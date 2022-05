Athom stopt op 1 april met eigen spraakbediening op Homey

Athom stopt op 1 april met spraakherkenning op de Homey-hub. Het bedrijf zegt dat het te moeilijk is om zelf spraakcommando's toe te voegen en de servers daarvoor te onderhouden, en verwijst naar diensten als Alexa en Assistant.

De stekker gaat op 1 april uit de servers voor spraakherkenning, schrijft het bedrijf in een mail naar gebruikers, die verschillende tweakers hebben ontvangen. Dat geldt voor zowel Homey's eigen assistent die met het commando 'Ok Homey' kon worden opgeroepen als voor de Alexa-skill Homey Voice en de Google Assistant-integratie Voice. Wel blijven de gewone Alexa-skill en Assistant-integratie werken waarbij de Homey normaal bediend kan worden. De chat-functie in de Homey-app is vanaf 1 april ook niet meer beschikbaar, net als de Facebook Messenger-integratie.

Athom wilde vanaf de introductie van de Homey al graag een eigen stemassistent, maar het bedrijf erkende drie jaar geleden al dat dat moeilijker was dan gedacht. Het bedrijf zei toen al dat het in de toekomst niet veel tijd en energie meer wilde steken in het verder uitbouwen van de functie, maar liefst gebruik maakte van stemassistenten van andere fabrikanten zoals Google en Amazon. Recente Homey-producten hadden bovendien geen eigen microfoon. Het bedrijf zegt nu dat het onderhouden en ondersteunen van oude systemen te veel tijd kost voor de ontwikkelaars en dat het daarom met de stemcommando's stopt.