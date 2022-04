Nixxes doet next-genfeatures van Marvel's Avengers uit de doeken

De versie van Marvel's Avengers, die donderdag voor de PlayStation 5 en de Xbox Series S en X verschijnt, moet het hebben van hogere resoluties en kortere laadtijden. Ook de consoles van Microsoft halen volgens Nixxes daarbij 60fps, ondanks verwarring daarover.

Uitgever Square Enix maakt bekend welke grafische verbeteringen er merkbaar zullen zijn als Marvel's Avengers op 18 maart verschijnt voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De game verscheen afgelopen jaar al voor PlayStation 4, Xbox One en pc. De update is gratis voor wie de versie bezit voor de oudere versie van dezelfde console. De versie voor PS5 draait in 4k op 60fps, al gaat het dan wel om checkerboard rendering, meldt Square Enix. Bij de beschrijving van de eigenschappen van de versie voor Xbox Series X ontbreekt de framerate echter. Square Enix meldt alleen een native 4k-resolutie voor de Series X en een 1440p-resolutie voor de Series S. In een interview met Tweakers maakt Jurjen Katsman, oprichter en eigenaar van het Utrechts Nixxes Software, echter duidelijk dat de game ook op de Xbox Series X en S een 60fps-modus krijgt.

High Frame Rate High Quality PlayStation 5 60fps + 4k checkerboard ( drs ) 30fps+4k (drs) Xbox Series X 60fps + 4k (drs) 30fps+4k (drs) Xbox Series S 60fps + 1080p (drs) 30fps+1440p (drs)

Katsman kan het weten, want Nixxes werkt al jaren mee aan grote titels als Hitman, Tomb Raider en ook aan Marvel's Avengers. We vroegen hem wat Nixxes heeft bijgedragen aan de versie voor de nieuwe generatie consoles. "Onze bijdrage lag met name in het verkorten van de laadtijden. Die waren soms langer dan een minuut", vertelt Katsman. "In het verleden kon een checkpoint herladen omdat al je spelers out zijn zomaar een halve minuut duren. Dat hebben we zodanig teruggebracht dat dat nu vrijwel instant is. En ik denk dat spelers de binnenkant van de Quinjet, die je ziet als er een missie wordt geladen, ook wel zat zijn", duidt Katsman de verbeteringen op prestatiegebied.

Voor PlayStation 5-gamers betekent de upgrade ook dat er verschillende features van de DualSense-controller ondersteund zullen worden. Vooral de haptische feedback biedt kansen. "Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. Alle helden in het spel hebben hun eigen wapen en je verwacht dat die allemaal op een andere manier aanvoelen."

Een ander noemenswaardig detail is dat Marvel's Avengers crossplatform-play ondersteunt tussen apparaten binnen hetzelfde ecosysteem. Dat betekent dat gamers met een PlayStation 4 dus samen kunnen spelen met gamers met een PlayStation 5 en hetzelfde geldt voor Xbox One en Xbox Series S- en X-bezitters. Samenspel tussen de consoles van Sony en Microsoft onderling is echter nog niet mogelijk.

De Utrechtse studio, waar inmiddels meer dan zestig mensen werken, doet meer met Marvel's Avengers dan alleen de next-genversies klaarstomen. Zo was en blijft Nixxes ook eindverantwoordelijk voor de Steam- en Stadia-versies van de game. De studio biedt van oorsprong vooral ondersteuning op puur technisch vlak, maar legt zich de laatste jaren ook steeds meer toe op het produceren van content. De studio heeft dan ook een grote hand gehad in de post launch content van Marvel's Avengers. Donderdag wordt met een nieuwe update een verhaal rond Clint 'HawkEye' Barton toegevoegd, waar Nixxes aan heeft meegeschreven.

Het toevoegen van die extra content is belangrijk, want de game kreeg bij de introductie veel kritiek doordat de content die na afloop van de hoofdcampagne nog speelbaar was, van veel lagere kwaliteit was. Die feedback is aangekomen bij Katsman: "Natuurlijk! Wij lezen ook reviews en reacties van spelers. We vinden het belangrijk om die te lezen en er ook op te reageren. Maar uiteindelijk verschilt het erg per persoon. Wat is de reden dat jij het spel speelt? Als jij het vooral speelt voor het verhaal, voor de campagne, dan hebben we voor jou het Kate Bishop-verhaal uitgebracht. Het Clint Barton-verhaal komt er nu ook aan en er worden nog nieuwe dingen aangekondigd. We bieden dus continu nieuwe content aan binnen het verhaal en al die content is ook allemaal in multiplayer te spelen. Daarnaast hebben we ook andere type missies toegevoegd, die je ook in multiplayer kunt spelen. Daar werken we hard aan, maar dat kost uiteraard tijd. It only goes so fast. En we proberen uiteraard ook problemen in de game, zoals polish, de juiste prioriteit te geven. Dus daar is heel veel focus naar toe gegaan direct na launch."

Zo heeft Nixxes dus al veel werk verricht aan Marvel's Avengers en de rol is voorlopig nog niet uitgespeeld. "Nee, Avengers is niet klaar en onze bijdrage is ook nog niet klaar", zegt Katsman lachend. "We blijven verantwoordelijk voor de Steam- en Stadia-versie, maar dragen ook nog inhoudelijk bij aan de content die nog gaat verschijnen. Ons contentteam is met Operation Future Imperfect bezig geweest en gaat zich nu richten op andere content."