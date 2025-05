Huawei brengt volgend jaar mogelijk weer 5G-smartphones uit

Huawei zou mogelijk volgend jaar weer 5G-smartphones gaan uitbrengen. De fabrikant kan dat door het handelsverbod van de Verenigde Staten sinds 2019 niet meer, maar dat wil het Chinese bedrijf oplossen met 5G-chips van Chinese bodem.

Huawei-smartphones zijn er nog, maar hebben 4G-versies van bekende Qualcomm-socs. Vanaf begin volgend jaar zouden er weer 5G-varianten moeten verschijnen, zo schrijft Reuters. Huawei zou de 5G-chips willen produceren met hulp van Semiconductor Manufacturing International Co. SMIC is een Chinese chipfabrikant.

De smartphones zouden nog altijd niet beschikken over Google-diensten, waardoor de Huawei-smartphones in het westen onaantrekkelijke opties blijven. Huawei was op weg om marktleider te worden in de smartphonemarkt, totdat het handelsverbod van de Amerikaanse overheid daar een einde aan maakte. De omzet en het marktaandeel zijn sindsdien stevig gedaald en Huawei is vrijwel verdwenen van de westerse markt. In plaats van eigen HiSilicon Kirin-socs is Huawei overgegaan op Qualcomm-socs. De recentste releases zijn de P60-serie en de vouwbare Mate X3.