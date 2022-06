Chrome brengt versie 99 uit met 28 bugfixes en downloadsnelkoppeling in menubalk

Google heeft Chrome 99 uitgebracht als Stable-versie. In de meest recente update zijn 28 kwetsbaarheden gerepareerd, waarvan er meerdere een 'hoog risico' hadden. In de browser zit ook een downloadknop bovenin de toolbar.

De nieuwe versie van de browser is te downloaden als Stable-release en als Extended Stable-release, nadat Google vorige maand de bèta uitbracht van Chrome 99. In de Stable-release zijn 28 kwetsbaarheden opgelost, schrijft het bedrijf. Negen van die kwetsbaarheden krijgen de classificatie 'high'. De ernstigste daarvan lijkt CVE-2022-0789 te zijn, maar daar is op dit moment niet meer over bekend dan dat het gaat om een heap-based buffer-overflow in de Angle-component. Ook zijn er meerdere use-after-free's gevonden in de browser.

In de nieuwste versie van de browser is een functie opgenomen waarmee er een downloadknop in de menubalk bovenin de browser komt te staan. Dat is vergelijkbaar met hoe Firefox nu al downloads behandelt. Met de knop kunnen gebruikers in een keer al hun downloads zien en naar de bijbehorende map op hun computer gaan. Ook Edge had die functie al, als een van de onderscheidende functies van de browser die verder op Chromium is gebaseerd.

Websites kunnen in Chrome 99 voortaan ook gebruikmaken van de agendafunctie van het besturingssysteem bij het invullen van webformulieren. Ontwikkelaars hoeven dan niet meer hun eigen kalenderwidgets te implementeren op websites, maar kunnen direct de kalenderpop-up oproepen van het onderliggende OS. Daarnaast heeft Chrome 99 ondersteuning voor herkenning van handschrift-input, en ondersteuning voor CSS Cascade Layers.