Gebruikers krijgen Chrome OS Flex draaiend op Chromebooks die end-of-life zijn

Gebruikers melden dat ze Chrome OS Flex werkend krijgen op Chromebooks die de end-of-life-status hebben en dus niet meer ondersteund worden. Google meldt dat het de installatie van het besturingssysteem op deze apparaten niet ondersteunt.

Chrome OS Flex is onder andere met succes op oude Chrome OS-systemen van Acer, ASUS, HP en Lenovo gezet, somt 9to5Google op. Eenvoudig is de installatie niet en gebruikers moeten onder andere de schrijfbeveiliging van Chrome OS uitschakelen en in sommige gevallen custom firmware installeren. Het gaat bij de genoemde voorbeelden om Chrome OS-apparaten die inmiddels de Auto Update Expiration- of end-of-life-fase bereikt hebben en geen updates meer krijgen.

Elk Chromebook-model heeft zijn eigen 'houdbaarheid'. Vroege modellen kregen vijf tot zeven jaar ondersteuning, bij latere kon het om negen jaar gaan. Voor de consument is de resterende periode afhankelijk van het moment van aanschaf. Is de periode verstreken, dan krijgen de systemen geen updates meer, met beveiligingsrisico's en potentieel verlies van functies tot gevolg, hoewel de hardware nog prima in orde kan zijn.

Met Chrome OS Flex kunnen die apparaten een tweede leven leiden, maar Google meldt dat het bedrijf de installatie op apparaten waarvan de Auto Update Expiration is verstreken, niet ondersteunt. Google kondigde Chrome OS Flex eerder deze week aan. Het gaat om gratis software die snel via een USB-stick op pc's, Macs en Linux-apparaten te installeren is. Ondersteuning voor dualboot is er niet, maar liveboot vanaf USB is wel mogelijk.