Ubisoft toont zich meer open voor een overname

Ubisoft-ceo Yves Guillemot stelde zich in een bespreking van de nieuwste kwartaalcijfers iets meer open voor de mogelijkheid om overgenomen te worden door een ander bedrijf. Toen Vivendi Ubisoft enkele jaren geleden wilde overnemen, toonden de Fransen veel verzet.

"Ubisoft kan onafhankelijk blijven. Onze eigendommen zijn gewild bij de grootste wereldwijde spelers in entertainment en tech. Dat gezegd hebbende, als er een aanbod komt om ons over te nemen, zou de raad van bestuur daar natuurlijk goed naar kijken, met het belang van aandeelhouders in het achterhoofd", stelde Yves Guillemot tijdens de bespreking van de cijfers, aldus IGN.

De reactie van de Ubisoft-oprichter is veel milder van toon dan eerdere uitspraken over hetzelfde thema. Ten tijde van de strijd tegen Vivendi, in 2015, stelde Guillemot in een interne e-mail: "Onze intentie is om onafhankelijk te blijven en is dat altijd geweest. 30 jaar lang heeft dat het voor ons mogelijk gemaakt om te innoveren, risico's te nemen [...] en heeft ons geholpen om de wereldleider te worden die we nu zijn."

De vraag vanuit de aandeelhouders lijkt aangewakkerd te zijn door het meervoud aan overnames die recent plaats hebben gevonden in de gamesindustrie. Partijen als Nacon, Microsoft, Take-Two, Embracer, Tencent, EA en Sony hebben in het afgelopen jaar voor miljoenen, zoniet miljarden euro's gamestudio's ingelijfd. De grootste daarvan was Microsoft die Activision overnam voor 68,7 miljard dollar.