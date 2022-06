Id Software toont eerste teaser van aankomende singleplayer-dlc Doom Eternal

Id Software heeft een eerste teaser van Doom Eternal - The Ancient Gods, Part One getoond. De dlc gaat verder waar het originele verhaal ophield. De Doom Slayer heeft met zijn daden in de game de balans in de hemel verstoord, wat hij in deze dlc vermoedelijk recht gaat zetten.

De teaser werd getoond in het kader van de QuakeCon-beurs. Een volledige trailer van de dlc wordt op de openingsavond van Gamescom getoond, op 27 augustus. Wegens het coronavirus is de beurs er dit jaar alleen in digitale vorm. Normaal gesproken is de beurs in Keulen te vinden.

"Je tocht van vernietiging heeft de mensheid van de uitroeiing gered, maar er zijn ook kosten aan verbonden. De machtsbalans in de hemelen is verstoord en de ware heerser van het Doom-universum moet opstaan om de zaken recht te zetten", vertelt Hugo Martin, creative director van Doom tijdens een presentatie op Quakecon.

First-person shooter Doom Eternal kwam eerder dit jaar uit en is de zevende game in de franchise, exclusief spin-offs. Het is het tweede deel dat uitkomt na een lange tussenpauze na Doom 3, dat zijn laatste uitbreiding in 2005 kreeg. In 2016 werd het stokje weer opgepakt met Doom. Deze nieuwste game maakt gebruik van de id Tech 7-engine.

Op donderdag werd ook bekend dat Doom Eternal versies krijgt speciaal voor de Xbox Series X en de PlayStation 5, de nieuwe generatie consoles die eind dit jaar moeten uitkomen.