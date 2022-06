Maker Batman: Arkham-games werkt aan Suicide Squad-game

Rocksteady Studios, makers van games als Batman: Arkham Asylum, Arkham City en Arkham Knight, werkt aan een Suicide Squad-game. Die bevindt zich binnen hetzelfde fictieve universum als Batman en is bekend van onder andere de gelijknamige film uit 2016.

Rocksteady laat dat weten in een enigszins cryptische tweet. Die bevat een afbeelding van Superman met een doelwit op zijn hoofd, de hashtag #DCFanDome en de datum 22 augustus. De DC Fandome is een gratis virtuele beurs die draait om alles dat met DC Comics te maken heeft. Ongetwijfeld gaat de Britse gameontwikkelaar op die datum en die plek meer vertellen over en tonen van de game.

De laatste grote game van Rocksteady was Batman: Arkham Knight. Deze third-person-superheldengame draait om de titulaire Batman, die de Arkham Knight moet tegenhouden. Tegelijkertijd wordt Batman achtervolgd door hallucinaties van The Joker, ingesproken door Mark Hamill. De Arkham-gameserie populariseerde het zogenaamde freeflow combat, ook wel het Arkham combat system genaamd. Dat kwam ook terug in bijvoorbeeld de Middle-Earth-games, Mad Max, Sleeping Dogs en Spider-Man uit 2018.