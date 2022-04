Sony lijft Nederlandse medeontwikkelaar van Marvel's Avengers-game Nixxes in

Sony Interactive Entertainment heeft donderdag Nixxes overgenomen. Nixxes is een Nederlandse studio die al ruim twintig jaar games maakt en port. De ontwikkelaar wordt nu onderdeel van de PlayStation Studios-tak van Sony.

Nixxes valt binnen de PlayStation Studios-tak onder de Technology, Creative & Services Group. Binnen deze groep gaat Nixxes 'in-house technische en ontwikkelingsmogelijkheden leveren'. Het lijkt er niet op dat ze zelf onder de PlayStation-vlag games gaan ontwikkelen, maar dat ze andere studio's zullen helpen bij het maken van hun games.

De ontwikkelaar werd in 1999 opgericht en is gevestigd in Utrecht. Nixxes werkte onlangs aan Marvel's Avengers, maar werkte eerder ook mee aan de Tomb Raider-, Hitman- en Deus Ex-serie. Tweakers ging in 2013 op bezoek bij het bedrijf.