Google lijkt installatie Chrome OS op oude laptops te gaan ondersteunen

Google heeft Neverware overgenomen, een bedrijf dat CloudReady OS op basis van Chromium ontwikkelt. Op termijn moet CloudReady OS een Chrome OS-aanbod worden, waarmee bestaande pc's waarschijnlijk van Googles besturingssysteem voorzien kunnen worden.

Neverware bevestigt de overname met de melding dat Neverware en CloudReady onderdeel uitmaken van het Chrome OS-team. Het bedrijf belooft in de komende weken en maanden meer bekend te maken wat de overname betekent voor gebruikers, maar het biedt al wat informatie in een faq. Daar staat dat CloudReady op de lange termijn een officieel Chrome OS-aanbod wordt en dat releases gaan samenvallen met Chrome OS-versies.

Voorlopig verandert er nog niets aan de gratis Home Edities van CloudReady en de ondersteuning, aldus het bedrijf. Ook belooft het bedrijf dat Google de overeenkomsten voor de betaalde Enterprise- en Education-versie van de software blijft nakomen.

Neverware is in 2011 opgericht met als doel om bestaande computers zoals oude laptops zo lang mogelijk te kunnen blijven gebruiken met een besturingssysteem. In 2015 verscheen CloudReady, een op Chromium gebaseerd besturingssysteem. De fork van Chrome OS is op systemen met x86-Windows via een usb-installer te plaatsen en werkt ook op Mac-systemen. De Home Edition is gratis. Neverware ondersteunt de software gedurende dertien jaar op gecertificeerde apparaten.