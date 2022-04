Mastercard laat gebruikers betaalpas opslaan bij webwinkels voor snel afrekenen

Mastercard introduceert in 2021 gefaseerd een digitale betaalpas die klanten kunnen gebruiken bij webwinkels. Door hun Maestro-betaalpas eenmalig op te slaan bij de winkels kunnen ze snel betalingen afronden, vergelijkbaar met een creditcard.

De digitale betaalpas moet het verrichten van online aankopen met een enkele klik mogelijk maken, waar bij iDEAL of betalen via QR-codes meerdere handelingen vereist zijn. Mastercard startte in november al een test in samenwerking met Rabobank en Adyen om betalingen bij Picnic mogelijk te maken. Het bedrijf wil de digitale Maestro-betaalpassen in 2021 verder in fases uitbrengen, waarbij ook ING en Ahold Delhaize betrokken worden. Die konden al eerder tests uitvoeren met digitale betaalpassen.

Klanten kunnen hun betaalpas koppelen aan winkels door op hun smartphone een account aan te maken bij winkels en in te loggen bij hun bank. Vervolgens kunnen ze hun betaalpas selecteren. Als hun digitale betaalpas is gekoppeld, kunnen ze direct producten aanschaffen in bijvoorbeeld de mobiele apps van winkels.

De techniek werkt op basis van tokens die worden opgeslagen in een versleutelde database. Doordat alleen de tokens worden gedeeld en geen gevoelige data zoals kaartnummers, is er volgens Mastercard minder kans op fraude. Het bedrijf biedt winkeliers een gegarandeerde betaling en klanten kunnen transacties dan ook niet storneren. Wel kunnen ze een zogenaamde chargeback aanvragen. Ze moeten dan een goede reden aantonen om de transactie terug te draaien. Dit staat overigens los van het recht op retour.