Google-dochter Wing toont bezorgdrones die meerdere bezorgingen per vlucht doen

Alphabet heeft een inkijkje gegeven in de vorderingen van zijn Wing-subdivisie. Wings drones gaan in beperkte tests niet steeds terug naar een centraal punt, maar doen meerdere pick-ups bij bedrijven en bezorgingen bij klanten, waar dat nodig is.

Wing zegt gebruik te maken van de bestaande infrastructuur voor afhalen door bezorgers die winkels en restaurants nu al hebben. In een video toont Wing speciale ophaalpunten die ingericht zijn voor de drones. Daar wordt een geprepareerd pakketje in een soort mast gehangen, waar de drone hem kan oppikken. Het idee is dat de drone meermaals dergelijke bezorgingen doet en pas terugkeert naar zijn centrale hub wanneer hij opgeladen moet worden. Dit systeem moet meer flexibiliteit opleveren. Wing claimt ook snel extra oplaadstations te kunnen plaatsen in gebieden waar het druk is. Dit gehele platform noemt het het Wing Delivery Network.

Wing test het bezorgsysteem in de Australische stad Logan, waar het volgens onder andere de BBC tot 1000 pakketjes per dag bezorgt. Daarnaast wordt het getest in een wijk van het Ierse Dublin en in Texas. Daar worden pakketjes, met vooral boodschappen, maaltijden en koffie, nog zonder meerprijs afgeleverd, maar Wing laat niet weten wat de leveringen uiteindelijk gaan kosten.

Dat Wing met dronebezorging bezig is, is al vele jaren bekend. Het systeem van niet terugkeren naar een hub voor een volgende bezorging, is wel nieuw. Wing verwacht deze technologie verder op te schalen en 'tegen het midden van 2024 in staat te zijn om miljoenen bezorgingen voor miljoenen consumenten uit te voeren met lagere energiekosten dan transport over de grond kan behalen voor snelle bezorging van kleine pakketjes'. Dit jaar nog wil Wing op 'nieuwe locaties wereldwijd' zijn technologie verder demonstreren, maar specificeert dat nu niet.

Amazon, een concurrent op onder andere dit gebied, werkt ook aan dergelijke technologie. Sinds eind vorig jaar is Amazon op kleine schaal begonnen met het bezorgen van bestellingen per drone in de Verenigde Staten. Deze komen echter wel allemaal uit centrale locaties van het bedrijf. De pakketjes die Amazon per drone vervoert, zijn maximaal 2,2 kilo zwaar. Wing zegt maximaal 1,2 kilo te hanteren.