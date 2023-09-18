Huawei brengt vouwbare smartphone uit met politiek gevoelige eigen soc

Huawei heeft de Mate X5 uitgebracht. De vouwbare telefoon is bijna identiek aan de eerder uitgekomen Mate X3, maar heeft in plaats van een Qualcomm-soc een eigen soc van de fabrikant: de HiSilicon Kirin 9000S.

Huawei spreekt niet over de eigen soc op de productpagina, maar inmiddels is duidelijk dat de telefoon de Kirin 9000S aan boord heeft. Dat is Huaweis eigen 5G-soc, die ook in de Mate 60-telefoons zit. De soc is onderwerp van onderzoek door de Amerikaanse overheid, omdat de Chinese processorfabrikant SMIC de soc lijkt te hebben gemaakt op 7nm. Daar had de VS SMIC niet toe in staat geacht en door handelsbeperkingen zouden Huawei en SMIC zo'n geavanceerd procedé niet moeten kunnen gebruiken.

Dat Huawei zo snel een nieuwe variant van zijn vouwbare telefoon heeft uitgebracht met de eigen soc, toont aan dat de fabrikant zo snel mogelijk zijn line-up wil overzetten op eigen chips. Huawei gebruikte tot het handelsverbod in 2019 de eigen Kirin-socs voor vrijwel al zijn smartphones, maar daarna was dat niet langer mogelijk.

Daarnaast heeft de telefoon net als de Mate 60-telefoons satellietcommunicatie aan boord. Dat werkt beide kanten op voor berichten. Er is ook een Mate 60-variant die bellen via satellieten mogelijk maakt, maar dat kan de Mate X5 niet. Daarnaast heeft de telefoon NearLink, een alternatief voor bluetooth. De telefoons hebben ook bluetooth.