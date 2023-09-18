Huawei brengt vouwbare smartphone uit met politiek gevoelige eigen soc

Huawei heeft de Mate X5 uitgebracht. De vouwbare telefoon is bijna identiek aan de eerder uitgekomen Mate X3, maar heeft in plaats van een Qualcomm-soc een eigen soc van de fabrikant: de HiSilicon Kirin 9000S.

Huawei spreekt niet over de eigen soc op de productpagina, maar inmiddels is duidelijk dat de telefoon de Kirin 9000S aan boord heeft. Dat is Huaweis eigen 5G-soc, die ook in de Mate 60-telefoons zit. De soc is onderwerp van onderzoek door de Amerikaanse overheid, omdat de Chinese processorfabrikant SMIC de soc lijkt te hebben gemaakt op 7nm. Daar had de VS SMIC niet toe in staat geacht en door handelsbeperkingen zouden Huawei en SMIC zo'n geavanceerd procedé niet moeten kunnen gebruiken.

Dat Huawei zo snel een nieuwe variant van zijn vouwbare telefoon heeft uitgebracht met de eigen soc, toont aan dat de fabrikant zo snel mogelijk zijn line-up wil overzetten op eigen chips. Huawei gebruikte tot het handelsverbod in 2019 de eigen Kirin-socs voor vrijwel al zijn smartphones, maar daarna was dat niet langer mogelijk.

Daarnaast heeft de telefoon net als de Mate 60-telefoons satellietcommunicatie aan boord. Dat werkt beide kanten op voor berichten. Er is ook een Mate 60-variant die bellen via satellieten mogelijk maakt, maar dat kan de Mate X5 niet. Daarnaast heeft de telefoon NearLink, een alternatief voor bluetooth. De telefoons hebben ook bluetooth.

Huawei Mate X5

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 18-09-2023 10:45 98

18-09-2023 • 10:45

98

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geen prijs bekend

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Reacties (98)

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Croquetten 18 september 2023 11:46
The Kirin 9000s die measured 107 mm2, which is 2% larger than the Kirin 9000 (105 mm2). From various identifying features on the die, the team concluded the processor is manufactured by SMIC.
https://www.techinsights....7nm-n2-huawei-mate-60-pro

De oorspronkelijke Kirin 9000 die door TSMC op 7 nm geproduceerd is meet 105 mm2.
De Kirin 9000S geproduceerd door SMIC bevat meer transistors dan de oorspronkelijke Kirin 9000 geproduceerd door TSMC en meet 107 mm2.
Beide SOC is geproduceerd op een 7 nm procedé, maar uit onderzoek is gebleken dat de keuze van materialen bij SMIC iets anders is dan de TSMC versie.
Beide SOC hebben 8 cores, maar prestatie cores en zuinige cores verschillen van elkaar.
De SOC geproduceerd door SMIC kan via hyper threading 12 cores aanspreken terwijl de SOC geproduceerd door TSMC dit niet kan.
Met wat we nu via allerlei teardown bedrijven weten over de SOC, kan dit onmogelijk een repacking van de SOC van TSMC zijn.

SMIC N+2, A True 7nm, Good Yields
https://www.semianalysis....i-and-semiconductors-rise
Bekijk de microscoop fotos in dit artikel eens goed.
Chips met slechte yields hebben nooit zo nette lijnen.
n4m3l355 18 september 2023 10:59
Het is een beetje voorbarig dat Huawei zo snel een nieuwe lijn maakt voor hun eigen soc, dat laatste is namelijk helemaal nog niet bewezen. Op dit moment lijkt het erop dat Huawei namelijk via SMIC chips repacked en nog steeds gebruik maakt van of oude chips of gezien dat Huawei voorheen al illegaal chips transporteerde via een third party deze koopt. Niks wijst er op dit moment op dat dit daadwerkelijk een chip is uit eigen ontwikkeling.

Gezien dat de Mate60 op jd.com constant uitverkocht is met betrekkelijk weinig reviews wijst het er eerder op dat de supply zeer beperkt is. Mocht Huawei daadwerkelijk in staat zijn deze chips zelf te maken zou zoiets helemaal niet gebeuren.

Dus dat dit gebeurd is eerder een mooi stukje propaganda, maar practisch verre van.
bladerash @n4m3l35518 september 2023 11:40
Niks wijst er op dit moment op dat dit daadwerkelijk een chip is uit eigen ontwikkeling.
Alles wijst er op dat het een inhouse ontwikkelde SOC is.
De Taishan core, een door Hisilicon ontwikkelde ARM core met hyper threading.
De Maleon 910 gpu, is ook huawei's eigen.
En onderzoek wijst uit dat deze SOC gebakken is op SMIC's N+2 process, wat feitelijk een 7nm process is.
SMIC kan dat prima doen met hun huidige Immersion DUV van ASML dmv multi-patterning, zonder EUV.. dus zonder Amerikaanse technologie.
https://www.youtube.com/watch?v=SCRIFe0uaac
n4m3l355 @bladerash18 september 2023 17:10
Het is volgens mij toch ietwat anders, dat ze een Mali core en Kirin core kunnen bakken is niks nieuws, immers Huawei zit zelf diep in de G5. De taishan cores daarintegen zijn enkel terug te vinden in hun servers, nergens inclusief Huawei maakt kenbaar welke CPU ze nou precies hebben gebakken. Geen idee waar deze Chinese YouTubers dit nieuws vandaan hebben.

Het verandert dan ook niets aan mijn eerdere statement, hun CPU is of een repacked CPU, of een illegale transport of wellicht van eigen bodem maar 5 jaar oud en met ongekende lage yields. Immers in de markt zelf (ik zit in China) is het opvallend dat de P60 hoewel te koop, bijna niemand ermee krijgt noch dat grote platformen geen stock hebben. Dit is heel anders dan bijvoorbeeld de iphone15 die nu in de voorverkoop is en al beduidend meer verkoopt ondanks dat die een stuk duurder is.
bladerash @n4m3l35519 september 2023 12:39
Het verandert dan ook niets aan mijn eerdere statement, hun CPU is of een repacked CPU, of een illegale transport of wellicht van eigen bodem maar 5 jaar oud en met ongekende lage yields.
Misschien ben ik niet duidelijk geweest.
Er is voorheen geen bestaande chip bekend met de layout 4x Taishan cores + 4x Cortex A510 cores + Maleoon 910 GPU. Een repacked cpu is onmogelijk omdat er geen bestaande kandidaat is met dezelfde chip design. 5 jaar oud is nonsense omdat de Cortex A510 pas sinds 2021 beschikbaar is.
https://www.reddit.com/me...dd.it%2Fm3pctwio80lb1.jpg
TheVivaldi @n4m3l35518 september 2023 11:29
Propaganda of niet, ik vind het lovenswaardig dat ze tóch steeds weer een manier vinden om door te gaan en toch te blĳven verkopen, ondanks alle beperkingen.
n4m3l355 @TheVivaldi18 september 2023 11:33
De vraag is hoe sustainable is het en hoe "echt" is het.

Als het daadwerkelijk een stockpile is van voor de handels beperkingen, loopt men vroeg of laat uit stock. Als het chips zijn die een third party aan hun verkoopt, vroeg of laat loopt die partij tegen een lamp aan netzoals vroeger Huawei zelf tegen een lamp is aangelopen en houdt je supply chain op. Mocht het daadwerkelijk uit eigen productie komen dan wijst de huidige verkoop erop dat hun productie een ongekend lage yield heeft wat wederom niet haalbaar is. Ja mocht het zo zijn dat ze zelf een chip weten te produceren die zwaar veroudert is, is dat natuurlijk lovenswaardig maar niks wijst erop dat ze grote volumes kunnen produceren.

Veel is onduidelijk dit moment, het enigste wat we feitelijk weten is dat de mobiel zeer, zeer beperkt beschikbaar is. En dat is gewoon raar voor een launch voor een nieuw product. En ongeacht welke geschetste situatie waar ze in zitten, is niks langdurig houdbaar.
TheVivaldi @n4m3l35518 september 2023 12:00
Dat ze niet de nieuwste technologie hebben, zegt niet dat het waardeloos is. De huidige socs die ze hebben zĳn verouderd, maar nog snel zat. Als het nu 12 jaar geleden was gebeurd, was ik het met je eens geweest, maar inmiddels zĳn de chips die Huawei gebruikt snel zat.

Ze hebben nog tĳd om in te halen. Het is ook niet dat als je alle technologie hebt, dat je meteen koploper bent. Kĳk maar eens naar het andere nieuwsbericht van vandaag: Google stelt hun eigen soc uit naar 2025, en dat terwĳl ze er al heel lang aan werken. Zelfs een grote speler als Google in een land waar alle technologie aanwezig en modern is, heeft blĳkbaar moeite om een goede eigen soc neer te zetten.
WillySis @n4m3l35518 september 2023 16:20
Door ontwikkelen op basis van oudere technologie hoeft helemaal niet slecht te zijn. Nieuwe technologie heeft uiteraard voordelen, maar vaak ook nadelen. Bij elke overgang naar een nieuwe technologie moet men de chips grotendeels opnieuw ontwerpen. Een goed ontworpen chip op basis van wat oudere technologie hoeft niet heel veel onder te doen voor een matig ontworpen of geproduceerde chip op basis van nieuwe technologie.
GekkePrutser @TheVivaldi18 september 2023 12:26
Ze verkopen vooral in China, waar veel van die beperkingen niet relevant zijn, google services werken daar toch niet. De SoC wel maar ze hebben er ook echt miljarden tegenaan gegooid sinds de handelsbeperkingen werden opgelegd.

Ik denk dat er ook geld van de staat komt, als prestige voor China als geheel. Het verschil tussen zakenwereld en overheid is daar niet zo zwart/wit als hier.
Aldy @TheVivaldi18 september 2023 14:14
Alles waar je landen van buiten sluit, zal dat land proberen of het embargo te omzeilen of proberen zelf iets in elkaar te flanzen. Des te meer landen een embargo aan hun broek krijgen, des te interessanter is het voor die landen om samen te werken.
Je ziet het nu weer aan Rusland en Noord-Korea: wapens tegen graan. Er ontstaat een levendige handel in zelf ontworpen producten. Waar eerst nog geen belangstelling voor was, wordt dit na een embargo opeens noodzakelijk. Dat geldt niet alleen voor China, Rusland en Noord-Korea, maar ook voor Europa. Opeens is het noodzakelijk om meer soorten chips in Europa te gaan maken.
cHoc @TheVivaldi18 september 2023 16:20
Daar laatst een filmpje op YT over gezien.
kan hem helaas niet meer terug vinden.

Het lijkt er volgens het filmpje op dat SMIC het fabrikage proces en apparatuur heeft afgesteld op dit ene chip ontwerp.
Een ander chip ontwerp maken betekend dan het hele fabrikage proces en apparatuur opnieuw moest gaan afstellen per chip ontwerp.
Niet bepaald kosten dekkend, dit kost erg veel tijd en geld.

En in het filmpje hadden ze het er ook over dat de chip vergelijkbaar was met chips van 2017.
Caelestis @n4m3l35518 september 2023 12:12
Nog voordat er ook maar 1 woord werd gezegt over sancties of achterdeurtjes hadden ze de Kirin SoC's al.
Dit is niet een geval van "verrek we mogen geen Qualcomm meer gebruiken dus maken we zelf maar iets".
Het was allang in ontwikkeling en werd al massaal verkocht in Aziatische landen. Qualcomm SoC's waren voornamelijk alleen voor de westerse landen.
Dat ze nu met een nieuwe Kirin aankomen ligt geheel in lijn der verwachtingen ongeacht sancties.
SuperDre @n4m3l35518 september 2023 18:13
Op dit moment lijkt het erop dat Huawei namelijk via SMIC chips repacked
En waar baseer je dat op? Het was namelijk al langer bekend dat SMIC 7nm werkelijk kon fabriceren, alleen nog niet op zo'n grote schaal, wat dus wel degelijk de beperkte oplages van deze telefoons verklaart.
Probook8979 @n4m3l35518 september 2023 11:40
Vraagje is jd.com vertrouwelijk om daar iets aan te kopen vanuit europe?
divvid 18 september 2023 11:02
Uiteindelijk creëren de handelsbeperkingen dus alleen maar meer problemen. (even los van een discussie of deze terecht is of niet).

Fabrikanten als Huawei zijn blijkbaar prima in staat alternatieve, ws niet compatible, technologie te ontwikkelen. Dat ze 7nm chips kunnen maken kan er op duiden dat ze ofwel gejat hebben, ofwel zelf ontwikkeld. In het laatste geval schiet een handelsbeperking zichzelf in de voet uiteraard want dan kun je zomaar zélf gaan achterlopen.

Consumenten, ook in hun thuisland zullen niet blij zijn als hun bluetooth headset niet of minder goed werkt. Uiteindelijk zullen fabrikanten dus twee technologieën moeten gaan ondersteunen (of een keuze maken). Als Nearlink wel compatible is dan lopen ze weer andere risico's

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 19:00]

TheVivaldi @divvid18 september 2023 11:33
Klopt, die beperkingen helpen niet afdoende. Ze zĳn slim genoeg om ook wel zelf met iets te komen. Net als bĳvoorbeeld Noord-Korea: door alle handelsbeperkingen lopen ze op vervoersgebied (auto, bus) ook achter, maar ze hebben na jaren nu een hele degelĳke en vrĳ moderne trolleybus weten neer te zetten, volledig op basis van eigen technologie. (Oké, misschien hebben ze wel stiekem wat afgekeken in het buitenland, maar ze hebben de onderdelen en het eindproduct alsnog zelf in elkaar weten te flansen.)
zap8 @TheVivaldi18 september 2023 11:43
In nood worden mensen/ landen creatief. Wat me altijd bij is gebleven dat de DDR (voormalig Oost Duitsland) en perfect georganiseerd (verpakkings)recycling systeem had, ontwikkeld waar we in tegenwoordig in het Westen nog steeds jaloers op kunnen zijn. Alles moest hergebruikt (kunnen) worden, omdat er geen grondstoffen en geld was. Na de hereniging met West Duitsland is dit systeem totaal ingestort.

[Reactie gewijzigd door zap8 op 22 juli 2024 19:00]

GekkePrutser @zap818 september 2023 12:28
Interessant. Dat ze daar goed waren in het organiseren wist ik wel. Die recyclingkennis had ons nu goed geholpen.

Er zijn zo wel meer dingen uit die tijd die helaas verdwenen zijn. Zoals de baanzekerheid en de lage werkdruk, mensen hadden veel meer tijd door hobby's en familie omdat er nooit druk was op overwerk.

UIteraard waren er ook heel veel dingen waarvan het maar goed is dat die verdwenen, zoals de Stasi en de zeer beperkte vrijheid.
cadsite @zap818 september 2023 11:52
Interessant.
Heb je hier mee info/bronnen over?
zap8 @cadsite18 september 2023 12:40
Het systeem heette SERO
Link Duitse Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/SERO

Hierbij een linkje naar een kort Engels artikel over recyclingsyteem DDR
https://www.berliner-zeit...rman-trash-cans-li.118460

Zover ik weet wordt het verhaal ook uitgebreid uit de doeken gedaan het Taschenboek getiteld SED (Schones Einheits Design) door Ralf Ulrich (even Googlen). Boek bevat veel plaatjes DDR verpakkingen.
cadsite @zap818 september 2023 13:09
Dank je, dit is heel mooie info.
Weer wat verse avondlectuur. ;)
natural colour @zap818 september 2023 13:44
compleet of-topic... dus zou ik volgens de regels een 0 moeten geven... , maar zó interessant, hierbij een +1 :)

[Reactie gewijzigd door natural colour op 22 juli 2024 19:00]

NuEffeNiet @cadsite18 september 2023 12:34
Ik gebruik google daarvoor (enig eigen initiatief is ook op tweakers een gewaardeerde eigenschap) en kom al snel uit op sero. Google dus maar eens op ddr en sero.
cadsite @NuEffeNiet18 september 2023 13:08
Ik kan googlen.
Ik verwachtte ook niet dat ik een heel essay kreeg, maar als iemand hierover begint veronderstel ik dat die er meer over weet.
Vandaar mijn vraag naar meer info.
Bedankt voor de zoekterm, dan wordt het heel wat makkelijker.
litebyte @divvid18 september 2023 11:36
Uiteindelijk creëren de handelsbeperkingen dus alleen maar meer problemen. (even los van een discussie of deze terecht is of niet).
Dat hebben velen waaronder ik zelf hier al vele malen aangegeven. Een verbod op gebruik van bepaalde technieken zal landen als China er alleen maar sneller toe aanzetten om eigen technieken/standaarden te ontwikkelen.

De volgende stap is natuurlijk het verbod op veel meer producten - van speelgoed tot aan electrische auto's.
Zowel de VS als China sturen weer aan op een bipolaire wereld zoals we dat kennen van tijdens de koude oorlog. Het probleem is dat we nu 5 landen hebben die zich zien als grootmacht, en geen 2
Alxndr @litebyte18 september 2023 12:00
Amerika, China en dan, India Rusland en ....? Pentapolair zou dat dan heetten trouwens.

Maargoed concurrentie tussen landen is/hoeft niet slecht te zijn, net zoals import en export verboden. En de wederzijdse afhankelijkheid was toch een probleem? Dat wordt op deze manier tot een oplossing geforceerd.
litebyte @Alxndr18 september 2023 12:05
Nee, het gaat erom dat China en VS hierop aansturen, niet de andere 'grootmachten' (de landen die zichzelf zo zien)

Concurrentie is niet het uitsluiten (al dan niet om valse voorwendselen) De afhankelijkheid van- en tussen landen onderling is nu veel malen groter dan tijdens de koude oorlog - uitsluiten gaat tot conflicten leiden - zeker als ze onder druk worden uitgevoerd.
Xander2 @litebyte18 september 2023 13:29
Concurrentie is niet het uitsluiten (al dan niet om valse voorwendselen) De afhankelijkheid van- en tussen landen onderling is nu veel malen groter dan tijdens de koude oorlog - uitsluiten gaat tot conflicten leiden - zeker als ze onder druk worden uitgevoerd.
Er zijn al conflicten (Taiwan, Oekraine), wederzijdse afhankelijkheid en handel is geen garantie voor vrede.

Sowieso is kennis voor weinig geld verkopen in ruil voor goedkope productie geen lange termijn visie.
litebyte @Xander218 september 2023 15:20
Er zijn altijd conflicten, het is wat anders als twee grootmachten bewust aansturen op een soort herverdeling van hun machtstructuur met alle globale risico's van dien - dat is nu precies aan de gang.

Het tijdperk van kennis voor weinig geld verkopen in ruil voor gigantische winsten van westerse multinationals zijn we al gepasseerd. China is allang niet meer alleen de productiehub voor de wereld. Het is op dit moment de belangrijkste speler als het gaat om het kunnen blijven produceren van betaalbaar specifiek technische producten (al dan niet in het westen.)
bladerash @Xander218 september 2023 14:38
Handel is doorgaans wel bevorderend voor vrede, helaas is het streven naar liberaal imperialisme is garantie voor oorlog.
zap8 @litebyte18 september 2023 11:47
5 landen? Welke?
litebyte @zap818 september 2023 11:59
China, India, Rusland, Turkije en VS (het gaat om het zichzelf zien)
Timo002 18 september 2023 10:57
Geen Bluetooth, of wel Bluetooth? Dus connectie met koptelefoons, auto, etc is allemaal niet meer mogelijk?

[Reactie gewijzigd door Timo002 op 22 juli 2024 19:00]

wildhagen @Timo00218 september 2023 10:59
Er staat toch letterlijk dat ze wel Bluetooth hebben?
De telefoons hebben bluetooth
Dus waarom zou dat koppelen niet meer lukken?

Dat ze niet meer mogen meehelpen met het ontwikkelen van de Bluetooth-standaard (via de Bluetooth Alliance) wil niet zeggen dat ze geen Bluetooth zouden mogen gebruiken. Idem voor NearLink, dat ze een Bluetooth alternatief aanbieden wil niet zeggen dat Bluetooth meteen niet supported meer is.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 19:00]

Kenhas @wildhagen18 september 2023 11:28
Ik moet zeggen dat ik ook wel met de vraag zat toen ik het las. Hoe het geschreven staat maakt het voor mij niet duidelijk.
De telefoons hebben bluetooth, maar Huawei zit niet langer in de Bluetooth Alliance en kan dus niet langer actief aan de slag met de draadloze technologie
Ik dacht dat de Bluetooth Alliance allerlei patenten had over de technologie dus ik weet niet of Huawei zomaar bluetooth protocollen mag gebruiken. Ik had de indruk, na het lezen van dat stukje, dat Huawei wel de hardware heeft (eigen ontwikkeling?) maar de bluetooth protocollen niet "actief" kan gebruiken en dat ze daarom Nearlink hebben ontwikkeld als protocol voor het gebruik met hun bluetooth hardware

Het is dus volledig mogelijk dat bluetooth aanwezig is, zoals jij zegt, maar dan zorgt het stukje "kan niet langer actief aan de slag", voor mj, voor verwarring
amigob2 @Kenhas18 september 2023 12:59
Als ze die patenten niet in China hebben aan gevraagd, hebben ze dus niks, zo lang Huawei alleen de interne markt voorziet. Er bestaan namelijk geen wereld patenten
Fireshade @Kenhas18 september 2023 16:40
Ja, dat "kan niet langer actief aan de slag" is heel erg vaag en verwarrend.
Volgens mij bestaat er ook geen "Bluetooth Alliance". Het is de Bluetooth SIG.

Om met Bluetooth te adverteren en het logo te mogen gebruiken, moet de fabrikant een licentie hebben, en een kwalificatieproces succesvol doorlopen. That's it, niks deelnemen aan de "Bluetooth Alliance".

Het kan zijn, dat Huawei op een of andere manier (ook) is uitgesloten van gebruik van Bluetooth licenties. Maar hier heb ik nooit iets gehoord in de media, misschien omdat BT minder belangrijk is dan 5G...
AEIOU @Timo00218 september 2023 10:59
De telefoons hebben bluetooth, maar Huawei zit niet langer in de Bluetooth Alliance en kan dus niet langer actief aan de slag met de draadloze technologie.
volgens het artikel wel maar kunnen ze dus niet actief bijdragen aan de ontwikkeling van de standaard.
TheVivaldi @AEIOU18 september 2023 11:49
Ik vraag me ook af in hoeverre ze dat al deden. Ik bedoel: de Alliance is geen klein clubje, dus hoeveel van de huidige bluetoothtechnologie was überhaupt van Huawei afkomstig?
amigob2 @TheVivaldi18 september 2023 13:04
Kijk even hoeveel patenten van 5G/6G in handen van Huawei zijn, dan is de kans groot dat ze in bluetooth ook wel iets hebben.
TheVivaldi @amigob218 september 2023 17:10
Maar bluetooth bestaat al weet-ik-hoe-lang. 5G/6G is nog vrĳ nieuw, dus dat maakt wel een verschil.
amigob2 @TheVivaldi18 september 2023 17:50
Bluetooth 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 etc
G1 G2 G3 G4 G5 G6
TheVivaldi @amigob218 september 2023 19:41
Ja, maar 5G is niet te vergelĳken met bĳvoorbeeld 3G en 6G straks al helemaal niet. Bluetooth 5.0 is niet helemaal hetzelfde als 3.0, maar het verschil is wel kleiner.
Dark Angel 58 @TheVivaldi18 september 2023 12:40
Ze laten het bijdragen aan Bluetooth alles aan de alliantie over. Dat wil zeggen dat ze helemaal geen zin in hebben :P

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 22 juli 2024 19:00]

Prince @Timo00218 september 2023 11:20
Volgens de specs:

Bluetooth 5.2,
supports Bluetooth low energy,
supports SBC, AAC,
supports LDAC and L2HC high-definition audio
Prince 18 september 2023 11:23
Ik dacht dat ASML een Nederlanse firma was en dat hun toestellen 7nm kunnen.
NL mag toch gewoon zaken doen met China?
Of is ASML ondertussen Amerikaans geworden?
millerman_sf @Prince18 september 2023 11:28
In de machines van ASML worden ook onderdelen uit de VS gebruikt. Op die onderdelen kan de VS beperkingen leggen, zoals dat ze niet in machines gebruikt mogen worden die aan Chinese klanten worden verkocht.
Prince @millerman_sf18 september 2023 12:13
Dus als je een product koopt voor jouw firma en dat product heeft onderdelen die uit Amerika komen, dan heeft Amerika zeggenschap over aan wie jij mag verkopen?
Dat lijkt me te zot voor woorden... Zo zou je gewoon al actief proberen om Amerika en zijn producten te mijden.

Dus een Nvidia die wél op een bepaald procedé chips maakt, mag die ook niet aan China verkopen omdat het 2 stappen terug iets met Amerika te maken had?
Je zou kunnen zeggen dat dit wél mag, omdat je hier niets mee kan creëren om door te verkopen, maar dit kan natuurlijk wel. Bvb het trainen van een AI model dat je vervolgens verkoopt.
GekkePrutser @Prince18 september 2023 12:29
Dit zijn natuurlijk niet zomaar onderdelen. Alles wat ASML maakt is zwaar gespecialiseerd. Ik denk niet dat het zo makkelijk is om Amerika te mijden hier.

Bovendien hebben ze natuurlijk ook enorm veel politieke invloed. Dat zie je al aan de manier waarop Amerika overlegt over ASML leveringen met de Nederlandse overheid, niet met ASML zelf.

Overigens vind ik het ook wel een slim idee om China de meest strategische kennis niet te geven hoor. Het blijft een systeem dat niet door een deur kan met het onze, zeker sinds ze zich zo hard zijn op gaan stellen nadat Xi Jinping aan de macht kwam. Voor die tijd was het land veel meer gericht op samenwerking dan tegenstelling.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:00]

Plugin @GekkePrutser18 september 2023 15:06
Onder Trump had je al veel sancties tegen China, ook tegen de EU! Met Biden niet veranderd (wel tegen de EU). Dan geen wonder dat China tegenmaatregelen neemt. Xi Jinping was wel voor samenwerking maar op een gegeven moment met het Anti-China beleid vanuit de VS en ook vanuit de EU later dan geen wonder? En ook met het opdrijven van spanningen over Taiwan, waar de VS steeds meer wapens daar stalt en steun geeft etc tegen China bv zoals de VS dat had gedaan tegen Rusland via Ukraine (allang voordat Poetin Ukraine aanviel), en tegen Rusland had je daarvoor al vrij lang een anti-beleid tegen, ook al voor de Krim.
China blijft wel de belangrijkste economische partner buiten de EU, Rusland gaf ons goedkope energie, lijkt mij niet de meest slimme zet om ook een anti-beleid tegen China op te voeren voor Europa. Voor de VS maakt het niet uit, die hebben bijna geen export en willen zelf alles in handen hebben, en willen zelf weer meer exporteren/produceren dus gaan ze landen economisch aanvallen die de EU en vooral Nederland vrijwel altijd opvolgt... En hun (van de VS) wapenindustrie, de belangrijkste industrie floreert, met het opvoeren van spanningen of erger.

[Reactie gewijzigd door Plugin op 22 juli 2024 19:00]

millerman_sf @Prince18 september 2023 12:25
Producten die potentieel een militair gebruik hebben, hebben al heel lang dergelijke restricties. En met chips is het vrij eenvoudig: die zijn ook nodig in de meeste wapens en attributen tegenwoordig.

Dat haalt een hoop producten uit een volledig vrije markt inderdaad.
graey @Prince18 september 2023 12:27
Heb je onder een steen geleefd? Exportsancties op dit soort apparatuur, net als inderdaad high performance GPU's, moderne SSD,'s, CPU's etc. zijn al langere tijd gaande. Niet alleen uit directe zelfbescherming, en ook niet eens per sé vanwege economische strijd, maar ook zeker om Taiwan te beschermen; zodra China alles intern gelijk heeft aan of beter is dan Taiwan, is er weer een reden minder om Taiwan met geweld in te lijven.
Alxndr @Prince18 september 2023 12:15
Je hebt het nieuws gemist het afgelopen halfjaar? Google eens op ASML en China.

Het gaat trouwens niet alleen over ASML
The Zep Man 18 september 2023 10:58
Daarnaast heeft de telefoon NearLink, een alternatief voor bluetooth. De telefoons hebben bluetooth, maar Huawei zit niet langer in de Bluetooth Alliance en kan dus niet langer actief aan de slag met de draadloze technologie.
Dat kan wel, maar Huawei mag waarschijnlijk geen eigen Bluetooth hardware uitbrengen/gebruiken, of in ieder geval niet onder het label Bluetooth.

Volgens sommige bronnen gebruikt NearLink onderhuids een combinatie van Bluetooth en Wi-Fi. Dat is dus eigenlijk niets nieuws. Het lijkt op een proprietary variant van BT+Wi-Fi. Huawei verkoopt natuurlijk ook eigen hardware waarbij waarschijnlijk het Applemodel toegepast gaat worden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 19:00]

wolkewietje 18 september 2023 11:20
Ik vindt deze situatie wel lachen.
Juist dat wat de Amerikaanse overheid niet wilde, gebeurt juist door hun eigen acties.
China trekt zich weinig aan van de beperkingen en komt straks veel sterker uit de strijd en met de Chinese overheid ook de bedrijven die in eerste instantie te lijden hebben onder alle handelsrestricties.
Ted_W 18 september 2023 11:01
Het was toch te verwachten dat het alleen een kwestie van tijd is voordat China de inhaalslag heeft gemaakt? En zelfs sneller dan verwacht blijkbaar. Hoelang steken we ons kop nog in het zand en blijven we denken dat China zonder het westen niks voorstelt en alleen maar goedkope meuk kan produceren?
Zyphlan
@Ted_W18 september 2023 11:07
Welke inhaalslag? Zie comment @n4m3l355 .

Het betreft een aanpassing van bestaande productieprocessen die ook nog is grote kans hebben wel US tech te gebruiken die onder de sancties valt. Het is niet dat Huawei 3nm of 5nm productie machines heeft ontwikkeld dan kan je spreken van een inhaalslag. Het betreft hier een telefoon van 1-2 generaties geleden die hetzelfde kost als de huidige generatie en lastig verkrijgbaar en ook geen indicatie dat met deze processen en zonder westerse machines ze wel de laatste generatie kunnen voltooien.
Bark_At_The_Cat @Zyphlan18 september 2023 11:20
Ook al zijn ze er nog láng niet, ik ben wel bang dat we op één of andere manier spijt gaan hebben van dit beleid. Het is nog een kleine kans, maar er is wel degelijk een kans dat wij straks op China gaan achterlopen op technologie met een groot strategisch belang.

Door meer met China te delen is er minder prikkel om zelf alternatieven te ontwikkelen.

Maar misschien is dit ook wel naief.

[Reactie gewijzigd door Bark_At_The_Cat op 22 juli 2024 19:00]

Zyphlan
@Bark_At_The_Cat18 september 2023 17:08
Ja dat is het vraagstuk echter zouden we niks gedaan hebben dan ben je dus een land aan het helpen die duidelijk ( tip lees eens wat de staatsmedia die alleen goedgekeurde berichten online zet ) online gooit en je zult zien dat het overduidelijk is dat het westen niet als partner wordt gezien maar alls een vijand en ja ook toen we dankzij onze investeringen en het mogelijk maken van toetreden wto is er niks veranderd.

De Chinese staat is een beetje als een gast. Je nodigt hem uit voor het eten en jij brengt al het voedsel en eten en de andere gasten en de volgende dag schreeuwt die dat hij helemaal alleen alles gedaan heeft en spreek je hem tegen dan krijg je een klap ( economisch sancties op landen om hun mening te limiteren bijv Australië ) en zeg je er iets van dan wordt je weggezet als racist of kolonist.
TheVivaldi @Zyphlan18 september 2023 11:51
Maar is 3nm of 5nm wel zo nodig? Het is niet alsof je met Huaweis huidige nm een koelkast in handen hebt…
Croquetten @TheVivaldi18 september 2023 13:33
De Chinezen gokken nu op chiplets, 3D DIE stacking en packaging om zonder EUV toch verder te kunnen met de huidige machines.
Ik heb even geen tijd om alle links op te zoeken (misschien vanavond als ik weer thuis ben), maar als je even Google kom je er zelf ook wel uit.
Ted_W @Zyphlan18 september 2023 12:29
Ik bedoelde ook niet een volledige inhaalslag, maar dat ze al tegen de verwachtingen in op 7 nm zitten, doet kennelijk ook al menige wenkbrauwen fronzen. Anders is het überhaupt niet eens nieuwswaardig en is geen onderzoek nodig. Blijkbaar kunnen ze meer dan we denken en is het een aanname dat ze het niet kunnen zonder westerse technologie.

Zie ook de reactie van @Croquetten dat het meer is dan repacking:
Croquetten in 'Huawei brengt vouwbare smartphone uit met politiek gevoelige eigen soc'

[Reactie gewijzigd door Ted_W op 22 juli 2024 19:00]

SuperDre @Zyphlan18 september 2023 18:16
Nou die comment is gewoon ongefundeerd. Het was al langer bekend dat SMIC 7nm kon fabriceren, alleen nog niet op zo'n grote schaal, wat dus ook de beperkte beschikbaarheid van deze nieuwe telefoons verklaart. Maar SMIC is de schaal al wel snel aan het vergroten.
Zyphlan
@SuperDre18 september 2023 18:39
Volgens mij reageer je op @Ted_W ?

Mocht dat zo zijn dan sluit ik me er volleidg bij aan en ik gok inderdaad dat de verbazing meer betreft dat ze het hebben kunnen opschalen echter is dat ook weer een vraagstuk aangezien de telefoon een slechte prijs/kwaliteit verhouding heeft en er worden hier aannames gedaan dat er geen gebruik gemaakt word van US tech in de SMIC 7nm tech om wat ze nu doen mogelijk te maken. Is dit wel het geval dan is er dus 0.0 veranderd.

Echter de belangrijkste vraag betreft : Heeft en zo ja hoeveel de chinese overheid gesubsidieerd om het mogelijk te maken en is het product wel levensvatbaar als de prijs nog verder zal stijgen als dit wegvalt.
SuperDre @Zyphlan18 september 2023 19:12
Nee, op jou mbt comment van n4m3l355 waar die het over repacking van andere 7nm chips heeft, terwijl de Kirin 9000 gewoon een door Huawei zelf ontwikkelde soc is die door SMIC op 7nm gefabriceerd wordt.
Dat de chinese overheid eventueel gesubsidieerd heeft maakt niet uit, kijk naar de miljarden die de EU en de VS de chipindustrie subsidieeren.
Zyphlan
@SuperDre18 september 2023 19:26
Mijn excuses , ik was lui en klopt een gedeelte is ongefundeerd en had specifieker moeten aangeven welk gedeelte ik het over had.

Het was ook meer de bedoeling om uit te leggen dat je echt niet zulke uitspraken al kunt doen als een inhaalslag aangezien er nog zoveel informatie niet bekend is.

Ik ga de discussie niet aan over subsidies aangezien de chipindustrie waar je het over hebt al iets anders betreft als het subsidieren van de kosten voor 1 bedrijf in de markt om ze competitief te maken of tenmiste een propaganda win te pakken dat zijn echt 2 aparte discussies die elkaar uiteraard wel overlappen maar wel fundamenteel anders zijn.

maar ik zie gerust bronnen tegemoet van je waar ik op kan reageren.
SuperDre @Zyphlan19 september 2023 10:22
Uh, verdiep he eens in die EU/VS subsidies, dan zie je dat daar ook maar een zeer klein aantal grote bedrijven er het grootste deel van opslokken.
Zyphlan
@SuperDre19 september 2023 12:59
Dat klopt omdat er ook maar zoveel spelers zijn die de subsidie kunnen krijgen ivm expertise etc. 1 gigantisch verschil jij kunt precies achterhalen welke landen in europa welke subisidie gegeven hebben en ook hoeveel dit is.

Mocht jij een bedrijf hebben die aan deze eisen voldoet dan kun jij het ook aanvragen. in China is dit niet het geval en is het onduidelijk wie gesubsidieerd word en voor hoeveel wat resulteert in een oneerlijk speelveld op de markt.

en gooi de EU en de VS niet op dezelfde hoop wij wonen volgens mij in de EU en daar gelden andere regels dan in de VS.
bladerash @Zyphlan18 september 2023 19:46
Welke inhaalslag?
Weet je wat het is.. voorheen praatten we over 10, 20 jaar achterstand. Met deze nieuwe soc staan ze opeens nog maar op 4 jaar achterstand. TSMC is staat uiteraard aan de top en samsung loopt ook nog steeds voor, maar SMIC heeft wel Intel bijgehaald.. En dat is een behoorlijke prestatie op zich.

Wellicht interessant: https://www.youtube.com/watch?v=v3BPlGyYK3U
De eerste helft gaat over de geschiedenis van Lithografische machines tot aan nu en de 2e helft gaat over waar China op dit moment staat qua ontwikkeling.

De Chinezen hebben welliswaar geen EUV-bron zo klein als dat van ASML om te kunnen verschepen.
Ze hebben een synchrotron in Xiongan gebouwd om EUV op te wekken dmv steady-state micro-bunching SSMB-EUV. Welke sinds februari dit jaar in gebruik is genomen
https://conference-indico...2148/2699/Zhilong_Pan.pdf

satelliet foto van de EUV fabriek:
https://pdf.defence.pk/at...230915_064304-jpg.953685/

25-februari in gebruik:
https://pdf.defence.pk/at...230915_064354-jpg.953687/
Zyphlan
@bladerash18 september 2023 20:05
voorheen praatten we over 10, 20 jaar achterstand.
https://www.theregister.c...1/column_7nm_chips_china/

10-20 jaar?

Volgens mij was het algemeen al bekend maar kan inderdaad klopen als je ziet hoeveel mensen verbaasd zijn over de vergrijzing in China terwijl dat toch al een tijd veel over gesproken werd voordat het meer bij de gemiddelde persoon bekend was.

De vraag was volgens mij meer of het financieel gezien interessant was en of de yield degelijk was en de links die je geeft dat zie ik tegemoet zodra het ook werkelijk output levert ( iets teveel scams in china of beloftes die niet waar bleken).

Bedankt voor de youtube video en zoals hij zelf ook aangeeft zelfs als ze dat gedeelte lukt ( en dat het ook financieel gezien interessant is) dan zijn ze er nog lang niet. Het is toch echt heel veel wishfull thinking.

Ik gok dat Xi de belangrijkste regel van Deng volledig heeft genegeerd.
Hide your strength, bide your time
TheVivaldi @dez11de18 september 2023 11:52
Eeuwen is een beetje overdreven. Er waren ook tĳden dat ze voorliepen en wĳ juist kopieerden. Lees je maar eens in over de herkomst van Delfts Blauw.
i-chat @dez11de18 september 2023 11:53
china heeft ook millennia voor gelopen op het westen, terwijl zij al konden schrijven knuppelden wij nog beren dood en maakte rotstekeningen.

mijn vraag is eerder hoe @dez11de denkt dat zijn super-doordachte reactie relevant is en waarom...

als wij westerlingen zo geweldig zijn, denk je dan dat als ik nu 10.000 random tweakers.net bezoekers selecteer 10 DUIZEND, en ik stuur ze naar een verlaten planneet met behalve de kennis die zij op dat moment hebben en alle boeken en handleidingen die zij ooit hebben gelezen... hebben zij dan in in een mensenleven weer computers, of auto's of zonnepanelen. sterker nog zelfs als ik heel nederland naar de planeet bonjoer, dan nog is de kans nihil dat het ze (ons) zou lukken.
SuperDre @dez11de18 september 2023 18:17
Het is JUIST dat China aan het voorlopen was waarom de VS sancties ging instellen op technologie.
LogiForce 18 september 2023 12:06
De verbazing in het artikel duid toch maar weer goed dat het recent onderzoek over het gemiddelde IQ per land toch gelijk had, waar China het enigste land is met een gemiddelde boven de 105 en Nederland met een IQ van 100 plek 7 mag bekleden.

Het is dan ook uiterst naïef geweest van elke westerling om al hun technologie te laten fabriceren in China. Een land wat al vele tientallen jaren koploper is in het kopiëren van alles wat los en vast zit.
Om dan te denken dat zij niet de technologie, kennis en kunde zouden hebben om hun eigen chip machines te bouwen, hun eigen communicatie chips en protocollen te ontwikkelen, en ga zo door... dat is toch wel uiterst naïef, dom en wat het nog maar meer zij.

Ook al zouden mensen hier nu wakker van worden, het kwaad is al geschiedt. Zolang ons onderwijs niet beter word als dat van de Chinezen, en ons IQ hoger komt te liggen, dan zullen wij hen niet meer kunnen bijhouden.
Kortom, de oorlog is reeds verloren.
GekkePrutser 18 september 2023 12:35
Ik ben benieuwd welk sattelietnetwerk ze hier gebruiken. Weet iemand dat?
wildhagen @GekkePrutser18 september 2023 12:40
Hun eigen BeiDou Navigation Satellite System (BDS), de 2e generatie BeiDou dus:
Additionally, the device is waterproof with an IPX8 rating and supports two-way BeiDou satellite messaging within China.
Zie https://ts2.space/en/huaw...-and-satellite-messaging/

GSM Arena bevestigt dat ook: https://www.gsmarena.com/huawei_mate_x5-12550.php
GekkePrutser @wildhagen18 september 2023 12:53
Oh okee, interessant. Beidou heeft een MEO orbit, en zit daarmee wat lager dan de geostationaire sats (zoals die bijvoorbeeld door Bullitt gebruikt worden). Maar (veel) hoger dan de LEO orbits van Iridium en Globalstar (die respectievelijk door de sat functies van Qualcomm en Apple gebruikt worden).

En BeiDou heeft sinds versie 3 ook wereldwijde dekking (1 en 2 waren alleen in hun regio). Ik vraag me wel af of die communicatiefuncties hier ook gaan werken.

Maar het is een interessante optie omdat de geostationaire optie (zoals bullitt) het grote nadeel heeft dat je zuidelijke horizon moet 'zien' (nouja, enkele tientallen graden daarboven dan). Dat is hier niet het geval. Uiteindelijk komt er wel eentje over.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:00]


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