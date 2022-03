Athom komt met Homey-dienst zonder hardware en introduceert Bridge - update

Athom maakt een smarthomedienst beschikbaar waarvoor gebruikers geen hardware maar wel een abonnement nodig hebben. Er komt een gratis versie en een Homey Premium-dienst die 3 euro per maand gaat kosten. Voor andere verbindingsmogelijkheden komt er de Homey Bridge.

De gratis Homey-app is standaard beperkt tot vijf apparaten en ook ontbreekt toegang tot Homey Insights. Wel kunnen gratis gebruikers Flows aanmaken. Met de app en een Homey Premium-abonnement van 3 euro per maand, kan een huishouden ongelimiteerd smarthomeapparaten bedienden die met internet verbonden zijn. Dat kan met de mobiele app of met de browser-app. Zo kunnen ze Flow-scenario's voor functionaliteit aanmaken en de Google Assistant- of Amazon Alexa-spraakassistent inzetten. Daarnaast kunnen Premium-abonnees via het dashboard Insights inzicht krijgen in het gebruik van de smarthomeproducten.

Om van het smarthomeplatform gebruik te kunnen maken, is niet meer de Homey-hardware vereist. Zonder verdere hardware werkt de Homey-dienst echter alleen in combinatie met producten die met internet verbonden zijn, zoals Sonos-apparatuur of Philips Hue. Gebruikers die ook smarthomeproducten met het platform willen verbinden die via bijvoorbeeld Z-Wave, bluetooth of Zigbee functioneren, kunnen daar de Homey Bridge voor aanschaffen.

Deze compacte hub kost 69 euro en de combinatie van de Bridge met Homey Premium biedt volgens het bedrijf nagenoeg dezelfde functionaliteit als de Homey Pro. Athom blijft dit in 2019 geïntroduceerde apparaat leveren 'voor professionele gebruikers en installateurs' voor 399 euro, wat bij introductie al de adviesprijs was. Dit basisstation biedt dan bovenop de functies van de Bridge nog wifi-functionaliteit en toegang tot de Experiments-functie en HomeyScript. Athom belooft dat de Pro meelift op komende functionaliteit voor de Homey-dienst, omdat ze de apps, spraakassistenten en codebase met elkaar delen.

Geïnteresseerden kunnen de Homey-dienst gratis gebruiken maar deze is dan beperkt tot het toevoegen van vijf apparaten. Voor een ongelimiteerde hoeveelheid apparaten is een abonnement op Premium vereist. De Homey Bridge is per direct verkrijgbaar, de Homey-dienst start als publieke bèta.

Update, woensdag 10.25: Aanvankelijk stond onderdaan dit bericht dat de gratis Homey-dienst tijdelijk was en na een maand in Premium omgezet moest worden. Dit is onjuist. Homey is blijvend gratis te gebruiken met maximaal vijf apparaten.