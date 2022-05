Marvel's Avengers komt ook naar PlayStation 5 en Xbox Series X

Marvel's Avengers komt eind dit jaar ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X. De next-gen-versie zal meteen bij de release van de consoles beschikbaar komen. De current-gen-versie komt in september uit, kopers van deze versie krijgen een gratis next-gen-upgrade.

Volgens uitgever Square Enix zullen de next-gen-versies betere textures en pantservernielingen krijgen ten opzichte van de current-gen-versies. Daarnaast zal het spel gebruikmaken van de raytracingcapaciteiten van de consoles en zullen de spellen door het gebruik van de ssd snellere laadtijden hebben. PS5-spelers kunnen tot slot kiezen tussen een Enhanced Graphics Mode of een High Framerate Mode.

Wie bij de release in september de PlayStation 4- of Xbox One-versie koopt, krijgt gratis de Playstation 5- of Xbox Series X-versie. Daarbij moeten spelers wel in hetzelfde ecosysteem blijven. Een upgrade van de PlayStation 4 naar de Xbox Series X is bijvoorbeeld niet mogelijk. Bij het upgraden behouden spelers hun voortgang en profielen. Square Enix maakt ook cross-gen-multiplayer mogelijk, waardoor bijvoorbeeld PlayStation 4-spelers samen kunnen spelen met PlayStation 5-spelers.

Sony schrijft dat spelers worden geüpgraded, ongeacht of ze het spel digitaal of fysiek hebben aangeschaft. Het is onduidelijk of kopers van de fysieke PS4-versie, ook de upgrade krijgen bij aanschaf van de PlayStation 5 zonder schijflade. Eerder maakte Electronic Arts bekend dat EA-spellen vooralsnog niet op die manier te upgraden zijn, maar dat het wel die mogelijkheid onderzoekt.

Zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5 staan gepland voor een release in het laatste kwartaal van 2020. Tweakers schreef eerder een preview van Marvel's Avengers. Bij de uitgave op 4 september, komt Marvel's Avengers ook beschikbaar voor Google Stadia en Windows.