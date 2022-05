Assassin's Creed Valhalla levert als eerste AC-game meer dan 1 miljard dollar op

Assassin's Creed Valhalla is de eerste game in de serie die Ubisoft meer dan een miljard dollar heeft opgeleverd. De net bookings zouden 70 procent hoger liggen dan bij voorganger Odyssey. Ook wordt de nieuwste AC-game vaker gespeeld dan zijn voorganger.

Ubisofts ceo Yves Guillemot zei volgens Axios tegen investeerders dat Valhalla het genoemde bedrag aan consumentenomzet heeft opgeleverd. Sinds Assassin's Creed Origins uit 2017 zou de ontwikkelaar de spellen steeds groter hebben gemaakt, waardoor spelers de game langer spelen en vaker bijvoorbeeld dlc kopen. Inmiddels zou het ruim 130 uur speeltijd kosten om de game uit te spelen.

Bij zijn kwartaalcijfers vermeldt de ontwikkelaar dat Valhalla een 'opmerkelijk goed' kwartaal had, waarbij de engagement 30 procent hoger lag dan bij voorganger Odyssey het geval was, gemeten op hetzelfde punt na launch. De groei van Valhalla ten opzichte van Odyssey zou bij de net bookings op 70 procent liggen en de player recurring investments, ofwel hoeveel spelers investeren in dlc, zou 80 procent hoger zijn, eveneens vergeleken met hoe Odyssey presteerde na release.

Assassin's Creed Valhalla verscheen in november 2020 voor consoles en de pc, en gaat onder meer over de Viking-invasie van Groot-Brittannië. In maart verschijnt de Dawn of Ragnarök-uitbreiding, volgens Ubisoft de grootste dlc die het bedrijf ooit heeft gemaakt. Volgens geruchten verschijnt eind dit jaar, of volgend jaar, een nieuwe Assassin's Creed-game die kleiner zal zijn dan Valhalla en aanvankelijk was bedoeld als dlc voor de game.