevolkt gebied te gaan plaatsen. Denk daar ook nog eens bij aan vogels wat voor invloed dat ook weer zal hebben als die last krijgen van Drones.
haarbal 9 maart 2023 21:39
Ik heb liever rijdende karretjes, die vliegende drones maken altijd een irritant geluid.
multikoe @haarbal10 maart 2023 06:20
Dat zou ik ook zeggen als ik wegenbouwer was. Of parkeerterrein-aanlegger.
haarbal @multikoe10 maart 2023 08:35
De rijdende autonome bezorgvoertuigen zijn meestal klein en rijden langzaam over de stoep.
multikoe @haarbal10 maart 2023 11:52
Sorry ik dacht je gewone bestelauto's bedoelde ...
Palm_freemium @haarbal10 maart 2023 13:35
Het geluid is NOG een probleem, maar hier word volop onderzoek naar gedaan. Daarnaast zit er nogal een verschil tussen een racedrone, cameradrone en bezorg drone.

De herrie word hoofdzakelijk veroorzaakt door de snelheid waarmee de propeller ronddraait, maar daar kun je wel wat aan doen. Een grotere propeller of meer bladen hoeft minder toeren te maken voor dezelfde hoeveelheid lift. Camera drones zijn meestal stiller dan racedrones omdat ze niet dezelfde hoge snelheden hoeven te halen, en bezorg drones zullen niet in je rugtas hoeven te passen en mogen dus groter zijn dan een camera drone. Daarnaast word er nog volop onderzoek gedaan naar het materiaal en de vorm van de propeller.
gooos @Palm_freemium10 maart 2023 23:41
Wat ze ook bedenken en doen, van het geluid van een vliegend object met een propeller om hem in de lucht te houden ga je nooit af komen.

Groter betekent waarschijnlijk ook meer gewicht en daardoor wellicht dat het ook weer in een andere klasse luchtvaartvoertuigen terecht komt met aanvullende eisen, dus dat kan dan weer een probleem opgooien.

Ik denk dat praktisch het meeste te winnen valt met het fine-tunen van de vorm van de propellers al dan niet in combinatie met de mogelijkheid om de pitch van de bladen te kunnen veranderen.
Palm_freemium @gooos13 maart 2023 10:23
Groter betekent waarschijnlijk ook meer gewicht en daardoor wellicht dat het ook weer in een andere klasse luchtvaartvoertuigen terecht komt met aanvullende eisen, dus dat kan dan weer een probleem opgooien.
Er is al wel regelgeving voor drones tussen de 2 en 25kg, ik weet alleen niet wat precies de regels zijn voor die categorie, ik denk niet dat je die snel in de bebouwde kom zult tegen komen.
Ik denk dat praktisch het meeste te winnen valt met het fine-tunen van de vorm van de propellers al dan niet in combinatie met de mogelijkheid om de pitch van de bladen te kunnen veranderen.
De vorm, grote en toerental van de propellers hebben het meeste invloed, maar daar zijn ze nog flink mee aan het expirementeren;
https://www.youtube.com/watch?v=E8L8I0dLh_o

En wat je omschrijft is een collective pitch drone;
https://www.youtube.com/watch?v=TnGhEInTXYc&t=341s

Collective pitch drones waren vroeger al niche, en sinds de introductie van reversible ESC's zijn ze bij mij van de radar verdwenen. 3D vliegen met drones is ook nooit zo populair geweest als 3D helicopters,
gooos @Palm_freemium13 maart 2023 23:28
Interessante video's. Bedankt.
goarilla 9 maart 2023 20:30
Dus wanneer je er 1 neerhaalt heb je loot ?
Dark Angel 58 @goarilla9 maart 2023 20:53
Dus wanneer je er 1 neerhaalt heb je loot ?
Er zijn ook video’s op YouTube over skunk (stinkdier) bomb, als iemand een pakket (met anti thief optie aan) open krijg je stinkdier geur op je gezicht!
En ik denk dat je ook door een drone gefilmd wordt… wat uren later is je volle gezicht op YouTube te zien en iedereen op wereld lacht om jouw miskleun :P
Is het echt moeite waard? Absoluut niet. :')

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 19:48]

Mathijs Kok @Dark Angel 589 maart 2023 21:28
En ik denk dat je ook door een drone gefilmd wordt… wat uren later is je volle gezicht op YouTube te zien en iedereen op wereld lacht om jouw miskleun :P
Is het echt moeite waard? Absoluut niet. :')
Denk nou even na.. In welk land zou zoiets legaal mogelijk zijn?

Zodra het over bezorgdrones gaat lijkt de gemiddelde tweaker het verstand geheel bijster.
Osiummaster @Mathijs Kok10 maart 2023 09:32
Ik snap niet waarom mensen altijd zo negatief over bezorg drones zijn. Behalve het geluidoverlast waar aan gewerkt wordt (toroidal propellers, hoger vliegen etc) is het natuurlijk extreem handig. Je post wordt extreem snel geleverd dus niet meer wachten op pakketjes, kost veel minder energie dan zo'n gappie met een busje de hele dag te laten rijden en we moeten zo snel mogelijk werk weg robotiseren omdat er uberhaupt al niet genoeg postbodes zijn.
Argantonis @Osiummaster10 maart 2023 09:43
Ik zou het puur qua bezorgen wel fijn vinden, maar het probleem is wel dat je echt nergens meer privé bent behalve echt in je huis weg van je ramen. De tuin, toch een relaxplek waar mensen gewoon eens willen zitten zonder bekeken te worden, is vanaf dan gewoon een openbare ruimte. Als er zoveel drones over vliegen dan kijkt niemand er meer van op en kan iedereen dus gewoon gaan zitten filmen. En dat ook nog eens door diensten als Amazon en Google, die enorm gebaat zijn bij het in kaart brengen van persoonlijkheden ten gunste van hun verkoop- en advertentiediensten.
Madrox @Argantonis10 maart 2023 09:52
En wat dacht je van vogels, die zullen er ook lastvan krijgen
Osiummaster @Argantonis10 maart 2023 10:36
Daar heb je zeker een sterk punt. Drones zouden wel puur op GPS kunnen vliegen zonder een camera naar onder, maar bij het landen zullen ze waarschijnlijk wel een camera naar onder moeten richten.

Nou wordt er al door de overheid met drones gespioneerd, voornamelijk met warmtebeeld cameras om wietplantages te zoeken
https://www.gelderlander....3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Ook lijken specifieke "drone wegen" waardoor niet alles overal kan vliegen tot dat ze dichtbij hun bestemming zijn wel een redelijke minimalisering van overlast te bieden.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 23 juli 2024 19:48]

michelb76 @Osiummaster10 maart 2023 10:23
Omdat er veel wensdenken in zit en omdat het leuk is voor een hamburger of rolletje pepermunt. Ik zie dit ding nog geen (relatief) zwaar product bezorgen. Ze komen, in ieder geval in europa, ook de stad niet in, laat staan dat ze bij mij 4-hoog achter gaan bezorgen. Als er een land-plaats komt voor die drones dan zie ik er al weer een groepje tuig de drones opwachten.

Daarbij, dit zijn een handjevol drones. Laten we het opschalen, dan heb je dus een flinke hoeveelheid drones vliegen. Van 1 bedrijf? Hoe ga je coördineren met meerdere bedrijven?

Binnensteden worden in europa steeds meer autoloos, dus ik zie normale bezorging toch steeds meer naar afleverpunten gaan, waardoor het aantal bezorghandelingen ook afnemen en er minder bezorgers nodig zijn.

Dit lijkt me wel ideaal om bijv. medicatie te bezorgen in afgelegen gebieden.
Dream_ON @michelb7611 maart 2023 14:29
Dat laatste wordt ook al gedaan. Ik dacht paar jaar geleden dat op tv gezien te hebben dat ze dat in Ruanda deden/doen
michelb76 @Dream_ON12 maart 2023 09:21
Klopt, bedrijf heet Zipline. (flyzipline.com)
Bender @Dark Angel 589 maart 2023 21:26
Bedoel je de GlitterBomb (idd, met 'geur') van Mark Rober?

https://www.youtube.com/watch?v=iWeu2dxHRDg
(dit is versie 5, best vermakelijk om te zien hoe dit werkt in amerika met pakketjes)
Dark Angel 58 @Bender10 maart 2023 01:01
Ja dat is hem… echt leuk om te zien hoe de dieven in slachtoffers worden!
RoRoo @Bender10 maart 2023 11:33
Bedankt... nu moet ik 20 minuten werk inhalen :+
moonlander @goarilla9 maart 2023 20:32
Doe je dat ook met een dhl,.dpd of PostNL busje?
Gladiator5 @moonlander9 maart 2023 20:35
Busted.... xD
Damic @moonlander9 maart 2023 21:03
Nog niet, maar je brengt me op ideeën :) Nee serieus, er zijn al heel wat busjes verdwenen (de inhoud toch) en dan moet er gezocht worden.
JackJack @moonlander9 maart 2023 21:53
Amazon IRL twitch drops!
No hot tub required ;)

https://www.breitbart.com...-van-looted-santa-monica/
goarilla @moonlander9 maart 2023 20:36
Neen die chauffeur is fysiek een obstakel.
moonlander @goarilla9 maart 2023 20:55
Chauffeur stapt ook uit de bus, loopt naar deurbel en wacht daar..
ikbenerniet @moonlander9 maart 2023 21:23
DHL doet dat regelmatig niet.
moonlander @ikbenerniet9 maart 2023 21:25
Goed punt 8-)
WhiteDog @ikbenerniet10 maart 2023 08:08
DHL sponsort niet voor niets het discuswerpen...
Hoenens @goarilla9 maart 2023 20:45
Precies het zelfde dacht ik ook. Te veel flaws...
thomas1907 @goarilla9 maart 2023 20:47
Want niemand ziet een persoon een drone neerschieten en 6 dozen meenemen
WillySis @goarilla9 maart 2023 21:01
Als je met dat pistool of geweer op een bezorger richt ipv de drone, dan is de bezorger vast heel behulpzaam en mag je in de bus uitzoeken wat je wilt hebben, desnoods neem je de hele bus mee.
Mathijs Kok @goarilla9 maart 2023 21:26
Neen die chauffeur is fysiek een obstakel.
Ik vind dit soort reacties werkelijk onbegrijpelijk, iedereen die in San Francisco (of in veel andere steden) woont is al lang gewent aan robotjes die door de straat rijden om dingen te bezorgen. En ja, de eerste maanden waren er veel lolbroeken die veel plezier hadden om de robots het leven zuur te maken. Maar als je drie keer er een op zijn rug hebt gelegd en twee keer allemaal vuilnisbakken eromheen gezet hebt, hoeveel lol beleef je er dan nog aan? Als dat je hobby is, urgh je leven is dan wel erg triest.

En als je drones uit de lucht gaat schieten om een latte of een pizza te scoren dan schieten woorden mij te kort en denk ik dat er teveel 14 jarigen op Tweaker zijn.
goarilla @Mathijs Kok9 maart 2023 22:51
1. Dit zijn VLIEGENDE drones ... als zo'n ding over mijn terrein vliegt, wordt mijn privacy geschonden.
Dan zit je daar met je 2.5m hoge hekken. Alles gedaan om je naturistische impulsen vrijheid te geven.
Filmen ze je in je blote flikker en waarvoor ... om pakjes nog sneller te verschepen ?
2. Dit zijn VLIEGENDE DRONEEEEEEEEEES ... vliegen is duur (energetisch). Ik vind dit ecologisch fucking onverantwoord maarja dat kan ze in de grootsteden idd GEEN BAL SCHELEN.
3. Nooit kind geweest ? Moest ik idd nog14 jaar of 12 of 10 of zelfs 8 zijn en grote broer daagt mij uit om steentjes naar dat vliegend onding te gooien. Ja dan doe ik dat.
4. Ik zou NOOOOOOIT riskeren dat een PIZZA de grond opkwakt. Ik respecteer dit internationaal
symbool van geluk en voorspoed.
5. Dit was een poging tot humor !!! Ik weet dat je er niet mee kon lachen maar Ik hoop dat je
toch hebt genoten van de verhevenheid van je repliek.

Jezus ...
youridv1 @Mathijs Kok10 maart 2023 09:01
Maar als je drie keer er een op zijn rug hebt gelegd en twee keer allemaal vuilnisbakken eromheen gezet hebt, hoeveel lol beleef je er dan nog aan? Als dat je hobby is, urgh je leven is dan wel erg triest.
Goed argument. Daar hebben we echt wat aan als het een daadwerkelijk probleem blijkt. "Ugh jongens doe niet zo triest" Dat soort opmerkingen werken in de regel inderdaad echt heel erg goed bij mensen die kwaad willen ja.
En als je drones uit de lucht gaat schieten om een latte of een pizza te scoren dan schieten woorden mij te kort en denk ik dat er teveel 14 jarigen op Tweaker zijn.
Ik weet niet zo goed wat tweakers hiermee te maken heeft. Ja, dat is de site waar je nu op zit maar er wonen talloze kinderen in nederland waarvan ik me heel goed kan voorstellen dat ze het hilarisch vinden om drones uit de lucht te schieten

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 19:48]

Bender @goarilla9 maart 2023 21:28
De chauffeur zit niet de hele tijd in de bus, deze gaat ook wel eens naar buiten om.. een pakketje af te geven.
Mik33 @goarilla9 maart 2023 20:48
Real life AirDrop!

(Ontopic)
Ben benieuwd hoe het zich ontwikkelt mbt risicos. Zal inderdaad voorkomen dat ze uit de lucht geschoten worden, of neergehaald worden, of tegen een vogel aanvliegen of dat soort dingen.
Ik vermoed vanwege veiligheid dat dit niet in steden wordt ingezet, maar enkel op buitengebieden.
WillySis @Mik339 maart 2023 21:16
Amerikaanse steden hebben grote gebieden met laagbouw, waar de huizen best redelijk ver uit elkaar staan. De situatie in de video zou zomaar een buitenwijk kunnen zijn.
Tussen de hoogbouw zal een drone niet zo snel een goed alternatief zijn. Je moet het niet uitsluiten, maar een bezorger kan daar juist heel efficiënt werken. Uiteindelijk zullen de drones hun betrouwbaarheid moeten bewijzen. Als er slechts zelden één uit de lucht valt is de kans groot dat de nu geldende regels worden versoepeld.
Of het in Nederland ooit gaat werken is de vraag. Hier hebben we inmiddels een goed netwerk van afhaalpunten en boxen. De klant laten komen is nog altijd de goedkoopste manier van "bezorgen". Bovendien zijn we in Nederland niet gewend dat pakketjes zomaar voor de deur worden neergezet, terwijl dat in Amerika al vele jaren de gewoonte is.
Verwijderd @WillySis9 maart 2023 23:45
Ik heb toch wel begrepen dat zelfs in de VS het niet allemaal zo triviaal is ivm regulatie over waar je wel en niet mag vliegen met drones.

Ik kan me voorstellen dat er wel een niche te vinden is voor drone delivery, maar of het nou echt veel effectiever is dan ground-based (autonome) bezorging... dat zie ik nog niet echt.

Er is tot nu toe maar één toepassing die ik gehoord heb waar drone bezorging een unieke meerwaarde kan bieden: Tijdssensitieve bezorging van kleinschalige (medische) goederen. Kennelijk gebeurt dit al op meerdere plekken in de wereld en ik zie dit wel nuttig zijn in 'ruige' gebieden of steden met permanente gridlock.

Interessant filmpje over waarom drone bezorging niet van de grond komt O-) : https://m.youtube.com/watch?v=J-M98KLgaUU

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 19:48]

goarilla @Verwijderd10 maart 2023 00:56
Jep ... een transplantorgaan in een box met ijs met een drone naar de juiste bestemming brengen. Scheelt een helipad en helikopter. Daar zie ik het ook echt nuttig zijn. De rest is volgens mij gewoon flauwekul maar brengt jammergenoeg goede hype marketing.

En persoonlijk als ze bij mij zalando sokken ofzo zouden droppen met een drone in mijn tuin, Ik zou mij schamen en hopen dat de buren het niet gezien hebben !!! Het voelt een beetje alsof ze weeraleens een sector forceren die (bijna) niemand echt wilt. (cfr 3D TV, Metaverse VR)
WillySis @Verwijderd10 maart 2023 11:36
Drone delivery zal nooit een heel groot deel van het totale delivery systeem worden, maar het is wel een aanvulling voor juist die gebieden waar de huizen ver uit elkaar staan. Dat zijn nu net de gebieden waar de traditionele methode van bezorgen duur is. Het gaat dan inderdaad over een klein deel van een totale bevolking die met drone delivery te maken krijgt,
Het filmpje overdrijft de nadelen natuurlijk een beetje (erg). Een gebied is helemaal niet snel te ruig en de grondoppervlakte die nodig is is uiteindelijk maar 1 m2. Het weer is een factor, maar ook dat moet je niet overdrijven. Drones zullen in steeds meer omstandigheden leren vliegen.
mrbullet 9 maart 2023 21:29
Volgens mij hebben Oekrainers inmiddels veel ervaring opgedaan om met drones pakketjes af te leveren in moeilijke omstandigheden.

Het zou me niets verbazen, zodra ze de Russen hebben verjaagd, ze een geduchte concurrent van Google en Amazon kunnen worden ohgv drone bezorging.
Gohan040 9 maart 2023 22:05
Tijd om de schoorsteenveger de boel te laten poetsen, kunnen ze daar m'n pakketjes in droppen :+
jip_86 10 maart 2023 00:29
Geen vluchttijd vermeld? Dan zal het wel weer flink tegenvallen zo als meestal het geval is.
multikoe @jip_8610 maart 2023 06:13
Hoe wilde je de vluchttijd vermelden dan?
jip_86 @multikoe10 maart 2023 14:47
In minuten?
multikoe @jip_8610 maart 2023 15:08
Van hun website:
We can have tiny planes for pharmaceutical delivery, big planes for shipping fulfillment, long range aircraft for logistic flights, and dedicated hovering platforms for delivery in cities
Ze ontwikkelen dus een hele serie drones met specifieke toepassingen en per drone zal de vluchttijd varieren.
Vluchttijd is overigens ook maar een parameter, die ook nog eens niet zoveel zegt. Snelheid is een andere en ook de tijd die het kost om een pakketje af te leveren telt mee. Vandaar mijn vraag (die wat onhandig was gesteld): wat wil je nu eigenlijk precies weten?
jip_86 @multikoe10 maart 2023 15:41
Als je een half uur doet over een pakketje en je kan een half uur vliegen dan is het idee van meerdere pakketjes nog niet echt heel relevant.

[Reactie gewijzigd door jip_86 op 23 juli 2024 19:48]

multikoe @jip_8610 maart 2023 17:27
Als je tien minuten doet over een pakketje en je kan drie kwartier vliegen, dan is het idee van meerdere pakketjes wel relevant. Zie nu waarom een antwoord op jouw vraag niets zegt als je niet weet wat het toepassingsgebied is?
grasmanek94 10 maart 2023 08:14
Eerlijk, ik sta er niet op te wachten om continu gezoem te horen rond mijn huis, ik zou daar gek van worden. Ik vind repeterende geluidjes nou al redelijk storend, en dit zou een factor 100 erger zijn. Kan ik ze dan met succes kunnen aanklagen voor psychische schade?

Als het kon koos ik zelf ervoor om irritante geluiden niet irritant te vinden en ze te happen, maar helaas werkt dat niet zo - kon dat maar!

Edit: Doet mij ook meteen denken aan dit: https://v.redd.it/w18xwy4fcby61/DASH_720.mp4

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 23 juli 2024 19:48]

g_v_rijn 10 maart 2023 08:48
Eindelijk zover dat aantal vluchten Schiphol wordt verminderd.... krijgen we er 'vliegende postduiven' voor terug.
1 plusje: ze poepen niet.
Autisme_tech 10 maart 2023 10:15
Kortom een nieuwe manier om goedkoop aan je boodschappen te gaan komen, drone hacking wordt de volgende core business van bepaalde mensen
Will_M 10 maart 2023 10:53
Ze zullen er beslist rekening mee gehouden hebben maar ik zie dat principe met die kabel en oppik haak (uit het filmpje) nog niet zo snel gaan werken in een gebied waar je regelmatig met iets meer dan windkracht 3 á 4 te maken krijgt? Daaronder vallen meestal ook de steden met hoogbouw waar het tussen de gebouwen ALTIJD (hard) waait....

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