'Apple heeft over twee jaar alle producten overgezet van Lightning op USB-C'

Apple zou over twee jaar klaar zijn met de transitie van Lightning naar USB-C. Dat beweert Bloomberg-redacteur Mark Gurman. Onder meer de AirPods, AirPods Max, Magic Mouse en Magic Keyboard hebben nu nog Lightning-poorten.

De eerste producten die een USB-C-versie krijgen, zijn de eigen muizen en toetsenborden, claimt Gurman. Dat gebeurt vanaf volgende maand. Ook volgen dan al snel AirPods en koptelefoon AirPods Max. Uiteindelijk komen er vermoedelijk ook versies van de MagSafe Duo en MagSafe Battery Pack met USB-C, maar die volgen pas veel later.

Vorige week kondigde Apple de iPhone 15's aan met USB-C, waarmee alle smartphones nu over zijn op de universele laadpoort. Dat moest vanaf volgend jaar volgens regels van de EU. Er kwam ook een nieuwe versie van de AirPods Pro met USB-C. Die versie is de enige die compatibel zal zijn met de aankomende VR-headset Vision Pro. Apple heeft dat intern getest met de Lightning-versie van de AirPods Pro, maar voorlopig is alleen de USB-C-variant compatibel. Beide sets oordopjes zijn zo goed als identiek.

Apple brengt al jarenlang producten uit met USB-C. Het kwam in 2015 met de MacBook 12", die alleen USB-C aan boord had en geen andere poorten. Ook andere MacBooks en later ook iPads hebben USB-C.