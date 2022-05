Google start toegang tot Chrome OS Flex voor pc's, Macs en Linux-systemen

Google heeft vroegtijdige toegang geopend voor Chrome OS Flex. Hiermee is het in essentie mogelijk om Chrome OS op bijvoorbeeld oudere pc's en Macs te installeren. Chrome OS Flex is gebaseerd op CloudReady, een dienst waarmee oude pc's in een Chromebook zijn om te toveren.

Google heeft een speciale pagina geopend voor geïnteresseerden die een vroege versie van Chrome OS Flex willen uitproberen. Het gaat om een gratis besturingssysteem voor pc's, Macs en Linux-apparaten dat volgens Google binnen enkele minuten is te installeren via een USB-stick. Google zegt dat Chrome OS Flex zal draaien op de meeste computers met Intel- of AMD-processors, maar het werkt niet op de Arm-architectuur. Google heeft een lijst met gecertificeerde modellen gepubliceerd.

De nieuwe versie van Chrome OS is met name bedoeld voor bedrijven en scholen. Chrome OS Flex zal wat de gebruikservaring betreft hetzelfde eruitzien en aanvoelen als het reguliere Chrome OS, zegt Google tegen The Verge. Het nieuwe OS is gebouwd op basis van dezelfde code en zal ook dezelfde releasecyclus volgen.

Dat betekent niet dat Chrome OS Flex geheel identiek is en dat alle features van Chrome OS worden ondersteund. Enkele features zullen niet aanwezig zijn, zoals Android-apps, Verified Boot, automatische BIOS- of UEFI-firmware-updates en de Trusted Platform Module. Deze omissies hangen samen met het feit dat deze features ook niet worden ondersteund door CloudReady. Huidige CloudReady-gebruikers worden automatisch overgezet naar Chrome OS Flex.

De ontwikkelaar van CloudReady, Neverware, werd in 2020 overgenomen door Google. Neverware werd in 2011 opgericht met als doel om bijvoorbeeld oude laptops zo lang mogelijk te kunnen blijven gebruiken met een besturingssysteem. In 2015 bracht het bedrijf CloudReady uit, een op Chromium gebaseerd besturingssysteem. De fork van Chrome OS is op systemen met x86-Windows via een USB-installer te plaatsen en werkt ook op Macs.