'Suicide Squad: Kill the Justice League wordt uitgesteld tot later in het jaar'

Volgens een bron van Jason Schreier van Bloomberg wordt de game Suicide Squad: Kill the Justice League binnenkort uitgesteld. Het spel zou in mei uitkomen, maar dat wordt nu ergens 'later dit jaar'.

Schreier baseert zich op een bron met 'directe kennis van de kwestie'. Een reden voor het uitstel geeft deze bron niet mee, maar Schreier tekent wel aan dat de reacties op de co-opgameplaytrailer en op het feit dat de game always online is, niet positief waren.

Suicide Squad: Kill the Justice League is gebaseerd op het superschurkenteam uit de stal van DC Comics en speelt zich af in hetzelfde universum als de Batman: Arkham-games. Die komen overigens overwegend van dezelfde ontwikkelaar, Rocksteady. In SS:KtJL hebben Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark en Deadshot de taak om een door Brainiac gehersenspoelde Superman, The Flash, Green Lantern en Batman tegen te houden.

De game is een third-person-actiegame met singleplayer en co-opmultiplayer en komt uit voor de PS5, Xbox Series en Windows. Officieel staat de releasedatum nog op 26 mei.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 09-03-2023 20:49 27

09-03-2023 • 20:49

27

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Reacties (27)

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MissMe NL 9 maart 2023 20:59
Groot DC fan en vond Gotham Knights nog enigszins vermakelijk maar dit spel ziet er gewoon niet leuk uit. Van de Arkham games naar dit gedrocht. Wat is er gebeurt?
NotSoSteady @MissMe NL9 maart 2023 21:57
Misschien is de ontwikkeling van dit soort games gestart toen het concept nog populair was. Uitgevers springen er dan direct op en vergeten waar hun studio's eigenlijk goed in zijn.
MissMe NL @NotSoSteady9 maart 2023 22:03
Inderdaad. Maar wel echt jammer.
NotSoSteady @MissMe NL9 maart 2023 23:50
Zeg dat wel, ben daarom blij dat Hogwarts Legacy het zo geweldig doet.
Ocin32 @MissMe NL9 maart 2023 22:20
same here, groot liefhebber van de arkham games van rocksteady, maar dit spel is vanaf het moment dat ik enkele weken terug de eerste trailer met gameplay zag niet mijn ding. Het leek wel fortnite.. wat een hyper gedoe allemaal.. erg jammer... kan alsnog positief verrast worden natuurlijk, maar heb mijn verwachting flink bijgesteld.
Zoop @Ocin3210 maart 2023 13:12
Harley die zo rondslingert alsof ze spiderman is en allerlei charging attacks doet met hoop kleurrijke vonken en alles, eh? Nu heb ik al een tijdje geen nieuwe comicbooks gelezen, maar wanneer is Harley dat gaan doen?

Ziet er super generiek uit, alsof ze al een fortnite-achtige game aan het maken waren en halverwege productie rechten van DC in handen hebben gekregen en er maar een laf DC sausje overheen hebben gegoten.

Zie er inderdaad weinig positiefs in
Oon @MissMe NL10 maart 2023 08:47
Geld. Een goed verhaal kost meer tijd en levert minder op, dit spel zal niet eens de helft van de ontwikkeltijd van bijv. Arkham Knight nodig hebben gehad want er is gewoon minder unieke content,.
MacPoedel @Oon10 maart 2023 11:30
Dat is dan toch anders uitgedraaid. De ontwikkeling van Arkham Knight duurde van 2011 tot 2015, 4 jaar dus. The Suicide Squad is al sinds 2016 in ontwikkeling, 7 jaar... Op ongeveer dezelfde tijd heeft Rocksteady 3 Arkham games gemaakt. Natuurlijk kost het ontwikkelen van AAA games ondertussen steeds meer tijd.

Arkham Knight was wel een verderzetting van Arkham Asylum en Arkham City, er zullen wel wat componenten te herbruiken geweest zijn, maar net het verhaal was telkens anders.

Kan best zijn dat er MBA'ers zijn die geloven dat games as a service minder tijd kosten om te ontwikkelen maar de praktijk wijst uit dat dat helemaal niet zo is. Het is volgens mij logischer dat het om het geld te doen is. Een singleplayer game spelen de meesten één keer uit, een aantal misschien 2 keer, en daarna wordt die vergeten, service games houden spelers veel langer aan zich gebonden, als ze van de grond komen toch.
Sn0wblind @MissMe NL10 maart 2023 03:29
Investeerders die de Arkham series (Welke inderdaad geweldig waren) in een Destiny gaming as a service achtig jasje wilden stoppen.

Gotham knights is overigens zeer matig, kon mijzelf er niet toe aan zetten om het spel af te maken.
DoomSayerSantos 9 maart 2023 20:53
Loop niet warm van die live service bullshit.
nullbyte @DoomSayerSantos9 maart 2023 21:31
Dat was nou exact mijn gedachte. Dit wordt afwachten en waarschijnlijk een budgetbak. Gotham Knights is mijn grote fout geweest van verleden jaar.
MacPoedel @nullbyte10 maart 2023 10:58
Gotham Knights zat vorige week al in een Humble Bundle, zo snel na release betekent dat bijna altijd een flop. Netjes van WB dat ze hun game zo nog wel gebruiken om een goed doel te steunen, maar zuur voor al wie er recent wel de volle pot voor betaald heeft.
nullbyte @MacPoedel10 maart 2023 12:03
Ik had hem voor 4 tientjes op een keyshop, 3 tientjes te veel.
MissMe NL @nullbyte9 maart 2023 22:07
Gotham Knight vond ik enigszins nog vermakelijk maar die heb ik dan ook voor weinig gekocht. Maar dit is gewoon echt verschrikkelijk.
NightShadow22 @MissMe NL12 maart 2023 18:16
Zou m niet eens gratis willen hebben suicide squad, hard pass.
yinx84 9 maart 2023 20:58
Willen waarschijnlijk wachten in de hoop dat de shitstorm tegen die tijd wat is gaan liggen.
DonnyL @yinx849 maart 2023 21:42
Dat zit er dik in inderdaad. Hype was bij mij in ieder geval direct weg nadat het live service gezeik naar buiten kwam. Gaat 'm niet meer worden.
ErikT738 9 maart 2023 21:13
Ben benieuwd wat eerder komt, dit of The Flash.
Linksquest Moderator Spielerij
9 maart 2023 21:46
Ik kan er niks aan doen, deze game trekt me op een of andere manier niet, vond de Batman games leuk om eens te spelen, maar heb ze na 1x gespeeld te hebben ook niet meer opgepakt, maar wil hoe dan ook de game wel een keer de kans geven als deze ooit op Game Pass komt.

[Reactie gewijzigd door Linksquest op 30 juli 2024 07:59]

Storrum 9 maart 2023 21:49
Sinds cyberpunk vind ik het toch minder erg dat spellen worden uitgesteld 8)7
Verwijderd 9 maart 2023 22:33
Van uitstel komt in mijn geval afstel, want op den duur ebt je interesse weg voor een game waar je je al een tijdje op verheugt.

Het is toch on-topic, en waarom dan in de min? 🤔

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 30 juli 2024 07:59]

Malfunctions 10 maart 2023 10:12
Springen, zweven en schieten. Rinse, repeat een uur of 10 en dat is je gameplay.

Heb je zoveel lore en character background om mee te spelen, en dan kom je hiermee.. |:(
NoThankYou 9 maart 2023 23:21
Gewoonlijk ben ik voor het uitstellen van games, maar in dit geval kunnen ze het beter uitbrengen en zo snel mogelijk de stekker eruit trekken. De problemen zijn waarschijnlijk te groot om binnen een jaar op te lossen. En vermoedelijk is het intern al tig keer uitgesteld omdat ze niet wisten wat ze ermee moesten.
BitJager @NoThankYou10 maart 2023 08:19
Rekening houdend met de operationele kosten van een Live Service game zou ik er gewoon de stekker uittrekken en een nieuw project starten dat zoveel mogelijk probeert te recycleren van wat is ontwikkeld voor dit gedrocht. Hier zat niemand op te wachten. imho
RoelRLZ 10 maart 2023 14:37
enige positieve is zo moet het dus NIET

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