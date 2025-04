ING-app krijgt knop om te checken of klant gebeld wordt door de bank

De ING-app krijgt een knop op het inlogscherm om te checken of klanten bellen met de bank of wellicht te maken hebben met een oplichter. De software bekijkt in het systeem van ING of een medewerker met de klant aan het bellen is.

Bij een druk op de knop krijgen gebruikers een mogelijkheid om hun eigen mobiele nummer in te voeren, waarna het systeem checkt of er een telefoongesprek loopt tussen de bank en dat nummer, meldt ING. Als dat niet zo is, krijgt de klant het advies om op te hangen en direct te bellen met een nummer van de bank.

De knop komt vanaf 16 april in de app voor iOS en Android. Dat gebeurt gefaseerd, waardoor niet alle klanten vanaf die dag de knop in de app zullen zien. ING zegt de ervaringen met ‘Check het Gesprek’ te gaan delen met de andere Nederlandse banken.