Epic Games neemt compressiesoftwaremaker RAD Game Tools over

Epic Games heeft RAD Game Tools overgenomen. Dit is een gamesoftwarebedrijf dat onder meer software voor compressie en ontwikkeltools maakt. De verschillende producten van het bedrijf zullen worden geïntegreerd in de Unreal Engine.

Epic Games heeft de overname wereldkundig gemaakt, maar zoals bij bijna alle overnames wordt er niets gezegd over het bedrag dat ermee gemoeid is. Waarschijnlijk is de overname niet afhankelijk van toestemming van toezichthouders, omdat RAD Game Tools daar niet groot genoeg voor is, zodat er geen verwachte negatieve gevolgen zullen zijn voor concurrenten. Daar zal ook bij meespelen dat RAD volgens Epic Games bestaande partners zal blijven ondersteunen en dat het licenties zal blijven verkopen, ook aan partijen die geen gebruik maken van de Unreal Engine.

De overname lijkt vooral bedoeld om de technologie van RAD Game Tools in handen te krijgen; Epic Games zegt dat het die technologie gaat integreren in zijn Unreal Engine. Epic Games krijgt zowel de technologie als het bedrijf zelf in handen. Of het overgenomen bedrijf een zelfstandige eenheid onder Epic Games blijft of dat de werknemers moeten verkassen naar kantoren van Epic Games, wordt niet gezegd. Wel zegt het bedrijf dat de leden van het RAD-team nauw gaan samenwerken met medewerkers van Epic die zich bezighouden met onder meer rendering, animaties en audio.

Volgens het bedrijf achter Fortnite zullen de ontwikkelaarscommunity en gamers daar baat bij hebben. Epic Games zegt dat het uit eerste hand weet hoe 'indrukwekkend' de compressietechnologie van RAD is, waarbij het onder meer de 'laadtijden en kwaliteit van onze populairste games verbetert', zoals Fortnite. Epic Games zegt dat de beste compressiesoftware steeds belangrijker wordt in games, omdat de graphics tegenwoordig steeds krachtiger en fotorealistischer worden.

Bij de producten van RAD Game Tools kan gedacht worden aan bijvoorbeeld Bink 2, een videocodec voor games die ook hdr-ondersteuning biedt. Andere producten zijn Oodle om data te comprimeren en lossless te decoderen, Telemetry, Granny 3D en The Miles Sound System 10. De technologie van RAD Game Tools is naar eigen zeggen onderdeel van 24.600 verschillende games en zit in bijna alle hedendaagse games.

RAD Game Tools is sinds 1988 actief en is gevestigd in Kirkland in de Amerikaanse staat Washington, maar het bedrijf heeft ook een kantoor in Japan. Het bedrijfje zegt niet hoeveel mensen het in dienst heeft, maar spreekt wel over een 'klein aantal medewerkers'.