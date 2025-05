Gerucht: Meta wil opensourcetaalmodel LLaMA als betaald product uitbrengen

Meta zou zijn opensourcetaalmodel LLaMA als betaalde dienst gaan aanbieden aan bedrijven. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van drie bronnen. LLaMA kwam tot nu toe uit als taalmodel voor onderzoekers.

De release zou snel gaan plaatsvinden, schrijft Financial Times. Na de release kunnen bedrijven eigen toepassingen gaan maken op basis van het grote taalmodel, zoals dat al gebeurt met OpenAI's GPT-3 en GPT-4. De bedoeling is om de concurrentie aan te gaan met OpenAI, zo vermeldt een bron aan de zakenkrant.

LLaMA kwam afgelopen winter uit als opensourcetaalmodel voor onderzoekers. Meta had de toegang afgeschermd, maar het model lekte uit. Meta-topman Yann LeCun hintte afgelopen weekend op de release van LLaMA tijdens een paneldiscussie op de Les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence-conferentie. "Het landschap zal komende maanden of weken veranderen. Er zullen opensourcemodellen komen die even goed zijn als de modellen die er nu zijn." Daarbij tekende hij aan dat Meta AI-modellen opensource ontwikkelt. LLaMA werkt net als andere grote taalmodellen met grote hoeveelheden tekst als trainingsdata, waarbij het model probeert om zo goed mogelijk te worden in het voorspellen van het volgende woord.