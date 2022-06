Doom Eternal en The Elder Scrolls Online krijgen PS5- en Xbox Series X-versies

Bezitters van de consoleversies van Doom Eternal of The Elder Scrolls Online krijgen een gratis upgrade naar de next-genversies van het spel. Het is nog niet duidelijk of consumenten daarvoor het spel digitaal aangeschaft moeten hebben, of dat de schijfversie ook volstaat.

Uitgever Bethesda schrijft dat mensen die Doom Eternal of The Elder Scrolls Online 'bezitten of aanschaffen' op de Xbox One of PlayStation 4, gratis een upgrade kunnen krijgen naar respectievelijk de Xbox Series X- of PlayStation 5-versie. Het is onduidelijk wanneer deze versies klaar zijn. De twee spellen gaan verbeteringen krijgen, al geeft de uitgever nog niet aan welke verbeteringen dit zullen zijn. De current-genversies van beide spellen worden daarnaast backwards compatible met de next-genconsoles.

Of Bethesda meer current-gengames naar de next-genconsoles gaat brengen, is niet duidelijk, al hint de uitgever daar wel naar. Het bedrijf zegt op een later moment meer te zeggen over haar next-genplannen aangaande de current-gen-spellen. Daarbij zegt de uitgever dat wanneer een current-gengame een next-genversie krijgt, bezitters van de current-genversie een gratis upgrade krijgen.

Bethesda is vanaf vrijdag aanwezig op de digitale QuakeCon At Home, mogelijk geeft het bedrijf dan meer informatie over de upgrade-plannen. Bethesda is niet de eerste ontwikkelaar die current-gengames een next-gen-upgrade geeft. Zo kondigde EA het eerder aan met Madden NFL 21 te doen, ook krijgt GTA V een dergelijke upgrade.

Tweakers schreef eerder een review van Doom Eternal. Dit spel kwam in maart op de markt. The Elder Scrolls Online is sinds april 2014 beschikbaar, een ruim jaar later kwamen de consoleversies beschikbaar. Ook over The Elder Scrolls Online schreef Tweakers een review.