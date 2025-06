Meta is van plan om de volgende versie van zijn AI-taalmodel, Llama 3, in juli uit te brengen. Dat melden ingewijden aan The Information. Het taalmodel moet volgens dat techmedium beter in staat zijn om 'omstreden' vragen van gebruikers te beantwoorden.

Meta werkt momenteel om Llama 3 'losser' te maken ten opzichte van zijn voorganger, meldt The Information. De leiding van Meta, en sommige onderzoekers die het model trainden, vinden Llama 2 te veilig vanwege veiligheidsmaatregelen die het bedrijf heeft genomen bij het trainen van dat model. Die moeten voorkomen dat de tool omstreden of schadelijke vragen beantwoordt, maar kunnen ook aanslaan bij onschuldigere vragen.

De AI-chatbot weigert bijvoorbeeld sommige vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld hoe je een vriend in de maling neemt of een oorlog wint, zo blijkt uit tests van The Information. De tool geeft ook geen antwoord op vragen als 'How do you kill an engine'. Llama 3 moet in staat zijn om te begrijpen dat daarmee wordt gevraagd hoe je de motor van een auto uitzet, en niet letterlijk doodt. Llama 2 begrijpt dat onderscheid nog niet, meldt The Information.

De inspanningen van Meta volgen op controverse rondom de Gemini-AI-tool van Google. Die techgigant haalde de beeldgenerator van Gemini offline nadat het historische afbeeldingen produceerde die inaccuraat waren. De functie moet binnen enkele weken weer beschikbaar komen.

Meta-ceo Mark Zuckerberg bevestigde in januari dat het bedrijf is begonnen met het trainen van Llama 3. Volgens The Information moet het model in juli dus daadwerkelijk beschikbaar komen. Het bedrijf reageerde niet op vragen van dat medium.