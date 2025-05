Crystal Dynamics stopt in september met ondersteuning van Marvel's Avengers

Op 31 maart verschijnt de laatste update voor Marvel's Avengers, zo kondigt ontwikkelaar Crystal Dynamics aan. Vanaf 30 september eindigt alle ondersteuning en is het ook niet langer mogelijk om de game digitaal aan te schaffen. De multiplayer blijft na die datum nog wel toegankelijk.

De update die in maart verschijnt, bevat geen nieuwe content, schrijft Crystal Dynamics in zijn blogpost. Dat houdt in dat de update van afgelopen november, waarbij de Winter Soldier als speelbaar personage werd uitgebracht, de laatste toevoeging was. Wel wordt vanaf 31 maart alle cosmetische content gratis gemaakt. Daar vallen zaken als outfits, emotes en naamplaatjes onder, die voorheen met echt geld moesten worden gekocht. Overigens blijft het speelbare personage Spider-Man, dat in november 2021 enkel voor de PlayStation-systemen werd uitgebracht, exclusief voor Sony's consoles.

Nadat de ondersteuning volledig wordt beëindigt in september kan de ontwikkelaar naar eigen zeggen 'niet meer garanderen' dat eventuele problemen die dan zullen optreden, gefixt gaan worden. Een duidelijke reden voor het stopzetten van de ontwikkeling van de game wordt niet gegeven. Crystal Dynamics schrijft enkel dat de beslissing 'samen met onze partners' is gemaakt.

Marvel's Avengers is een vechtspel dat zowel singleplayer als in co-op gespeeld kan worden. De game verscheen in september 2020 voor consoles en pc. In maart 2021 kwam een versie voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S beschikbaar. Tweakers publiceerde ten tijde van de release een review van Marvel's Avengers.