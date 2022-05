Bloomberg: 'Suicide Squad-spel van Batman: Arkham-maker uitgesteld naar 2023'

Naar verluidt is Suicide Squad: Kill the Justice League van Batman Arkham-ontwikkelaar Rocksteady Studios uitgesteld naar volgend jaar. Waarom uitgever Warner Bros. het spel opschuift naar 2023, is niet bekend.

Warner Bros. heeft oorspronkelijk gezegd dat de Suicide Squad-game in 2022 zou uitkomen, al had het geen precieze releasedatum bekendgemaakt. Mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het spel zeggen tegen Bloomberg dat het nu volgend jaar wordt uitgebracht, maar zeggen niet waarom. Warner Bros. heeft dit zelf nog niet bevestigd.

Vorig jaar zou de uitgever meerdere games uitbrengen, die om verschillende redenen zijn uitgesteld naar dit jaar. Een van die games is Gotham Knights, die door Batman Arkham: Origins-maker WB Games Montreal is gemaakt. De studio stelde destijds dat het 'de game meer tijd geeft' om 'de best mogelijke ervaring' aan spelers te bieden. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga zou eerst ook in 2021 uitkomen, maar komt nu uit op 5 april 2022.

Suicide Squad: Kill the Justice League werd in augustus 2020 aangekondigd. Het is een open-world third-person shooter die alleen of in co-op in teams van maximaal vier spelers gespeeld kan worden. Je speelt als een groep antihelden uit de strips van DC Comics, waaronder Harley Quinn en King Shark. De Suicide Squad heeft de opdracht gekregen om de gehersenspoelde superhelden van de Justice League, zoals Superman, onschadelijk te maken. Het spel komt uit op Windows, PlayStation 5 en Xbox Series S en X.