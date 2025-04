Meta brengt Llama 3 binnen een maand uit, zo heeft een topman van het bedrijf gezegd. Daarmee volgt de release van het AI-model een jaar na Llama 2.

Llama 3 zal niet één grote release zijn, maar Meta gaat het model in delen uitbrengen, meldt Yahoo News. Het gaat niet om één model, maar om een samensmelting van meerdere modellen die samen Llama 3 vormen, zo maakt het bedrijf duidelijk. "Er zullen in de loop van dit jaar een aantal verschillende modellen met verschillende mogelijkheden uitkomen."

De vorige versies van Llama waren opensource-modellen en veel opensource-projecten werken met een Llama-taalmodel. De verwachting is dat het bij Llama 3 niet anders zal zijn, al zegt Meta daar niet iets specifieks over. Ook claimt het bedrijf nog niets over de prestaties van Llama 3 of wijzigingen ten opzichte van het huidige Llama 2.