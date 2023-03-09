'Suicide Squad: Kill the Justice League wordt uitgesteld tot later in het jaar'

Volgens een bron van Jason Schreier van Bloomberg wordt de game Suicide Squad: Kill the Justice League binnenkort uitgesteld. Het spel zou in mei uitkomen, maar dat wordt nu ergens 'later dit jaar'.

Schreier baseert zich op een bron met 'directe kennis van de kwestie'. Een reden voor het uitstel geeft deze bron niet mee, maar Schreier tekent wel aan dat de reacties op de co-opgameplaytrailer en op het feit dat de game always online is, niet positief waren.

Suicide Squad: Kill the Justice League is gebaseerd op het superschurkenteam uit de stal van DC Comics en speelt zich af in hetzelfde universum als de Batman: Arkham-games. Die komen overigens overwegend van dezelfde ontwikkelaar, Rocksteady. In SS:KtJL hebben Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark en Deadshot de taak om een door Brainiac gehersenspoelde Superman, The Flash, Green Lantern en Batman tegen te houden.

De game is een third-person-actiegame met singleplayer en co-opmultiplayer en komt uit voor de PS5, Xbox Series en Windows. Officieel staat de releasedatum nog op 26 mei.