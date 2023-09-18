'Apple heeft over twee jaar alle producten overgezet van Lightning op USB-C'

Apple zou over twee jaar klaar zijn met de transitie van Lightning naar USB-C. Dat beweert Bloomberg-redacteur Mark Gurman. Onder meer de AirPods, AirPods Max, Magic Mouse en Magic Keyboard hebben nu nog Lightning-poorten.

De eerste producten die een USB-C-versie krijgen, zijn de eigen muizen en toetsenborden, claimt Gurman. Dat gebeurt vanaf volgende maand. Ook volgen dan al snel AirPods en koptelefoon AirPods Max. Uiteindelijk komen er vermoedelijk ook versies van de MagSafe Duo en MagSafe Battery Pack met USB-C, maar die volgen pas veel later.

Vorige week kondigde Apple de iPhone 15's aan met USB-C, waarmee alle smartphones nu over zijn op de universele laadpoort. Dat moest vanaf volgend jaar volgens regels van de EU. Er kwam ook een nieuwe versie van de AirPods Pro met USB-C. Die versie is de enige die compatibel zal zijn met de aankomende VR-headset Vision Pro. Apple heeft dat intern getest met de Lightning-versie van de AirPods Pro, maar voorlopig is alleen de USB-C-variant compatibel. Beide sets oordopjes zijn zo goed als identiek.

Apple brengt al jarenlang producten uit met USB-C. Het kwam in 2015 met de MacBook 12", die alleen USB-C aan boord had en geen andere poorten. Ook andere MacBooks en later ook iPads hebben USB-C.

Apple iPhone 15 usb-c

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 18-09-2023 10:05 344

18-09-2023 • 10:05

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Reacties (344)

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Naafkap 18 september 2023 10:13
Ik begrijp dat deze aanpassing wenselijk is ten aanzien van e-waste en gebruiksgemak, maar ik vind het persoonlijk jammer dat de Lightning-poort verdwijnt. Ik heb ervaring met Samsung-toestellen met originele usb-c kabels en iPhones met Lightning en de robuustheid van de connector van Lightning is superieur aan die van usb-c.

Dus ja, begrijpelijk dat Lightning moet verdwijnen, maar de mindere robuustheid van usb-c is wel iets dat het vermelden waard is.
tormentor1985 @Naafkap18 september 2023 10:20
Hoezo begrijp je dat lightning moet verdwijnen? Ik gebruik zelf niet vaak Apple apparaten met lightning maar begrip heb ik niet voor deze EU beslissing.

Straks komt usb-d ofzo, ik noem maar iets. Een superieure connector aan usb-c en dan moeten fabrikanten in de EU een "oude" connector gebruiken.

In de praktijk zal het mee vallen maar dit soort beslissingen kan innovatie nogal in de weg staan.
Stijnvi @tormentor198518 september 2023 10:42
Daar heeft de EU gelukkig een clausule voor opgenomen in de wetgevingen. Iedere paar jaar wordt de standaard geëvalueerd, en als er een nieuwe, betere standaard is, dan kunnen fabrikanten die ook gebruiken. Maar aangezien USB op dit moment een maximum snelheid heeft van 80Gbps en een maximum laadvermogen van 240W, denk ik niet dat er snel behoefte is aan een nieuwe standaard.
ashwin911 @Stijnvi18 september 2023 11:50
Maar de wetgeving gaat toch alleen over de port zelf en niet de protocol. De USB-C standaard is alleen de port. Wat voor protocol er door de kabels gaat is niet opgenomen in de wet. Zou goed kunnen dat USB 5 of Thunderbolt 6 niet meer pins nodig heeft en dus nog steeds USB-C kan gebruiken.
Stijnvi @ashwin91118 september 2023 12:09
Protocollen voor data zijn inderdaad niet afgesproken. Snelladen moet wel gebeuren via USB PD, maar ook daar staat de versie niet vast.
Maar ik heb het hier alleen over het feit dat USB-C met de huidige protocollen al meer dan future proof is, en er dus de komende jaren geen behoefte is aan een nieuwe poort.
bzzzt
@Stijnvi18 september 2023 11:17
"240W should be enough for everyone" ;)
dmantione @bzzzt18 september 2023 11:21
Ik denk inderdaad niet dat het slim is om voor apparaten die meer dan 240W nodig hebben dezelfde stekken te gebruiken als voor apparaten die 2,4W nodig hebben.
The Third Man @dmantione18 september 2023 11:32
Een LED lamp gebruikt toch ook dezelfde stroomaansluiting als een combimagnetron :?
TechSupreme @The Third Man18 september 2023 11:48
#facepalm!

Jouw StuKo stekker is rated op 16A en het circuit is in jouw meterkast ook afgezekerd op 16A. MAARRR! Afhankelijk van het verbruik van het apparaat verandert het ontwerp. Daarom heeft jouw magnetron zo'n dikke stugge kabel en jouw lamphouder (dus niet de lamp zelf) een dun soepel snoertje.

Probeer die twee maar eens om te draaien, kijken hoe lang het duurt voor je huis affikt. Wat jij nou zegt is dat we alle apparaten, onafhankelijk van het feit of ze nou 100mA of de volle 16A gebruiken, gewoon een snoer moeten geven die rated is op 16A want het zou kunnen dat je die kabels omdraait. Over onnodige verspilling gesproken.

Buiten dit alles om, de spanning op het laagspanningsnet is rond de 230V, dus kan je die StuKo stekker standaardiseren want iedereen kan ervan uitgaan dat er 230V op staat. Een Lightning stekker kan 5V en een USB-C stekker kan verschillende voltages hebben. Dus nee, ik zou niet proberen om een Lightning stekker zomaar in een USB-C poort te mikken.

Wat jij zegt zijn Apple's en Peren.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 20:29]

The Third Man @TechSupreme18 september 2023 12:09
Ik volg niet zo goed waar je het over hebt of wat je allemaal denkt te lezen. Het enige waar ik op reageerde was een punt over een stekker:
Ik denk inderdaad niet dat het slim is om voor apparaten die meer dan 240W nodig hebben dezelfde stekken te gebruiken als voor apparaten die 2,4W nodig hebben.
Dus dat puur het vereiste vermogen bepaalt of er een andere stekker nodig zou zijn. Terwijl dat ook bij Schuko niet het geval is, die maakt het niet uit of je er 1 of 1000 W doorheen trekt. Of bij E27 fittingen of wat dan ook. LED leeslampje of schijnwerper, als het maximale vermogen maar niet overschreden wordt is er niks aan de hand. We hebben juist niet een kleinere stekker voor lichte gebruikers op datzelfde stroomnet, hooguit een handiger fittinkje in armaturen (GU10 of E14 etc).

Ik zeg nergens iets over lightning, ik zeg nergens iets over snoeren, ik zeg nergens iets als dat we alle apparaten een bepaald snoer moeten geven. Het lijkt net alsof je op het bericht van iemand anders reageert :?

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 22 juli 2024 20:29]

johnbetonschaar @The Third Man18 september 2023 12:52
Ik gok dat @TechSupreme bedoelt dat de opmerking 'een LED lamp gebruikt toch ook dezelfde stroom aansluiting als een combi magnetron' nogal nietszeggend is als reactie op de uitspraak 'het lijkt me niet erg verstandig is om een USB-C aansluiting te gebruiken voor apparaten die meer dan 240W kunnen trekken'. Dit omdat een standaard stopcontact stekker + bekabeling zo ontworpen zijn dat de bovengrens aan wat je daar aan stroomsterkte/wattage uit kunt trekken vele malen hoger is dan de limieten waar USB-C mee ontworpen is.
The Third Man @johnbetonschaar18 september 2023 13:49
Maar dat was niet de uitspraak. Die was "om voor apparaten die meer dan 240W nodig hebben dezelfde stekken te gebruiken als voor apparaten die 2,4W nodig hebben.". Ik wil ook niet beweren dat USB-C per se op te rekken valt, ik weet ook niet wat de elektrotechnische beperkingen daarvoor zijn. Maar dat is specifiek gericht op USB-C, terwijl de claim sloeg op dezelfde stekker voor een hoger vermogen als voor een lager vermogen. Terwijl dat bij LED lampen en combimagnetrons wel het geval is.
analog_ @The Third Man18 september 2023 15:55
usb is al jaren koning van sub5w tov de dc barrel plug
TechSupreme @The Third Man18 september 2023 13:06
Dus dat puur het vereiste vermogen bepaalt of er een andere stekker nodig zou zijn
Ja inderdaad, dat is 100%. Je max rated is de bovengrens. Of je nou een USB lader van 100mA of een elektrische boiler van 16A gebruikt doet er niet aan toe.

Of wil je nou zeggen dat als ik een fles heb van 1L dat er altijd 1L in moet zitten? Dat er minder als 1L in zit is geen probleem, als je er meer als 1L in probeert te doen wordt het wel lastig toch?

Of wil je nou echt zeggen dat die twee dikke pinnen op een StuKo hetzelfde vermogen kunnen dragen als die inie mini pinnetjes in een USB-C stekker?

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 20:29]

The Third Man @TechSupreme18 september 2023 13:37
Wat ik wil zeggen is dat als de stelling luidt:
Ik denk inderdaad niet dat het slim is om dezelfde stekker te gebruiken voor
- voor apparaten die meer dan 240W nodig hebben
- aparaten die 2,4W nodig hebben.
Ik er niet uit kan afleiden wat de beperking is om een stekker te gebruiken voor zeg 500 W (om de eerstgenoemde groep te bedienen) die ook aan een 2,4 W apparaat te verbinden. Wat in wezen gebeurt als ik een LED-leeslampje aansluit op een stopcontact. Inderdaad vanwege enkel de bovengrens, niet dat er ook een ondergrens zou zijn.

De stelling zegt dat dat niet slim is, daarmee de indruk gevend dat er ook een ondergrens zou moeten zijn.
TechSupreme @The Third Man18 september 2023 18:03
Is ook niet slim. Het heeft te maken met heel veel factoren waarom je een bepaald onderdeel zo zou ontwerpen.
dmantione @The Third Man18 september 2023 12:53
Aan jouw ledlamp zit als het goed is geen 16A Schuko-stekker, maar een 2A eurostekker. En daar kan geen 1000W doorheen en dat moet je ook niet willen, compactheid van de stekker is in dit geval leidend.
The Third Man @dmantione18 september 2023 13:42
Maar een 2A-eurostekker kan wel zo'n 560W + marge aan, terwijl het LED lampje nog geen 5 W trekt.

Dus dat raakt wel hetzelfde voorbeeld als waar de persoon boven mij mee kwam: dat het niet slim zou zijn om een stekker voor een apparaat > 240W te gebruiken voor een apparaat maar 2,4 W nodig heeft.
dmantione @The Third Man18 september 2023 13:59
Maar een 2A-eurostekker kan wel zo'n 560W + marge aan, terwijl het LED lampje nog geen 5 W trekt.
Dus dat raakt wel hetzelfde voorbeeld als waar de persoon boven mij mee kwam: dat het niet slim zou zijn om een stekker voor een apparaat > 240W te gebruiken voor een apparaat maar 2,4 W nodig heeft.
De reden is dat de eurostekker nog te groot en onhandig vinden om aan een telefoon te hangen en daarom een compactere USB-C-stekker hebben ontworpen. Als die USB-C-stekker nog veel meer dan 240W moet, zal die niet zo compact kunnen blijven.

Jouw ledlampje trekt maar 5W, maar daar neem je wel het compromis voor lief dat de eurostekker daar onhandig lomp en groot voor is.
johnbetonschaar @dmantione18 september 2023 14:51
Jouw ledlampje trekt maar 5W, maar daar neem je wel het compromis voor lief dat de eurostekker daar onhandig lomp en groot voor is
Het grappige is ook nog dat ik een LED lampje van Ikea op mijn bureau heb staan waar daadwerkelijk een USB-A aansluiting voor de stroom aan vast zit, en die wordt dan geleverd met een simpel USB adaptertje :+
PjotterP @The Third Man18 september 2023 19:15
relevant is hier toch het voltage? USB-C staat toch geen 220/230 volt op?
The Third Man @PjotterP18 september 2023 23:28
Waar ik op reageerde sloeg op vermogen, niet op een specifiek voltage. De stelling was dat het niet slim was om dezelfde stekker te gebruiken voor apparaten die meer dan 240 W verbruiken als die 2,4 W verbruiken.
PjotterP @The Third Man19 september 2023 07:16
Ja, en dat hangt af van het voltage. Bij 240 watt bij 230 volt gaat er veel minder stroom door het draad dan bij 12 volt.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 22 juli 2024 20:29]

The Third Man @PjotterP19 september 2023 11:01
Dat klopt, maar dat betekent nog niet dat als je een stekker hebt die meer dan 240W aankan, of die nou voor 48V is gespecificeerd zoals USB-C of 250V als schuko, dat het dan niet slim is (zijn woorden waar ik op reageerde) om die te gebruiken voor een apparaat dat maar 2,4 W verbruikt. Want dat is exact wat er gebeurt als ik een LED-leeslampje in het stopcontact steek.
Qlimaxxx @TechSupreme18 september 2023 13:37
Ik begrijp niet echt wat je nu probeert te zeggen, maar hetgeen je wel zegt spreekt je eigen verhaal juist tegen.

Het is inderdaad zo dat niet elke Schuko- of Eurostekker hetzelfde is. In principe zijn er maar enkele formfactors, en verschillen ze inderdaad vooral in maximaal vermogen. Hoe is dit anders dan bij USB-C? USB-C zegt enkel iets over de formfactor, maar het kan een kabel zijn met- of zonder data, voor maximaal 5V of meer dan 20V, 10W of meer dan 100W, 480Mbit/s of misschien wel 80Gbit/s, met of zonder displayport alt mode...

Maar het belangrijkste is: ze zijn wel in grote mate compatibel met elkaar. Wellicht dat je geen (optimale) datatransport met deze kabel kan, of misschien dat het laden beperkt wordt tot 5W, maar de connector is fysiek compatible en de meeste devices zullen dan bijvoorbeeld langzamer laden.

Het is wellicht zeer onverstandig om een stekkerdoos te gebruiken die maximaal 1500W aan kan wanneer je gaat gourmetten, maar deze stekkerdoos past wel op dezelfde wandcontactdoos en werkt exact hetzelfde als een die tot 2500W gaat, mits je dit vermogen niet overschrijdt.

Wat heeft het voor zin om hier een fysiek andere aansluiting voor te gebruiken? Dan ga je misschien van een situatie waarin de compatibiliteit niet optimaal is (langzamer laden/data versturen) naar een aansluiting die niet eens past (ondanks dat over deze verbinding wellicht dezelfde protocols, voltages en bits/bytes gaan).
Sandwalker @dmantione18 september 2023 12:06
Op een gegeven moment wordt de aderdikte een ding, zeker bij lage spanningen en grotere lengtes.
De standaard voor USB PD regelt dit.
De spanning gaat omhoog en de stroomsterkte blijft beperkte tot een schappelijke 3A. Bij hogere vermogens is er meer dan 3A nodig, maar dat lukt alleen als er een rated cable in de keten zit. Anders gaat er Max 3A lopen.
Nou zullen er ongetwijfeld Ali express kabeltjes zijn die dit omzeilen en daar zit een risico in. Misschien een goed idee om dit soort kabels die in de EU aan te schaffen.
telenut @bzzzt18 september 2023 11:43
240 is zeer veel... enkel toestellen die echt veel stroom nodig hebben gaan daar boven, en dan is iets gelijkaardig aan USB totaal geen optie. De draden en aansluitingen gaan dan ook veel dikker moeten zijn.
Die standaard hebben we nu ook al trouwens... helaas is die in elk land anders.
langestefan @bzzzt18 september 2023 12:22
240 is genoeg voor telefoons, tablets, en de meeste laptops. Daarnaast ben je als fabrikant vrij om er nog een USB-C naast te zetten, of een barrelplug voor power (zoals mijn dell dat deed bijvoorbeeld).
tweakuwe @bzzzt18 september 2023 13:00
Nu wel ja, en als dat niet meer zo is en je gaat naar iets hogers, dat ook nog eens niet over usb-c kan (usb-c is een aansluiting, geen protocol), dan kunnen ze dus evalueren of ze niet over moeten naar een nieuwere standaard. Prima regulering dus :)
hans235 @bzzzt19 september 2023 09:45
Hahaha, volgens mij moet de quote zijn: "240W ought to be enough for anybody" :D
killerdemon @bzzzt19 september 2023 13:46
En anders gewoon dual USB-c
Speleding @Stijnvi18 september 2023 16:26
"Beter" is niet per se "Sneller" of "Meer vermogen". Een gemis aan USB-C is dat het niet rated is voor gebruik in de badkamer en de keuken waardoor die stekkertjes nog niet gelijk getrokken kunnen worden. Verder is USB-C relatief duur. Op een trafo van $1.50 af fabriek in China is 30 cent voor een USB stekkertje te veel om bijvoorbeeld in kinderspeelgoed toegepast te worden.
bartje @Stijnvi18 september 2023 11:29
Iedere paar jaar wordt de standaard geëvalueerd
maar het zijn politicy, die shuiven dat dan weer 10 jaar voor zich uit en vervolgens gebeurd er niks,
dan hadden ze beter een einddatum af kunnen spreken, maar dan heb je het risico dan als er voor die datum niks gebeurd er weer 30 varianten komen
laptopleon @bartje18 september 2023 11:39
Standaarden zoals usb / usb-c zijn sowieso het product van samenwerkingsverbanden waar een groot deel van de betreffende industrie aan mee doet. Apple zat bijvoorbeeld ook in het usb-c overleg.

Fabrikanten gaan niet met 30 varianten komen omdat ze weten dat ieder van hen dan toch geen kans maakt. Dat was al zo voor de EU deze regels opstelde. Daarnaast werkt het voor hun eigen eco-syteem meestal ook niet bevorderlijk omdat de markt om snoertjes en andere hardware te maken voor dat ene aansluitinkje maar klein is. Het kost extra maar het levert niet echt een voordeel op, eerder schrikt het klanten af.
langestefan @bartje18 september 2023 12:28
De standaard wordt bepaald door USB-IF, welke meer dan 1000 leden heeft zoals Apple, Intel, Microsoft, HP, Texas Instruments, ST, AMD en ga zo maar door. Met dat soort namen heb ik er alle vertrouwen in.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 20:29]

The_Woesh @tormentor198518 september 2023 10:44
Ik vind het een goede zaak.

Stel je voor dat het met stopcontacten zo was dat een eigen stekker zou mogen? krijg je een samsung koelkast moet je een ook een samsung stopcontact plaatsen.

Juist waar twee systemen elkaar raken is standardisatie de norm zodat zodat je merk onafhankelijk kan aansluiten. Natuurlijk is het zo dat de standardt soms niet de beste oplossing is. Maar zonder standardisatie waren we imho als consument slechter af.
telenut @The_Woesh18 september 2023 11:45
Ik hoop eigenlijk dat er een Europese standaard komt voor stopcontacten ook :-)
Zit ik hier in België nog altijd te klooien met die domme aardingspin... En het moet, of ik raak niet door de keuring.
vrow @telenut18 september 2023 12:23
Het idee daarachter is volgens mij, dat de stekker er maar op 1 manier inpast. Dan weet je altijd zeker hoe om de nul en de fase zijn aangesloten. Mits natuurlijk het stopcontact ook goed aangesloten is.
In de VS hebben ze dit ook in de vorm van een grotere en kleinere stekker, maar dat is optioneel.
Als je dan een lamp (fitting) aansluit, dan zit de nul op de buitenste, grote rand. Dan heb je geen probleem als je die rand per ongeluk aanraakt. Dat was het idee daar ooit achter. En daarom heb je in sommige landen die pin in plaats van randaarde.
Maar ondertussen is er natuurlijk veel veranderd.
Desalniettemin, elk Europees apparaat past wel gewoon in een Belgisch stopcontact en andersom (uitgezonderd natuurlijk Europese landen met een compleet andere stekker).
telenut @vrow18 september 2023 12:27
Ha, zo had ik het eigenlijk nog nooit bekeken :-)
Denk dat ik de kabels hier en daar ook wel eens omgewisseld heb...
Maar een stekker er op 2 manieren in kunnen stoppen is gewoon doorgaans veel handiger.
En gisteren toevallig een verlengsnoer vast gehad dat niet paste in een niet belgisch stopcontact dat ik installeerde. Zo kom je er ook niet veel meer tegen.
vrow @telenut18 september 2023 15:49
Dan was dat inderdaad nog een heel oud verlengsnoer zonder randaarde. Die zie je gelukkig niet zoveel meer nee. Net als de dikke ongeaarde stekkers die niet in een geaard stopcontact passen.
Andersom kan ik me nog iets bij voorstellen (een geaarde stekker die vanwege veiligheid niet in een ongeaard stopcontact kan), maar een ongeaarde stekker de niet in een geaard stopcontact past was vroeger altijd een ergernis(je).
jverstraate @vrow18 september 2023 20:57
ik heb nog een paar verdeelsnoeren met oude stekkers zonder randaarde waar ik twee hoekjes vanaf gevijld heb zodat ze wel in een randaarde-stopcontact passen :)
Niet zo netjes, maar zonde om dat oude snoer weg te gooien, ik plug er toch alleen maar platte stekkers in.
Zavantas @vrow19 september 2023 06:58
Helaas past niet elke Europees apparaat niet in een Belgisch stopcontact.
Laatst bij IKEA Nederland een draadloze plug-in stopcontact gekocht. Deze heeft geen "gatje" voor de aardingspin en kan je dus niet gebruiken.
vrow @Zavantas20 september 2023 08:36
Dat is wel onbegrijpelijk. Ik heb nog nooit problemen gehad met Belgische pinaarde. Dan moet IKEA dus per land een aparte versie van die plugs uitbrengen. Wat een gedoe zeg.
bzzzt
@The_Woesh18 september 2023 11:06
Alle devices met een lightning poort hebben al een USB-C aansluitsnoer. Er is dus geen enkele noodzaak voor 'speciale' stopcontacten. De laders die Apple verkoopt zijn ook al jaren voorzien van USB-C poorten en die kan je vrij uitwisselen met andere USB-C laders.
Het gaat dus puur om het 'netsnoer' in jouw voorbeeld. Genoeg 230V apparaten die een netsnoer met een ongebruikelijke connector gebruiken.
PVDK007 @The_Woesh18 september 2023 11:11
Ik heb meer last van USB-C dan dat het tot nu toe goed doet. Ik denk dat er de komende 5 jaar meer e-waste bijkomt dan afneemt. Ik heb de Macbook Air M1. Dit is de manier zoals het zou moeten gaan omdat het enkel usb-c heeft en ik moet meer kabels kopen dan dat ik ooit gedaan heb.

Display kabels van Displayport naar USB-C.
Externe harddisk kabels van UBS 3 naar USB-C.
Controller kabels die UBS-C naar USB-C moeten hebben.
Alle producten van Apple in het verleden die nog hartstikke goed zijn moeten van lightning naar USB-C.

Ik kan nog wel even doorgaan maar ik denk dat mijn punt begrepen word. Ik denk dat deze transitie meer kabels kost dan ervoor want moeten we alle ''oude'' producten maar weggooien? Nee, dus alle apparaten moeten nieuwe kabels hebben en hoeveel apparaten ik wel niet in huis heb die andere aansluitingen dan USB-C hebben, dat zijn er echt een hoop.
Chris_147 @PVDK00718 september 2023 12:29
Dus omdat Apple slechts 1 poort voorziet, vind jij USB-C slecht?
Had je misschien een andere laptop moeten kopen met meer poorten.

Naast de gierigheid van Apple heb je dit probleem omdat je nog steeds in een transitie zit van legacy poorten naar USB-C.
Mijn monitor ondersteunt USB-C, dus ik plug gewoon USB-C kabeltje in.
Mijn externe schijf en USB stick ondersteunen USB-C, dus ik plug gewoon USB-C kabeltje in.
En voor de toestellen die nog USB-A of HDMI poorten verwachten, heb ik die ook op mijn laptop.
PVDK007 @Chris_14718 september 2023 15:48
Ook aan jou, je leest mijn bericht verkeerd.

Het mag al duidelijk zijn dat je een Windows gebruiker bent maar nee, het is niet wat ik zeg dat USB-C slecht is omdat Apple 1 poort voorziet. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Het gaat mij om de plicht dat op alle apparaten USB-C moet komen. Overigens heb ik 2 USB-C poorten en op de Macbook Pro meer.

Heel leuk dat jou harddisk USB-C ondersteunt maar ik heb hier 3 grote externe schijven aan mijn iMac aangesloten die allemaal een nieuwe kabel moeten hebben omdat de EU USB-C eist. Dit zijn 3 extra kabels want of je nou een Mac hebt of een Windhoos pc/laptop, hij moet van USB-3 naar USB-C.
En voor de toestellen die nog USB-A of HDMI poorten verwachten, heb ik die ook op mijn laptop.
Die heb ik dus ook maar het gaat er volgens mij om waar het heen moet gaan. Straks heb jij die laptop niet meer en zijn er alleen laptops met USB-C te krijgen. Wat ga je dan doen?
Chris_147 @PVDK00718 september 2023 18:34
Dan koop je een USB hub als je die oude meuk nog wil gebruiken.

In de IT is het toch altijd al geweest dat er elke paar jaar nieuwe interfaces kwamen: VGA, DVI-I, DVI-D, DisplayPort, HDMI.
Dan is USB-C nog de meest future proof die er ooit is geweest.

Maar als 2 personen jouw bericht volledig verkeerd lezen, dan moet je misschien eens je eigen berichten nalezen, want je boodschap komt duidelijk niet door.
PVDK007 @Chris_14718 september 2023 21:27
Ik heb de Macbook Air M1. Dit is de manier zoals het zou moeten gaan omdat het enkel usb-c heeft en ik moet meer kabels kopen dan dat ik ooit gedaan heb.
Wat is er zo moeilijk aan deze zin? De M1 Air heeft enkel USB-C, dat is toch waar we heen moeten gaan met de nieuwe regels?
Dan koop je een USB hub als je die oude meuk nog wil gebruiken.
Goos, die usb hubjes worden ook vermoeiend, maar goed, het is de enige oplossing lijkt het wel. Ik ben filmmaker/fotograaf van beroep en ik kom nog zoveel USB-3 aansluitingen tegen. Ik ben geen consument ofzo die niks nodig heeft.
xenn99 @PVDK00719 september 2023 02:05
Wat is er zo moeilijk aan deze zin? De M1 Air heeft enkel USB-C, dat is toch waar we heen moeten gaan met de nieuwe regels?
Nee hoor apparatenmakers mogen alle poorten op hun devices stoppen die ze willen.
Deze EU regels gaan puur over de oplaadpoort.

Als je op iemand boos wil zijn, dan kun je dat het best op Apple zijn, zij hebben ervoor gekozen om geen usb3/hdmi/dp aansluitingen op jouw apparaat te stoppen ;)
En jij hebt de keuze gemaakt om het toch te kopen ondanks dat de poorten die je nodig had er niet op zaten.
Dan is een hub of nieuwe kabel inderdaad de enige oplossing die overblijft..
Bossie @xenn9919 september 2023 05:19
Heeft een macbook pro geen hdmi meer dan?
PVDK007 @Bossie19 september 2023 15:56
Jawel, die heeft alle poorten die je nodig hebt.
Remzi1993 @xenn9919 september 2023 08:06
Nee hoor apparatenmakers mogen alle poorten op hun devices stoppen die ze willen.
Deze EU regels gaan puur over de oplaadpoort.
Inderdaad, beste meneer heeft niet door dat hij een Framework laptop kan kopen waarmee je de poorten zelf kan bepalen of een andere laptop die de poorten heeft die hij nodig schijnt te hebben.
PVDK007 @xenn9919 september 2023 16:02
Oh ja, het is enkel voor de oplaadpoort he. Maar ja, ondertussen gaat bijna alles naar USB-C.

Op de Macbook Pro zit het wel, alleen geen USB 3 dan, en die heb ik naast mijn Air. Begrijp me niet verkeerd, ik vind usb-c echt wel een hele vette poort, tegelijkertijd me macbook opkunnen laden terwijl er ook nog eens internet met beeld en geluid doorheen gaat. Te bizar gewoon maar wel heel vet.

Voor de rest gebruik HDMI echt zo zelden maar mini-displayport op mijn vorige pro gebruikte ik wel weer veel. Het ding is gewoon dat ik een hub en extra dongels zo irritant vind.
White Feather @PVDK00718 september 2023 11:50
Wat een onzin.
Er is nog nooit een MacBook uitgeleverd met Lightning. Het slaat dus nergens op om allerlei dingen die voortkomen uit het gebruik van USB-C daaraan te koppelen.

“Display kabels van Displayport naar USB-C.
Externe harddisk kabels van UBS 3 naar USB-C.
Controller kabels die UBS-C naar USB-C moeten hebben.”

Er is nog nooit een Lightning-stekker geweest die Displayport aan kon en er is nagenoeg geen enkel device dat communiceert via Lightning, waar je een externe harddisk aan kunt hangen.

Als je een USB-C naar USB-C kabel koopt en je zorgt ervoor dat het een goede is, dan kan er USB doorheen, Displayport, Thunderbolt en stroom.
1 kabel dus ten opzichte van de aparte kabel voor stroom, video en USB.

Bovendien hoef je al je apparaten helemaal niet weg te gooien. Je kunt nog steeds Lightning naar USB of naar USB-C kabels kopen.
PVDK007 @White Feather18 september 2023 15:42
Je hebt mijn bericht helemaal verkeerd gelezen. Ik zeg ook niet dat er een Macbook met Lightning uitgebracht is. Het gaat mij om de standaardisatie van USB-C en de e-waste wat het eigenlijk nog meer met zich meebrengt.

Voor al je oudere apparaten moet je toch echt een USB naar USB-C kopen.
Als je een USB-C naar USB-C kabel koopt en je zorgt ervoor dat het een goede is, dan kan er USB doorheen, Displayport, Thunderbolt en stroom.
1 kabel dus ten opzichte van de aparte kabel voor stroom, video en USB.
Ik weet niet hoe jij dat gaat doen maar ik heb hier een Samsung monitor liggen (voor mij ook nooit meer Samsung überhaupt) en daar zit Displayport als max op. Als ik die aan wil sluiten op mijn Macbook, dan heb je toch echt een Displayport naar USB-C nodig.
White Feather @PVDK00718 september 2023 17:01
Leuk dat je tegen iedereen zegt dat zij het verkeerd hebben gelezen, misschien heb je het dan wel verkeerd neergezet.

Je hoeft echt niet voor ieder apparaat nieuwe kabels te kopen, tenzij je ze allemaal tegelijk aan je laptop gaat hangen. Dat gaat niet lukken met 3 schijven en een MacBook Air met maar 2 USB-sloten.

Je koopt 1 USB-C naar USB-A hub en dan kun je al je oude USB-A spul gewoon aan je laptop hangen.

Uiteindelijk is al het spul USB-C en heb je het probleem niet meer. Geen reden om niet te standaardiseren.

Bovendien is een Displayport op bijzonder weinig laptops nog te vinden, dus die USB-C naar Displayport-kabel had je toch wel moeten kopen.

Je kunt ook prima van USB-C naar USB-A en van USB-C naar HDMI. Wordt allemaal ondersteund (die laatste optioneel).

Dus het aantal kabels dat je moet hebben neemt alleen maar af. Voor de tussentijd koop je een converterblokje of een hubje als je veel oud spul hebt.
Remzi1993 @PVDK00719 september 2023 08:02
De kabels die jij noemt zijn vaak eenmalige aankopen voor een lange tijd. Als elke fabrikant met zijn eigen kabel kwam dan moest hij nog veel meer verschillende kabels kopen.

Ik geef je wel gelijk dat niet elke USB-C kabel alles ondersteunt. Daarom zou je dus ook een goede en iets duurdere kabel moeten kopen die alles ondersteunt wat je wilt gebruiken.
roffeltjes @PVDK00718 september 2023 18:13
Apple heeft in het laatste decennium continue van kabels gewisseld waardoor gebruikers continue nieuwe adapters moesten kopen(Magsafe 1-2-3, Lightning laadkabels, ADC, Micro/Mini-DVI, Mini DP, etc.).

Dus meer e-waste? Niet in vergelijking met de trackrecord van Apple.
ShadLink @The_Woesh18 september 2023 11:06
Het grote nadeel van "stekkers" is ook dat je nu verplicht een "standaard" stekker nodig hebt en dan van die stekker naar USB(-C) moet converteren waardoor je eigenlijk altijd een conversie verlies nodig hebt. Zou veel handiger zijn geweest als we meerdere soorten stekkers hadden gehad, bv ook 1 voor DC op een lagere spanning voor USB.
Sandwalker @ShadLink18 september 2023 12:18
Ik vind dat een redelijk non-argument. Door een stamdaardconnector te introduceren en te verplichten worden de andere stekkers uitgefaseerd. Ja initieel extra e-waste maar daarna een veel eenvoudiger implementatie. Niet meer overal een lader bij moeten regelen. Want met twee usb-c laders ben je er wel in een huishouden.
We kopen steeds meer apparaten. Ik heb hier denk ik wel 15 Samsung stekkers liggen. Terwijl ik hier twee USB-c stekkers heb liggen die echt gebruikt worden.
Stopcontacten met usb-c maken de losse lader nog verder overbodig en maken het ook mogelijk dat meer apparatuur rechtstreeks op usb aangesloten kan worden.
Honytawk @tormentor198518 september 2023 10:26
Als er een nieuwe connector komt dan kunnen fabrikanten die gebruiken.
De wet gaat over het gebruik van open standaard connectors, en verbied proprietary connectors. Wat Lightning is.
Verwijderd @Honytawk18 september 2023 11:00
... en verbied proprietary connectors.
Niet waar. De wet zegt enkel dat de toestellen een USB-C connector moeten hebben om het toestel op te laden.

De wet verbiedt niet dat er daarnaast geïnnoveerd wordt met aparte connectors, zoals bv. magsafe op de MacBooks.
feuniks @Honytawk18 september 2023 10:35
Nee, de EU heeft in alle wijsheid besloten dat alle connectoren USB-C moeten zijn. Ze hebben wel aangegeven dat dit in de toekomst kan worden aangepast als nieuwe connectoren en nieuwe standaarden uitkomen. Het idee is dat iedere kabel en iedere oplader dan gebruikt kan worden. Dat is een utopie, aangezien de ene USB-C kabel de andere niet is en ook de ene oplader meer vermogen kan leveren dan de andere.
watercoolertje
@feuniks18 september 2023 10:51
is een utopie, aangezien de ene USB-C kabel de andere niet is en ook de ene oplader meer vermogen kan leveren dan de andere.
Het werkt juist daardoor wel altijd alleen ben je gebonden aan beperkingen van de individuele onderdelen.

Het kan dus zijn dat je telefoon met 45watt kan laden maar je kabel en/of je lader dat niet ondersteunen. Je telefoon kan dan dus alsnog laden maar niet met 45watt. Met lightning kan dat ook overigens daar leverde Apple ook altijd een ondermaatse lader bij de iPhones. De lader van een iPad was veel sneller! Dus dat is ook geen specifiek nadeel voor USB-C maar geldt ook voor lightning.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 20:29]

feuniks @watercoolertje18 september 2023 11:45
Ik zie nu al mensen die zich aan het beklagen zijn dat hun iPad niet laadt en als je dan kijkt, dan hebben ze een 5W blokje eraan hangen. Dat gaat alleen maar erger worden als alles er hetzelfde uitziet, maar niet hetzelfde is.
Hackus @watercoolertje18 september 2023 12:09
[...]
Het werkt juist daardoor wel altijd alleen ben je gebonden aan beperkingen van de individuele onderdelen.

Het kan dus zijn dat je telefoon met 45watt kan laden maar je kabel en/of je lader dat niet ondersteunen. Je telefoon kan dan dus alsnog laden maar niet met 45watt. Met lightning kan dat ook overigens daar leverde Apple ook altijd een ondermaatse lader bij de iPhones. De lader van een iPad was veel sneller! Dus dat is ook geen specifiek nadeel voor USB-C maar geldt ook voor lightning.
Het daadwerkelijke laden gaat wel erg snel. zo laadt je een iPhone 11 of nieuwer van 20-80% in half uurtje met 20w lader en geschikte kabel. USB-c naar Lightning. Het laadblokje van 2.4A(A1400) is wel erg ouderwets
laptopleon @feuniks18 september 2023 11:43
dat alle connectoren USB-C moeten zijn
Apple / fabrikanten mogen een Lightning / welke eigen connector dan ook gebruiken, zolang de usb-c connector er óók maar op zit.
langestefan @feuniks18 september 2023 12:35
Nee, de EU heeft in alle wijsheid besloten dat alle connectoren USB-C moeten zijn.
Er moet één USB-C poort aanwezig zijn, verder ben je vrij om te gebruiken wat je wilt. Overigens besluit de EU niet wat de beste connector is, dat doet USB-IF en de neemt dat advies dan over (of niet). Dat zal dus in de toekomst ook gebeuren (misschien over 10-20 jaar ofzo) als de mogelijkheden van USB-C uitgeput zijn.
Dat is een utopie, aangezien de ene USB-C kabel de andere niet is en ook de ene oplader meer vermogen kan leveren dan de andere.
Zorg gewoon dat je één of twee goede kabels hebt waar je alles mee kan doen en je bent klaar.
Sissors @feuniks18 september 2023 10:56
Als eerst, dat het nu verplicht is, komt uiteraard door Apple. Zo goed als elke andere fabrikant was er al lang naar over, maar zonder verplichting de standaard te volgen ging Apple nooit over, en die hebben te groot marktaandeel om te negeren.

En natuurlijk kan je niet je 5W adapter voor je oordopjes gebruiken om je gaming laptop van prik te voorzien. En je usb is een chaos, maar andersom als je geen bijzondere eisen hebt, wat heel vaak zo is, werkt het prima. Mijn oordopjes laad ik regelmatig op met mijn dockingstation van werk laptop.
Loller1 @tormentor198518 september 2023 11:11
De EU wetgeving laat gewoon toe de standaard te vervangen. Het "maar wat als er een nieuwe poort komt" argument is gewoon onnodige FUD.

Heck, USB-C was niet eens de eerste poort waar de EU een principieel akkoord over had met producenten.
TheMaurice @Loller118 september 2023 13:00
Klopt, en om dit bij de EU te regelen is nóg een motivatie voor bedrijven om samen een nieuwe standaardconnector voor te stellen mocht dat nodig zijn.

Al denk ik dat usb-c nog makkelijk een of twee decennia's mee zal gaan.
bytemaster460 @tormentor198518 september 2023 11:05
De wet is zodanig opgesteld dat USB-C niet in beton gegoten ligt. Als er een superieure connector komt kan het voorschrift gemakkelijk worden aangepast. Ook kunnen bedrijven gewoon blijven innoveren en als ze een superieure connector ontwikkelen mogen ze die gewoon inzetten als men kan aantonen dat de voorgeschreven connector hen beperkt. Bij Lightning is dat gewoon niet zo. USB-C is niet beperkend t.o.v. Lightning. Dat is gewoon politiek.
Jittikmieger @tormentor198518 september 2023 11:22
Met dit soort elementaire dingen moet je standaardiseren. Dat is beter voor het milieu en beter voor de (beurs van de) consument. De USB-C markt is vele malen competitiever dan de Lightning markt, waar Apple met vele restricties werkt zodat 3rd party kabels niet (altijd) goed werken (is onze ervaring).

Begrijp mij niet verkeerd. Ik had liever gezien dat de Lightning stekker de USB-standaard stekker was. De Lightning stekker is veel robuuster dan die slappe USB-C stekkers, is onze ervaring, doch ik ga liever naar USB-C dan altijd dat geklooi met al die verschillende poorten en kabels.

Het grote nadeel van USB-C is dat het niet een standaard is. Ja, de stekkers en de aansluitpoorten zijn hetzelfde, maar wat de kabel en het apparaat allemaal ondersteund qua protocollen is voor veel mensen onduidelijk. Die USB-C kabels zouden gewoon de volledige USB-C standaard moeten ondersteunen, dan kan mijn moeder of mijn vrouw ook gewoon een USB-C kabel kopen in de winkel, zodat hij bij thuiskomst goed werkt op alle apparaten.
Straks komt usb-d ofzo, ik noem maar iets. Een superieure connector aan usb-c en dan moeten fabrikanten in de EU een "oude" connector gebruiken.
Dan wordt de wet natuurlijk aangepast. Een wet is een “levend” iets en niet gegoten in beton.
Polderviking @tormentor198518 september 2023 13:00
Het argument dat het innovatie zou dwarsbomen is er voor mij ook wel een struikelpuntje.
Maar Apple heeft geen reet gedaan met die vrijheid die ze hadden de afgelopen tien jaar.
Dus jah...

Of het voor de lange termijn niet in de weg gaat zitten gaat moeten blijken, maar ik denk dat het meer goed dan slecht is momenteel.

Ik ben er ook niet zo gevoelig voor het idee dat we persé steeds naar nieuwe connectors moeten.
USB-A is pas nu stilletjes aan het inleveren in marktaandel en die formfactor is sinds de introductie midden jaren 90 precies exact 0 keer aangepast.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 20:29]

roffeltjes @Polderviking18 september 2023 18:16
Maar Apple heeft geen reet gedaan met die vrijheid die ze hadden de afgelopen tien jaar.
Magsafe 1-2, Lightning laadkabels, ADC, Micro/Mini-DVI, Mini DP, Thunderbolt, Firewire. Apple houdt er wel van om binnen een paar generaties alles weer om te gooien.

Apple gebruikers zijn wel gewend om voor honderd euro aan verloopjes te kopen :/
xoniq @Naafkap18 september 2023 10:18
Zelf heb ik nog niet ervaren van een 'lamme' USB-C poort mocht je dat bedoelen. Met Lightning kan dat ook gebeuren, menig lightning poort vervangen voor mensen bij die de kabel er gewoon uit valt door slijtage. Valt voor beide poorten wel wat te zeggen vermoed ik.

Nu een MacBook met USB-C, Apple TV afstandsbediening met USB-C, iPhone met Lightning, en een iPad met Lightning, en heb eigenlijk niet echt een voorkeur. Behalve dat het op het werk wel handig is om USB-C te hebben, overal USB-C te vinden i.v.m. laptops en koptelefoons, en lightning toch een stuk minder.
Prince @xoniq18 september 2023 10:31
Het enige wat ik regelmatig voor heb met de USB-C connector op mijn Samsung A51 is dat er pluis (en zelfs eens een splintertje hout) tot achterin geduwd werd. Daardoor viel de kabel er gemakkelijk uit en je zag het eigenlijk niet echt goed dat er iets van vuil in zat.
Ik vermoed dat menig mensen dit als "een verzwakking van de poort" zullen aanzien.
Echter, na wat prul-en-kuis-werk werkte hij terug als nieuw.
Het omgekeerde (dat de stekker van de kabel vol zat met vuil) is nog niet voorgevallen. Wellicht omdat de gsm in m'n zak zit en de kabel daar maar ligt de hele dag...
Marve79 @Prince18 september 2023 10:48
Ook regelmatig gehad en daardoor slecht contact en laadt hij niet/slecht op. Even met een tandenstoker het vuil eruit schrapen is dan idd een goede oplossing.
EnigmaNL @Prince18 september 2023 11:06
Rommel in de poort heb je met Lightning ook last van. Ik heb menig Lighting poort moeten schoonmaken omdat mensen dachten dat hij defect was maar dat er eigenlijk gewoon een in elkaar gestampte plakkaat stof in zat.
Gelomidor1 @xoniq18 september 2023 10:38
Ik heb nog nooit problemen met de Lightning poort gehad en heb al iPhones sinds de 4s. Daarin tegen heb ik wel al kapotte USB C connectors gehad. Ze zijn gewoon fragiel en slecht ontwerp, maarja zal wel iets met patenten zijn en dat dit de next best thing was
Kevinp @Gelomidor118 september 2023 10:54
Ik heb nog nooit een USB connector kapot gehad en die dignen zijn in basis al jaren hetzelfde.
xoniq @Kevinp18 september 2023 12:26
Ik wel, met name de micro USB generatie. Dat was een fragiele mislukking.
roffeltjes @xoniq18 september 2023 19:17
Grappig, zonder deze draad had ik dat nooit geweten.

Wat ik merk aan dit soort draden is dat er een enorm verschil zit tussen massa-inkoop zoals ik voor mijn faculteit doe en persoonlijke ervaringen. En dat merk ik zelf ook, ik ben soms een outlier op de grote groep en dat is statistisch gezien natuurlijk compleet normaal. :)
bzzzt
@Gelomidor118 september 2023 11:23
De 4s had dan ook geen Lightning poort dus die kan dan ook niet stuk ;)

De Apple USB-C kabels zitten vrij aardig in elkaar. Heb er nog geen een stuk gehad.
Gelomidor1 @bzzzt18 september 2023 11:36
Ohja das waar ook! Dat waren die grote hehe
Atilim @xoniq18 september 2023 10:20
Me iPhone 11 kan sinds kort alleen nog maar draadloos opladen. Ja, dus dat kan ook.
vanaalten @Atilim18 september 2023 10:28
Niet een kwestie van teveel stof in de lightning poort? Ik moet om de zoveel tijd even met een houten tandenstoker voorzichtig de boel leegmaken - en dat helpt dan best goed.
Atilim @vanaalten18 september 2023 10:31
Na, er is geen stof meer te zien in me port.
MarcoC @Atilim18 september 2023 10:37
Vaak wordt de stof gecomprimeerd door het herhaaldelijk gebruik van de kabel, dus ook al lijkt er geen stof in te zitten, zit het er vaak toch wel.
Steyn_E @MarcoC18 september 2023 10:57
Inderdaad, en als er eenmaal een millimeter of anderhalf aan rommel onderin ‘geperst’ (want dan deed ie het nog een beetje) zit doet ie niks meer. Flink onderin schrapen met een naald of iets dergelijks kan wel eens de oplossing zijn. Ook als je kabeltje er bijvoorbeeld scheef in zit (dan zit er rommel aan een kant van de poort).
Heroic_Nonsense @Steyn_E18 september 2023 12:55
Een kunststof tandenstoker is hiervoor het beste.

Geen metalen objecten - daarmee kun je kortsluiting veroorzaken of (door de hardheid van de punt) schade (krassen) maken op de print.
PdeBie @MarcoC18 september 2023 10:57
Inderdaad. Lekker opgepropt in een hoekje. Verbaas mij soms hoeveel pluis eruit de telefoon komt :D
roffeltjes @Atilim18 september 2023 18:19
Dat zie je meestal niet, de gunk zit helemaaal vastgeperst onderin de poort. Door met een tandenstoker te pulken kan je hem schoon krijgen.
xoniq @Atilim18 september 2023 10:22
Als je de telefoon voorlopig wilt houden, kan je overwegen een poort swap te doen. Voelt het gelijk weer nieuw aan. Heb zelf nog geen slijtage op mijn 12 mini, en die bevalt nog altijd meer dan goed, maar die gaat alleen in de auto aan de kabel voor CarPlay, verder laad ie op t werk op met een magsafe lader (draadloos).
Atilim @xoniq18 september 2023 10:33
Misschien doe ik dat nog omdat het kan maar goed, telefoon is ook gewoon aan vervanging toe. Batterij (half jaar geleden vervangen) trekt het ook niet meer, gaat te snel leeg.
1Mark @Atilim18 september 2023 10:43
een half jaar is wel heel weinig wat betreft levensduur. Dan heb je waarschijnlijk zelfs nog wel garantie en zou je een nieuwe moeten kunnen krijgen als je nu al onder de 90% capaciteit zit.
Atilim @1Mark18 september 2023 12:51
Apple geeft reddit app de schuld, verbruikt meer dan youtube blijkbaar waardoor ik noodgedwongen 2 keer per dag oplaad.
1Mark @Atilim18 september 2023 15:37
ah, dus de batterij is prima. Wat gebeurt er als een dag de reddit app niet gebruikt?
Atilim @1Mark18 september 2023 15:38
probeer het nu uit.
bzzzt
@Atilim18 september 2023 11:20
Batterij (half jaar geleden vervangen) trekt het ook niet meer, gaat te snel leeg.
Mag ik raden: "originele" Apple batterij?
Rhinosaur @Naafkap18 september 2023 10:18
Het klopt wat je zegt. Het is wel volledig eigen schuld van Apple. Als ze een meer open houding hadden ten aanzien van Lightning en deze open hadden gesteld, was Lightning nu waarschijnlijk de norm geweest. Lightning is overigens ook gewoon reversed USB-C, maar wel met beperkte snelheden (geen thunderbolt bijv.).
supersnathan94
@Rhinosaur18 september 2023 10:32
Lightning is ooit aangeboden bij USB IF als nieuwe standaard plug voor USB.
Loller1 @supersnathan9418 september 2023 11:09
Heb je daar een bron van, want dit zou zelfs in de eerste jaren van Lightning al een absurde propositie naar het USB IF zijn geweest. Lightning is een 8 pin connector, terwijl USB IF al bezig was met USB-C met 24 pins. USB was toen (2012) al 10 keer zo snel en stond op de rand daar 20 keer van te maken met USB 3.1 terwijl Apple vast zat met een technisch limiet (waarom denk je dat Lightning nooit de USB 2 standaard voorbij is gegaan, ondanks te zijn geïntroduceerd na USB 3?). Ik kan me niet voorstellen dat (als Apple dat ooit heeft gedaan) de reactie iets anders was dan dat ze Apple gewoon hebben uitgelachen voor het ook maar te suggereren. Ook de manier waarop Apple Lightning altijd heeft geïmplementeerd doet me sterk twijfelen dat ze dit ooit tot universele standaard wouden brengen. Dus, graag een bron voor deze claim, want ik ben erg skeptisch.

Ja, Lightning was een goede kabel indertijd, maar dat was niet waar de USB IF naar werkte; ze wouden geen connector die goed was *op dat moment*, ze wouden er eentje die goed was voor de komende jaren. Lightning was daar nooit het antwoord op geweest, niet zonder grote wijzigingen aan de spec zoals die vandaag is tenminste...
supersnathan94
@Loller118 september 2023 12:07
waarom denk je dat Lightning nooit de USB 2 standaard voorbij is gegaan, ondanks te zijn geïntroduceerd na USB 3?
Omdat jij daarin niet juist geïnformeerd bent. Lightning ondersteund namelijk gewoon USB 3. Als connector er is echter maar 1 groep devices die daar gebruik van heeft gemaakt en dat zijn een aantal iPad Pro’s.

Ik had hier wel een bron voor, maar die kan ik zo even niet terug vinden. Google wordt nu overspoelt door nieuws van de afgelopen week hierover.
Loller1 @supersnathan9418 september 2023 13:56
Lightning in de iPad Pro 1ste en 2de gen ondersteunde "USB 3 snelheden" (overigens ook maar met de hakken over de sloot, en een toen al verouderde spec) en waren compatibel met USB Power Delivery, waarvoor het een xHCI had om overweg te kunnen met USB 3 hosts. Dat is nog het best beschreven als "USB 3-like", maar is geen USB 3 (er is een reden waarom Apple het altijd alleen maar heeft over "USB 3 snelheid" en nooit over "USB 3" in press-releases, etc.).

Laten we even volledig negeren dat er op 1 adapter na echter nooit een USB-naar-Lightning kabel is geweest die daar überhaupt gebruik van kon maken.

Anyways, je kan op Google gewoon de datum filteren. Je kan de laatste paar weken dus gewoon eruit laten. Dat gezegd hebbende heb ik die moeite al genomen, en er is niks over te vinden.
lenwar
@Rhinosaur18 september 2023 10:34
Lightning is overigens ook gewoon reversed USB-C
Ik snap niet helemaal wat je hier mee bedoelt?

De lightning-stekker was er twee jaar voor USB-C.
Wat ik er altijd van begreep, was dat de Lightning-interfaces 'slechts' met USB-2 compatible waren (al doende de beperkte snelheid). Maar USB-2 of USB-3, staan objectief (semi-) los van het stekkertje. ((Als in dat zowel USB-A, USB-B (die 'vierkante' USB-stekkers die je veel bij printers ziet) als USB-C stekkers, USB-2 en USB-3(.1) kunnen praten))
1Mark @lenwar18 september 2023 10:44
Misschien mist Lightning wel een aantal pinnen om USB3 snelheid of zelfs Thunderbolt snelheid te halen. Als dat zo is, is het ook hoog tijd om die connector te vervangen..
lenwar
@1Mark18 september 2023 10:51
https://en.wikipedia.org/wiki/Lightning_(connector)
Lightning heeft 8 pinnetjes (dubbel uitgevoerd zodat ie omgedraaid kan worden), waarvan 4 datapinnen.

https://en.wikipedia.org/wiki/USB-C
USB-C heeft 12 pinnetjes (dubbel uitgevoerd zodat ie omgedraaid kan worden), waarvan 6 datapinnen, waarvan 4 voor hoge snelheden zijn. (2 zijn dus voor USB-2 compatibiliteit)
Edit: Zie @laurxp z'n correctie.

Ik 'denk' dat het in de praktijk gewoon lastig is om zowel USB-2 als USB-3 op één pin te zetten en dan nog gegarandeerd compatibel te zijn met alle (oude) apparaten? Misschien heeft iemand hier een goed idee over.

[Reactie gewijzigd door lenwar op 22 juli 2024 20:29]

laurxp @lenwar18 september 2023 12:30
Dat klopt niet.

Op drie iPad-modellen na, heeft de Lightning-connector inderdaad 8 pinnen in de socket, en 2x8 pinnen in de plug die direct zijn verbonden aan hun spiegelbeeld. Er zijn 2x1 power pins, 2 control pins, en 2x2 data pins.

USB-C heeft echter 24 pinnetjes, en het is niet 2x12. Acht zijn voor stroom in een 2x4 configuratie. Deze zijn inderdaad gespiegeld en per vier kortgesloten. Twee zijn voor USB 2 data, deze zijn dubbel uitgevoerd en kortgesloten aan hun spiegelbeeld in de socket, maar enkelvoudig uitgevoerd in de plug. Twee zijn enkelvoudig uitgevoerd en in gebruik voor de USB-C protocol-configuratie. Twee zijn enkelvoudig uitgevoerd en voor Alt Mode gebruik zoals voor Displayport.

De overige acht pinnen zijn verdeeld in 4x2 voor vier enkelvoudig uitgevoerde high-speed datakanalen. Bij 5Gbps / 10Gbs USB3 zijn twee paar aan één kant van de connector in gebruik. Het apparaat moet een "mux" hebben om afhankelijk van de connector-orientatie het juiste setje aan te sluiten. Bij 20Gbps of hoger zijn alle vier de paren in gebruik.

Hergebruik van de USB2 pinnen is niet mogelijk, want USB3 is een toevoeging aan USB2 en USB3 data gaat over draden die compleet losstaan van de USB2 draden. Als je een USB3 hub aan wil kunnen sluiten, heb je dus USB2 én USB3 draden nodig - want anders kan je niet tegelijkertijd een USB2 toetsenbord en USB3 netwerkkaart in die hub steken.

De eerder genoemde drie iPad-modellen hebben beperkte USB3-ondersteuning door een nieuwe variant van de connector te maken die de twee kanten niet spiegelt. Hierdoor zijn er vier tweepins data lanes, dus is het mogelijk om één lane te gebruiken voor de USB2 draden en twee lanes voor de USB3 draden.

USB3 over lightning is dus prima mogelijk, maar verder dan 5Gbps is het nooit gekomen en het is twijfelachtig of 10Gbps en hoger haalbaar is met dit connector-ontwerp.
lenwar
@laurxp18 september 2023 12:50
Bedankt voor de info. Dit is een stuk duidelijker verwoord dan de Wiki-pagina.
M2M @lenwar18 september 2023 11:04
Nee, dat lukt niet. Je mist gewoon de bandbreedte die de extra pinnetjes geven. Maar lightning was al stukken beter dan die dikke 30 pins connector van daarvoor. Die had er nog analoge video en audio in zitten.

1 van de nadelen van de lightning connector was de contactors aan de buitenkant van de connector. Laat je 'm ingeplugd aan de ene kant en houdt je 'm tegen iets geleidends aan de andere kant, dan instant-rook. Bovendien is het gebruikelijk voor hot-plug connectors, dat de ground-pin het eerst contact maakt en als laatste het contact verbreekt. Daarom zijn sommige pinnetjes van USB connectors ook iets langer dan de andere. Maargoed, lightning heeft dat verwerkt in de behuizing van de connector.

Als die connector mainstream zou worden buiten Apple, dan was het wellicht wel een dingetje geweest, aangezien er dan geheid chinese lightning connectors zouden zijn geweest die de buitenkant niet aan de groundplane geknoopt hadden.
lenwar
@M2M18 september 2023 11:09
Nee, dat lukt niet. Je mist gewoon de bandbreedte die de extra pinnetjes geven.
Ja maar :)
USB-C doet het met vier datapinnetjes voor USB-3.x
Lightning heeft ook vier pinnetjes (alleen dan voor USB-2)

Wat ik dus bedoel:
Stel dat Apple de lightning-interfaces (dus de chips in de apparaten, niet zozeer de stekkers) zou 'upgraden' naar USB-3. Zou dat dan gegarandeerd blijven werken op alle oudere apparaten die van USB-2 uitgaan, waar de nieuwe apparaten ook USB-3 ondersteunen.
Terr-E @1Mark18 september 2023 11:03
Lightning heeft 8 pins, USB3 heeft 9 pins, en USB-C heeft 24 pins, dus ja, dat is wel een verschil ! ;)
Natuurlijk hadden ze ook een "Lightning 2" poort kunnen ontwerpen, maar aangezien Apple zelf de trend naar USB-C al had ingezet en de druk vanuit de EU, zal dat niet rendabel geweest zijn.
ShadLink @1Mark18 september 2023 11:08
De eerste generatie iPad Pro had lightning, en ja USB-3 snelheden over Lightning. Dus ja, dat kan prima.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 20:29]

xFeverr @Rhinosaur18 september 2023 11:12
Lightning was het nooit geworden :de beperkte mogelijkheden. Daarnaast liggen de connectoren bloot op een Lightning-stekker, en dat is precies de reden waarom USB-C er zo uit ziet: om de connectoren te beschermen en af te schermen.

Ook Apple heeft gewoon meegewerkt aan de USB-C-standaard en heeft er best een hoop eigen engineers voor uitgeleend.
Rhinosaur @xFeverr18 september 2023 17:04
Ik denk dat ze daar best overheen hadden kunnen komen, maar dat hebben ze niet gewild. Apple’s strategie is altijd om een grote, zware hek om te bouwen waar je heel makkelijk binnenkomt maar moeilijk naar buiten gaat. Er was jarenlang geen enkele incentive om over te stappen, want Lightning certificering verkopen als zoete broodjes. Ze hebben iets te lang deze situatie uitgebuit. Nu balen ze waarschijnlijk, want bij de MagSafe standaard is nu wel overgenomen.
MaestroMaus @Naafkap18 september 2023 10:20
Ik heb ze beide jaren in gebruik. Maar ik merk geen verschil tussen de robuustheid van een van deze twee aansluitingen. Als je Lightning of USB-C aansluitingen stuk gaat dan zijn daar denk ik maar twee verklaringen voor:
  • De aangeschafte kabel is van zeldzaam lage kwaliteit.
  • Er wordt te lomp met de kabel/aansluiting omgegaan.
En dat laatste zie ik, helaas, heel veel. Vooral met Lightning kabels.
Sissors @MaestroMaus18 september 2023 10:53
Vraag is dan wel: wat is veel te lomp. Usb-c connector van mijn telefoon heeft wel echt zijn beste tijd gehad, voor opladen als hij ergens op ligt werkt het nog prima, maar ik heb lang voor oordopjes hem gebruikt, en ja dan zit hij in je broekzak met kabel erin en komt er soms kracht op. Nu valt hij dan binnen vijf minuten eruit.

Geen idee of Lightning daar beter in zou zijn overigens. Of dat ik gewoon pech heb gehad.
mjtdevries @Sissors18 september 2023 11:14
In je broekzak met kabel erin..., dan vraag je toch om problemen?
Sissors @mjtdevries18 september 2023 14:00
Dat is toch heel lang de standaard geweest. Ook voor @bzzzt , ik ben niet degene die bedacht heeft dat 3.5mm jacks eruit moesten, en dan wordt er verteld dat dat ook prima via usb kan. En dat kon prima, tot die dus wel erg los begon te worden.
bzzzt
@Sissors18 september 2023 14:02
Die 3,5mm kabels gingen ook stuk als je er teveel druk op zette. Heb meerdere oortjes en hoofdtelefoons versleten door puur kabelbreuk.

Als je de telefoon in een los zittende jaszak oid draagt gaat het meestal goed, maar een strakke spijkerbroek en bedrade headphones is nooit een goed idee geweest.

[Reactie gewijzigd door bzzzt op 22 juli 2024 20:29]

roffeltjes @bzzzt18 september 2023 19:22
Het is een kiezen tussen twee kwaden. Of je hebt een soepel dun kabeltje wat sneller sterft of een stugge kabel waarbij de connectoren de klap opvangen.

Overigens kan dat ook wel eens een van de redenen zijn waarom bij Lightning de kabel breekt en bij USB-C het probleem in de connector zit. Zou me niks verbazen dat een hele stugge Lightning kabel ook eerder tot connector issues leidt.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 20:29]

bzzzt
@roffeltjes19 september 2023 10:41
Wat me vooral irriteert aan de Apple kabels is dat de connector zelf vrij klein is. Ziet er wel slank en mooi uit, maar veel mensen krijgen dan toch de neiging de stekker er aan de kabel uit te trekken wat natuurlijk niet handig is voor de levensduur...
bzzzt
@Sissors18 september 2023 11:38
Een telefoon met ingeplugde kabel in je broekzak steken waardoor er kracht op de aansluiting van de kabel aan de connector komt is dan ook niet heel handig en kan heel makkelijk 'te lomp' zijn.
DeMolT. @Naafkap18 september 2023 10:18
Het lijkt een onpopulair standpunt, maar ik ben het met je eens. Gelukkig is het mij nog niet overkomen, maar dat pinnetje in de connector vraagt toch om problemen denk ik zo. Ik kan me herinneren dat bij Micro USB dat nog wel eens stuk ging.
Daarnaast ben ik nooit echt fan geweest van USB, vooral door de onduidelijkheid qua connectoren en generaties. Het is geen garantie dat een stekker die in een poort past, ook daadwerkelijk werkt.
Aalard99 @DeMolT.18 september 2023 10:28
Het lijkt een onpopulair standpunt, maar ik ben het met je eens. Gelukkig is het mij nog niet overkomen, maar dat pinnetje in de connector vraagt toch om problemen denk ik zo. Ik kan me herinneren dat bij Micro USB dat nog wel eens stuk ging.
Denk je dat zo of is het een concreet iets? Ik gebruik zowel Apple als USB-C op diverse apparaten en heb met beide nooit problemen gehad. Enige wat soms defect gaat aan de kabels is de draad zelf, niet de connector. Ik denk dat er voor USB-C meer 'goedkope' kabels beschikbaar zijn van mindere kwaliteit dan de Lightning kabels van Apple, misschien dat daardoor een verkeerd beeld ontstaat?
DeMolT. @Aalard9918 september 2023 10:38
Het is een ongefundeerde angst, met een herinnering aan een oude connector met zo'n pin in het midden waar het wel eens mis ging :)

De kabels van Apple zelf zijn bij mij ook wel eens stuk gegaan, de connector (in het apparaat) daarentegen niet, omdat er geen pin in het toestel zit.
Ik heb een iPad Pro, daar is ook nog nooit iets stuk gegaan; so far so good.
bzzzt
@DeMolT.18 september 2023 11:33
Het probleem bij micro-USB zat er vooral in dat veel devices een 'opgesoldeerde' USB poort gebruikten zonder verdere verankering. Als je te hard aan de kabel trok liet de poort wel eens van de printplaat los. Ik ga er vanuit dat USB-C poorten beter vast zitten.
Jerra @Aalard9918 september 2023 10:33
N=1 natuurlijk maar ook ik gebruik beide en van beide kwaliteit kabels... nouja als je die Apple kabels kwaliteit wilt noemen, die van de ikea zijn al een stuk beter beschermd. Maar qua connector ben ik het met bovenstaande reacties eens; de lightning poort is vele male robuuster in mijn persoonlijke ervaring.
roffeltjes @Jerra18 september 2023 18:27
Op zich zijn Apple kabels goed, ze volgende protocollen zeer precies en zijn heel soepel. Nadeel van dat soepele is dat ze daardoor kwetsbaar zijn.
Zoidberg_AvG @DeMolT.18 september 2023 10:32
Daarnaast ben ik nooit echt fan geweest van USB, vooral door de onduidelijkheid qua connectoren en generaties. Het is geen garantie dat een stekker die in een poort past, ook daadwerkelijk werkt.
Werken doet het wel, je hebt alleen niet de hogere dataoverdracht snelheid of laadsnelheid als je niet een kabel hebt die de nieuwste standaard ondersteund.
Niet terecht dat je dit überhaupt als nadeel noemt, zelfs al heb je een kabel die alleen USB2.0 ondersteund heb je alsnog dezelfde overdracht snelheid als Lightning, dus een USB-C kabel is in het slechtste geval net zo snel en in het gunstigste geval tientallen keren sneller.
laurxp @Zoidberg_AvG18 september 2023 12:33
Niet per definitie. Een USB-C-naar-HDMI kabel zal niet zomaar in iedere smartphone gestoken kunnen worden, bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er minimaal 3 manieren om zo'n kabel te maken, en het is voor de consument lang niet altijd duidelijk waar ze mee te maken hebben.
Zoidberg_AvG @laurxp18 september 2023 13:02
Niet per definitie. Een USB-C-naar-HDMI kabel zal niet zomaar in iedere smartphone gestoken kunnen worden, bijvoorbeeld.
Als een USB-C poort van een telefoon nog op USB2.0 werkt dan zal dat inderdaad niet gaan werken, maar dat is dezelfe snelheid waarop lightning werkt, dus als iets met een trage USB2.0 poort bandbreedte tekort komt zal het op lightning net zo goed een probleem zijn.
laurxp @Zoidberg_AvG18 september 2023 13:50
Het probleem is dat het zelfs niet hoeft te werken met een USB3 poort. Je apparaat moet specifiek ondersteuning hebben voor DisplayPort Alt Mode, of HDMI Alt Mode. Dat eerste is vrij gebruikelijk bij laptops en af en toe op smartphones te vinden, maar dat tweede is nogal zeldzaam. En dan is er ook nog MHL Alt Mode, dat nooit te vinden is op laptops maar wel op sommige smartphones. Als alternatief zou zo'n kabel ook nog eens DisplayLink kunnen gebruiken (wat werkt met bijna alle laptops met USB), maar dat is nou juist iets waar bijvoorbeeld smartphones zelden ondersteuning voor hebben. En dan zijn we nog niet eens begonnen over Thunderbolt en VirtualLink!

Aan de kabel is niet te zien welk protocol het nodig heeft, en je moet flink zoeken in de specificaties van apparaten om erachter te komen wat ze ondersteunen. In de praktijk ervaren mensen dit als kabels die om onduidelijke redenen de ene keer niet werken, maar de andere keer ineens wel. Dat is gewoon verwarrend.
Nephalem82 @Naafkap18 september 2023 10:24
Nog nooit enig probleem gehad met usb c poorten en/of kabels. Gewoon normaal mee omgaan en het blijft echt wel werken (dus ook de kabels van de action).
PrimusIP @Naafkap18 september 2023 10:25
Ik gebruik nu al jaren UCB-C om mijn macbook op te laden en ik heb nergens last van. Ik heb ook niet de ervaring dat lightning nou zoveel sterker is. Door de jaren ook al verschillende lightning kabels versleten.
mjtdevries @PrimusIP18 september 2023 11:17
Is het dan de kabel zelf die slijt of de stekker?
Ik heb de indruk dat die stekker behoorlijk robuust is, maar het kabeltje zelf gaat stuk.
PrimusIP @mjtdevries18 september 2023 11:21
In mijn geval de kabel inderdaad. Zelf geen probleem gehad met de stekker, maar daar zijn trouwens wel verhalen over:
https://www.thetechmentor...e-charger-have-black-line

Overigens heb ik wel gehad met mijn oude iphone dat iPhone zelf problemen op den duur kreeg bij het opladen, dat hij niet altijd goede connectie had met de stekker. Dat lag dan vooral aan de telefoon-zijde.

[Reactie gewijzigd door PrimusIP op 22 juli 2024 20:29]

Trunksmd @Naafkap18 september 2023 10:27
Ik denk dat dit te maken heeft met grote kwaliteitverschillen waarmee usb-c geproduceerd wordt. Usb-c kan van goede kwaliteit zijn, maar het is zo een groot gemeengoed aan het worden net zoals usb-a is. Het hangt helemaal van de fabrikant af.
Apple eiste van Lightning een minimale kwaliteit en standaard. (hoewel er ondertussen ook slechtere kwaliteit stekkers en kabels in omloop zijn).
n4m3l355 @Naafkap18 september 2023 10:33
Kan aan mij liggen maar mijn ervaring is juist het omgekeerde. De USB C dankzij backwards compatability werkt gewoon altijd. Ook is de kwaliteit specifiek voor Samsung goed. Ik loop ook met een iPhone rond voor het werk en de lightning kabel gaat gewoon veel sneller kapot. Vooral de shielding nabij de connector is van een slap soort plastic/rubber en daar draait die gewoon vanaf.

Wat vervelender is hoe Apple door de jaren heen diverse varianten maakt van hun oplaad kabels voor laptops. Ik had een eerdere variant van de Air en letterlijk twee jaar later precies hetzelfde probleem, het eind stuk is beschadigd en ik kon wachten op een lader aangezien Apple standaard geen oudere generatie laders in stock houdt in hun winkels. Gelukkig kan ik hier Chinese knock-offs kopen voor een derde van de prijs en ze gaan ook nog een stuk langer mee.

USB C is gewoon practischer, iedereen gebruikt het, het is backwards compatible, je kunt hoge kwaliteit kabels van Samsung & Co kopen maar je kunt ook goedkopere alternatieven kopen en wil je een absurd lange kabel kun je dat ook nog kopen.

Ook is het gewoon erg raar wat Apple deed met hun eigen line up, als je praat over e-waste heb ik thuis voor Apple producten beduidend meer verschillende opladers nodig ondanks dat mijn vrouw alles toch vrij nieuw heeft van Apple. Zo zijn de opladers van de headset anders dan van de Apple TV remote en is de oplader van haar mobieltje weer anders dan van haar laptop. Allemaal lekker handig. En wanneer er eentje kapot gaat betaal je ook nog eens de hoofdprijs. Nee, geef mij maar USB C, goedkoper, steviger en letterlijk iedereen gebruikt het.

Ik vind het overigens schandalig dat ze weer twee varianten gebruiken, 2.0 voor entry en 3.0 voor de Pro. Maar tegelijkertijd verwacht ik ook niets minder van Apple.

[Reactie gewijzigd door n4m3l355 op 22 juli 2024 20:29]

PrimusIP @n4m3l35518 september 2023 11:31
Ik vind het overigens schandalig dat ze weer twee varianten gebruiken, 2.0 voor entry en 3.0 voor de Pro. Maar tegelijkertijd verwacht ik ook niets minder van Apple.
Dat van de USB 2.0 komt omdat ze in feite de SOC van de 14 pro in de gewone 15 gebruiken. En lightning op de iPhone was altijd 2.0 snelheid.
Dus op zich begrijp ik dat nog wel, al vind ik dat gedoe van een een jaar oude SOC gebruiken dan wel weer een gierige zet. (Deden ze ook al bij de 14, waardoor ik toen maar voor de 13 pro gegaan ben dat jaar.)

Ik had het trouwens een betere zet gevonden als ze de pro met Thunderbolt hadden uitgebracht. Dat past beter in het 'pro verhaal' met SSD's koppelen enzo.
bzzzt
@n4m3l35518 september 2023 11:50
Ik had een eerdere variant van de Air en letterlijk twee jaar later precies hetzelfde probleem, het eind stuk is beschadigd en ik kon wachten op een lader aangezien Apple standaard geen oudere generatie laders in stock houdt in hun winkels.
Dat is dan lang geleden, MacBook laders hebben al jaren een afneembare USB-C kabel...
Zo zijn de opladers van de headset anders dan van de Apple TV remote en is de oplader van haar mobieltje weer anders dan van haar laptop.
Je krijgt bij de headset en de Apple TV niet eens een oplader. Daarvoor kan je die van je mobieltje gebruiken (of een USB-C lader of poort van je laptop met de bijgeleverde kabel).
Ik vind het overigens schandalig dat ze weer twee varianten gebruiken, 2.0 voor entry en 3.0 voor de Pro. Maar tegelijkertijd verwacht ik ook niets minder van Apple.
Het zijn gewoon allebei USB-C poorten. Voor het laadgemak maakt het geen bal uit.
vickypollard @Naafkap18 september 2023 10:45
Hm, ik heb met mijn Galaxy S10e eigenlijk nog geen enkel probleem gehad met de robuustheid van de connector. En ik heb hem ongeveer vier jaar en die kabel wordt er elke dag, soms meerdere keren per dag, in en uit gedaan. Maar goed, dat is één apparaat en één ervaring natuurlijk.
youridv1 @Naafkap18 september 2023 11:13
Ja eens. Iedere keer dat ik dit ergens op een forum zeg krijg ik mensen op mijn dak met "NIET WAAR! GEWOON SCHOONMAKEN!" En uh ja dat heb ik allang gedaan. Al mijn usb-c apparaten van meer dan een jaar of 3 oud hebben een lamme poort. Echt allemaal. In het bijzonder zijn de usb-c poorten van samsung telefoons heel snel gammel.
Ik heb nog nooit een lamme lightning poort gehad. Iedereens ervaringen zijn anders enzo, maar ik ga lightning weldegelijk missen. Ik vind het goed dat er een universele connector komt voor alle smart devices en laptops enzo, maar dat staat los van het feit dat ik enorm baal dat het USB-C moest worden. Op papier een enorm goede connector, maar in de praktijk vind ik het een verschrikkelijke connector. usb micro-B was nog erger, dat realiseer ik me, maar dat maakt C nog niet goed.
Veel mensen halen dan direct aan dat USB-C geweldig is omdat hij reversible is, maar die feature kan mij echt aan mijn achterwerk oxideren als ik er een duurzamere connector voor terugkrijg

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 20:29]

Caayn @youridv118 september 2023 11:24
Anekdotisch:

Al ruim 8 jaar USB-C gebruiker en meerdere apparaten met deze aansluiting gehad. Het enige apparaat wat na verloop van tijd problemen begon te vertonen was mijn Nokia 8, dat was helaas een bekend probleem bij dat toestel. Mijn 8 jaar oude Lumia 950 kan ik bijvoorbeeld nog steeds aan de kabel vasthouden zonder dat de kabel/connector losschiet, hetzelfde voor mijn Samsung S10e maar die is minder oud.

Ik sluit de kabel overigens meerdere keren per dag aan. Kan nou niet zeggen dat USB-C noemenswaardig slapper aanvoelt dan de lightning aansluiting op mijn ipad (6th gen) of iphone 13.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 20:29]

youridv1 @Caayn18 september 2023 11:39
Ook anekdotisch:
Mijn Samsung A5 2017, S8+, 2 desktop moederborden en HP ZBook hebben allemaal een lamme usb-c poort die wisselvallig is in gebruik. Van eraan omhoog houden is absoluut geen sprake. Als je de kabel beetpakt beweegt het apparaat geen millimeter voor de connector los schiet. De smartphones stoppen met snelladen als je ze oppakt en hebben problemen met in je broekzak consistent usb-c oortjes aansturen. Bij veel van deze apparaten is de usb-c poort niet langer reversible en werkt hij maar in 1 orientatie. Beide telefoons zijn gelukkig al met pensioen.
Mijn iPad 2017 en iPhone hebben allebei nog een perfect werkende lightning poort waar ik ze aan kan laten hangen en nog steeds een stevige klik geven bij inserten. Beide kanten werken nog goed.

Ik denk dat je op basis van mijn ervaringen wel snapt dat ik usb-c goed zat ben. :'(
En ik begrijp natuurlijk ook dat jij wel blij bent met usbc als jij meer gelukt hebt dan ik :)

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 20:29]

Mizgala28 @Naafkap18 september 2023 11:14
Ik heb ervaring met Samsung-toestellen met originele usb-c kabels en iPhones met Lightning en de robuustheid van de connector van Lightning is superieur aan die van usb-c.
Het valt mij sowieso op dat bij Samsung de USB-C connectie wat minder is, met andere apparaten en telefoons zit USB-C steviger in.

Echter maakt dat Lightning niet superieur in mijn ogen, de connector sluit inderdaad wat beter aan, maar het is uit mijn ervaring (iphone zus, iphone van mijn moeder, en in mijn geval iphone, ipad en airpods) niet zo dramatisch veel beter als men het zegt (tenzij men Samsung als enige vergelijk materiaal erbij pakt)

Ik vind beide prima, ze doen hun werk en ik heb nog nooit een kapotte Lightning of USB-C connector gehad (maar ik ga ook normaal met mijn spullen om)

Echter het grootste voordeel is nu dat Apple niet de enige is die per se een eigen connector gebruikt, want zelfs binnen hun eigen eco systeem gebruiken meerdere apparaten al langer USB-C, en het blijft raar dat ze dat prima op eigen houtje hadden besloten, terwijl met de iphones ze in feite gedwongen moesten worden, puur vanwege de klassieke “Apple weigert anders”.
Coolstart @Naafkap18 september 2023 11:17
De robuustheid van de connector van Lightning is superieur aan die van usb-c. Dus ja, begrijpelijk dat Lightning moet verdwijnen, maar de mindere robuustheid van usb-c is wel iets dat het vermelden waard is.
Wat dan juist? Ik hoor iedereen met 100% zekerheid zeggen dat USB-C slechter is maar ik zie nergens enig bewijs dat ze sneller stukgaan alsof het een urban legend is. Nooit specifieren ze of het de kabel is of de poort zelf. Ook kan in me inbeelden dat sommige fabrikanten de behuizing van de poort cheap maken of net heel sterk.

Of bedoel je met robuustheid de wobble of de 'click' van een lightningpoort bij het insteken? Mijn USB-C poort Ik gebruik USB-C sinds 2017 en nog nooit heb ik iets raars meegemaakt.

Ik heb nu lightning en USB-C naast elkaar getest en USB-C klikt net zoals lighting vast, zit ietsje loser maar wat sterkte betreft voel ik geen verschil. Ook de kracht om ze er uit te trekken is vergelijkbaar. lightning zit iets vaster maar het verschil is klein.
kiang @Naafkap18 september 2023 11:20
Ik vind deze commentaar, die je al jaren leest, echt absolute onzin. USB C bestaat al jaren en nergens tonen cijfers aan dat de poort fragieler is dan lightning. Waarom zijn apple fans dan zo vastbesloten er zo luid hun zorgen over te uiten?

Het opvallende aan deze constante stroom aan negatieve commentaar is dat ik die enkel hoor als men het heeft over telefoons. Toen apple de eerste macbook met usb C uitbracht was er niemand van deze mensen die luidkeels klaagde dat usb c zwak is, en men beter alles lightning had gemaakt. Hetzelfde toen de iPad Pro uitkwam: ook USB C, en toen was het blijkbaar geen probleem.

Maar nu de EU een einde maakt aan de onzin van apple met hun inferieure (want usb 2 en geen USB PD) aansluiting, nu doen de iFans allemaal alsof USB C fragieler is dan een kristallen kuikentje met longkanker.

Dus sorry, ik kan je zogenaamde zorgen niet heel erg serieus nemen :+
Dude_Oner @Naafkap18 september 2023 11:48
Ik zie telkens de robuustheid als argument voor de lightning adaptor maar in heel mijn leven (pre USB A tm C) heb ik nog nooit een kapotte connector, poort of kabel gehad. (Mijn vrouw 1x in haar 4 jaar oude e-reader) Aan de andere kant meerdere apple kabeltjes moeten vervangen omdat het bij de aansluiting van de kabel bij connector het kapot ging.
Vind daarom de 'robuustheid' van lightning geen argument.
batjes @Naafkap18 september 2023 10:26
Maar het 'grote' verschil tussen lightning en usb-c is dat beide de vrouwtje-mannetje kanten gewoon omgedraaid hebben.

Naar mijn ervaring is USB-C robuuster en iets minder gevoelig voor ophoping van rotzooi in het poortje. Al zijn de verschillen redelijk minimaal (ik moet iets vaker mijn werktelefoon leegpulken dan mijn privé toestel)
UPPERKEES @Naafkap18 september 2023 10:27
Robust? Ik zie overal kapotte Apple kabels. Sommige gebruiken wat tape, anderen laten soms die boel ook gewoon open hangen. Dat heb ik nog met geen enkele kabel gehad.
dev10 @UPPERKEES18 september 2023 10:37
Dat heb ik nog met geen enkele kabel gehad.
Dat zegt nog niet zo veel, want ik heb echt nog nooit een lightning kabel gehad die kapot gegaan is. Ik ga ook echt niet beweren dat ik superzuinig op m'n kabeltjes ben, maar om welke reden dan ook doe ik altijd langer met kabeltjes dan met m'n telefoons en iPads.
UPPERKEES @dev1018 september 2023 11:19
Dan formulier ik het anders, ik heb ook nog nooit een USB kabel gezien die zo kapot was.
roffeltjes @dev1018 september 2023 18:40
FWIW, ik heb het laatste decenium rond de 2500 Macbooks en 2000 iphones inculsief kabels en verloopjes besteld. Apple kabels volgen heel goed het protocol (en daarom zijn third party docks na invoer van een nieuwe Apple standaard onbetrouwbaar totdat ze het trucje doorhebben). Een andervoordeel is dat ze heel soepel zijn.

Maar juist dat laatste is ook een probleem, omdat de omhulling zo dun is (soepel) is hij ook kwetsbaar. Mensen die er doorheen lopen of een bureaustoel wiel zijn wat dat betreft sneller een kapotte kabel dan een lompe HP lader of dikke USB C kabel. Een dunne Usb C kabel is uiteraard net zo kwetsbaar, maar meestal zijn ze veel dikker.
bzzzt
@UPPERKEES18 september 2023 11:40
Veel niet-technische mensen zijn dan ook helden in het super strak oprollen van kabels. Ik rol ze meestal losjes op en heb in 10 jaar slechts 1x een Lightning kabel gehad die soms slecht contact maakte.
Honytawk @Naafkap18 september 2023 10:34
De connector is misschien robuuster, maar de kabels die ze er aan hangen zeker niet.

Als Apple er een open standaard van had gemaakt dan moesten ze niet over schakelen, maar dan konden ze natuurlijk minder winst maken.
Korvaag @Naafkap18 september 2023 10:34
Ik ben het met je eens. Als een kabel plus aansluiting wat te verduren krijgen zie ik het volgende gebeuren:
Bij lightning sneuvelt de kabel zelf. De connector blijft heel. Bij USB-C blijft de kabel heel maar sneuvelt de aansluiting in het apparaat. Als je alles rustig neerlegt zonder fysieke spanning op de connectoren is het allebei wel prima. Op m'n werk is er net een stapel laptops vervangen met allemaal 'uitgelubberde' poorten waarin de kabel niet meer vastklikt.
sapphire
@Naafkap18 september 2023 10:38
Ik kan een doos vullen met Lightning kabels met een defect aan weerszijde op pin 4 (dentification/control 0) :(

Als je er genoeg in gebruik hebt begin je vanzelf een patroon te zien dat Lightning de connector alswel de poort ook zo hun gebreken hebben.
bzzzt
@sapphire18 september 2023 11:51
Ik kan een doos vullen met kabels die tot 10 jaar oud zijn en het nog prima doen.
Misschien heb je een toestel met een defecte poort?
sapphire
@bzzzt18 september 2023 12:16
Ik kan een container vullen met oude goed werkende kabels....ik ben werkplekbeheerder en we hebben nogal wat iPhones in gebruik dus nogal wat kabels passeren de balie hier ;)
the_stickie @Naafkap18 september 2023 10:38
Er zijn verschillende soorten fysieke implementaties van USB-c connectoren. Van zuiver "surface mount" tem 4 "through hole" pinnen. Dat bepaalt natuurlijk direct hoe robuust de connector op de PCB bevestigd is.
Daarnaast heb je nog varianten, van goedkoopst tot (wellicht) meest robuust. De productie toleranties en materiaalkeuzes bepalen natuurlijk het totaalplaatje oa van luie connectoren of zelfs corrosie.
Ik weet niet hoe dat met de lightning poorten zit/zat, maar ik neem aan dat Apple steeds hoogwaardige connectoren kiest, ook voor USB. Dan zou het niks mogen uitmaken imo.

Ik denk dat de Male lightning poorten misschien wel stof toleranter zijn (vanwege geen gaatje), anderzijds zijn bij USB de contacten juist beter beschermd.
In de praktijk heb ik van beide types meer dan één connector weten sneuvelen... vooral bij overmatig gebruik door ...euh... minder voorzichtige gebruikers.
lenwar
@Naafkap18 september 2023 10:39
Ik snap wat je bedoelt. Maar ligt dat aan de interface zelf, of aan de fabrikant die een 'gouden' (of in de praktijk bronzen) middenweg proberen te zoeken tussen kosten en stevig genoeg? Zou een USB-C-poort niet net zo rubuust 'kunnen' zijn als een lightningpoort?

(( nou heb ik toevallig een iPhone 11 waar de lightning-poort het niet meer van doet, waarschijnlijk omdat hij een paar keer te vaak gevallen was tijdens het laden, maar dat terzijde ;) ))
Remc0_ @Naafkap18 september 2023 10:45
Tja dan heeft Lightning weer het nadeel dat het redelijk snel last heeft van arcs https://ioshacker.com/iph...ghtning-cable-turns-black. Dat probleem is er bij USB-C minder.
wiseger
@Naafkap18 september 2023 10:45
Tja ik heb nu ook een Apple met lightning maar hiervoor een Samsung Galaxy s20. Nog nooit een probleem gehad met de usb-c poort. Dus waarom die poort minder robuust zou zijn?

Het kabeltje geleverd bij de Apple 13 is overigens lightning naar de telefoon toe maar gewoon USB-c naar de laderblokje toe. Ik gebruik dan ook gewoon mijn Samsung snellader blokje voor de Apple.
jazzozo @Naafkap18 september 2023 12:02
Mijn ervaring met USB-C is juist wel positief te noemen. Micro-USB was een gedrocht, in die tijden was Lightning gewoon zwaar superieur.

Nu… Maakt het mij niet zo veel uit. Ik blijf nog wel de komende paar jaar mijn 14 Pro gebruiken, maar zodra ik over ga op een nieuwe heb ik gelukkig genoeg USB-C kabels in huis. :)
HerrPino @Naafkap18 september 2023 12:21
De mindere robuustheid? Ik heb zelf nog nooit een usb-c kabel weg hoeven gooien, maar ik weet niet hoeveel lightning kabels ik al versleten heb. Vooral dat pin-4 issue treedt steeds op. Daarnaast is Lightning ook bijzonder traag, ik meen vergelijkbaar aan USB-2. Maar goed dat is mijn n=1 ervaring. Ik had iig de aanschaf van een nieuwe iPhone uitgesteld totdat Apple met een USB-C variant zou komen ... nu is dat eindelijk zover.
lordawesome @Naafkap18 september 2023 12:26
Je kunt dan ook 2 Samsung USB kabels kopen voor de prijs van 1 Apple Lightning kabel:
https://www.samsung.com/n...-c--black-ep-dx310jbegeu/
https://www.apple.com/nl/...-naar-lightning-kabel-2-m

Ja, Apple vraagt 35 euro voor een kabel...

[Reactie gewijzigd door lordawesome op 22 juli 2024 20:29]

Fermion @Naafkap18 september 2023 13:22
Mijn iPad Pro uit 2018 met een USB-C poort doet het bijna na 5 jaar het nog steeds uitstekend. Het is kennelijk SamSung dat op kwaliteit bespaard, want met Apple geen enkel probleem.

edit: zorg ervoor dat je kwaliteit kabels gebruikt!

[Reactie gewijzigd door Fermion op 22 juli 2024 20:29]

Septimamus @Naafkap18 september 2023 14:53
De usb-c connector van Samsung is inderdaad niet al te robuust. Maar er zijn genoeg smartphone fabrikanten die toestellen met usb-c hebben die een stevige connectie maken. Mijn oneplus nord 2 zat bijvoorbeeld prima vast. Mijn huidige smartphone (Samsung) zit minder robuust. Maar toch is het beter dan voorheen. Gek toch dat dit zo verschilt per merk als het een standaard moet zijn.
TheVivaldi @Naafkap18 september 2023 17:26
E-waste? Maar het ging toch geen e-waste tegen omdat mensen nu hun Lightning-accessoires moeten weggooien (tenzĳ ze een adapter kopen, maar dat is wel weer een extra onhandig iets)? Tenminste, dat is wat ik veelal in reacties las.
Karimpje @Naafkap18 september 2023 20:24
Als ik toch iets geleerd heb door de jaren heen is JUIST dat de Lightning connector en vooral de Apple kabels, alles behalve robust zijn. Zelfs een goedkope USB-C van de Action overtreft de robuustheid van de originele Lightning connector/kabel.

De kinderen (pubers) die bij mij iPhones hebben, gaan door de kabels heen alsof het dropveters zijn. Ik ben dus omwille van die reden ook gestopt met het kopen van originele kabels, het heeft gewoon geen zin. Of de kabel nu origineel is of van de Action komt, binnen 2 weken is die stuk.
Terwijl ikzelf nog gebruik maak van een kabel van de Action, die menig USB-C telefoon heeft overleefd.

En dit kun je niet ontkennen, dit is ook geen wellus nietus discussie, fora staan er vol van. De connector/kabel waren vooral gemaakt om de zakken van Apple te vullen en niet om haar klanten te ontlasten.
Lightning was veelzijdig, maar robust absoluut niet.

Ik neem overigens aan dat jij met robuustheid bedoelt dat de connector/kabel tegen een stootje kan.
JakkoFourEyes @Naafkap18 september 2023 21:00
Ik gok dat als Lightning door meerdere merken gebruikt werd, dat het resultaat niet heel anders is als wat we bij USB-C zien. Dan hadden we daar ook meer minder robuustere kabels gezien. Het is maar afhankelijk van de kwaliteit waar de fabrikant nastreeft.
Als Apple wil, kunnen ze de robuustheid van Lightning poorten/kabels met gemak ook op USB-C poorten/kabels toepassen.
darknessblade @Naafkap19 september 2023 10:23
https://www.makeuseof.com...20more%20easily%20exposed.

Ik weet niet wat voor Lightning cables jij hebt, maar van iedereen die die ik ken die een Iphone heeft, heeft een kapotte kabel binnen 1 jaar
Tr1pke 18 september 2023 13:25
Ik heb toch vele liever een Lightning cable dan usbC wij hebben al probleem gehad dat het plastieken plaatje in het midden van de usbC afbreekt. Bij een Lightning poort is er niets om af te breken in de aansluiting.
pjdijkema @Tr1pke18 september 2023 18:41
Vreemd ik heb juist altijd problemen met de Lightning poort dat de iPhone niet wil laden.
Tr1pke @pjdijkema19 september 2023 10:43
Soms eens het stof eruit halen met een tandenstoker. Dan komt het wel in orde.
eViL_tAzZy @Tr1pke18 september 2023 13:41
Had ook best wat problemen met mijn ipad pro, nu gebruik ik een kabel met magneetje en zo bespaar ik de poort van damage, USB-C is gewoon kut en kabels blijven niet goed zitten.
Tr1pke @eViL_tAzZy18 september 2023 17:08
Dat de kabels niet goed blijven zitten heb ik geen ervaring mee. Maar dat plastieken plaatje is toch maar gevoelig.
Hoeveel users op een jaar dat terug komen met waar dat plaatje kapot is in de laptop/tablet/Android apparaten durf ik geen eten geven ze
roffeltjes @Tr1pke18 september 2023 19:07
Ik schaf grote getalen laptops en telefoons (honderden per jaar) aan voor mijn faculteit en dit is eigenlijk een non-issue. Val en waterschade staat met een straatlengte bovenaan, daarna defecte stroompoort (HP/Dell/Lenovo pre-usb-C). Betreft dat laatste was Mag-safe briljant, dan kan je niet door een stroomkabel heenlopen en of de laptop op de grond laten kletteren of de stroompin eruit rukken.

Ik heb nog nooit gehoord van een defecte USB (of lightning poort). Dat betekent niet dat het niet gebeurt, maar het is een dusdanig zeldzaam iets dat ik er niet van hoor.
Tr1pke @roffeltjes19 september 2023 10:49
Inderdaad de mag-safe mag gerust een standaard worden. Wij hebben de usb-c magneetjes aangekocht. Dat afbreken van de usb-c poort is een probleem
(HP en DELL laptops) het probleem is vooral ontstaan sinds iedereen een docking station op hun bureau heeft staan. (Ik werk voor een overheid met 500 tot 5000 employees per land) dus aardig wel wat usb-c in en uit getrek ;-)
CH4OS 18 september 2023 10:12
Twee jaar lijkt mij wel erg lang voor een dergelijk (ogenschijnlijk) simpele aanpassing. Het lijkt me niet dat USB-C en Lightning nu dusdanig verschillen dat een dergelijke aanpassing best complex is.
lenwar
@CH4OS18 september 2023 10:37
Nou ja.
Ik lees het ook meer dat het nog twee jaar gaat duren voordat Apple alle productseries een nieuwe versie heeft gegeven. Meer dan dat zegt dit eigenlijk niet.

Als het om voorraden gaat, zou Apple er zelfs nog voor kunnen kiezen op <vul product in> iets langer op de markt te houden voordat ze met veel bombarie <vul product in> with Apple USB-C power ultra interface introduceren :).
ernstoud @CH4OS18 september 2023 12:04
Lijkt me vooral een kwestie van zo lang mogelijk rekken gezien de inkomsten uit het licenseren van het lightning MFA programma.

Moet wel wat glimlachen over de reacties hierboven dat er van alles aangepast moet worden (zoals de PCB’s en behuizingen) en dat het daarom zo lang duurt.

In China introduceren ze elke paar maanden nieuwe elektrische auto’s, notebooks, gadgets etc., en dan zou het logisch zijn dat Apple twee jaar doet over een simpele volledig gestandaardiseerde connector te vervangen? Kom op zeg.
AEIOU @CH4OS18 september 2023 10:14
het komt volgensmij neer op de supply chain, ze hebben nu al 10+ jaar aan lightning connectors lopen fabriceren, en fabricatie kan niet 123 van product wisselen.
Verwijderd @AEIOU18 september 2023 11:26
Een bedrijf zoals apple, kan ook heel ver vooruit kijken. Je kan ongeveer de klok erop gelijk zetten wanneer er een nieuw model komt. Apple wist toch ook al dat het er aan zat te komen?
k995 @Verwijderd18 september 2023 19:07
Idd ze hadden dit al nu kunnen doen, dit is om ergens voorraden te gebruiken en meer winst te maken.
kwaakvaak_v2 @AEIOU18 september 2023 10:17
De oude stock moet idd eerst op, de mallen moeten worden aangepast. Printplaat ontwerp aangepast. Dat moet allemaal getest worden. Misschien zelfs ook nog de test benches in de fabrieken aanpassen.

Op Apple, of eender welke andere fabrikant schaal is ogenschijnlijke simpele aanpassing altijd iets meer werk dan een nieuwe koplamp op je fiets monteren ;)
watercoolertje
@kwaakvaak_v218 september 2023 10:43
Je noemt vooral zaken die voor elke nieuwe telefoon gelden ook met het behoud van dezelfe aansluiting.

Alsof ze niks hoeven aan te passen en altijd exact dezelfde printplaat gebruiken met lightning.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 20:29]

AEIOU @watercoolertje18 september 2023 10:50
nouja ze zijn niet het wiel opnieuw aan het uitvinden als ze een nieuwe printplaat ontwerpen, het gaat ook meer om dingen zoals de connector behuizing die gemaakt moet worden. Ik durf goed geld te wedden dat tussen de iphone 13 en 14 niet een verschil in de connector heeft gezeten, de printplaat waar deze connector op verbonden is wel natuurlijk maar dat wordt geimplicieert door de context van de conversatie natuurlijk.
kwaakvaak_v2 @watercoolertje18 september 2023 11:13
Je hebt nog steeds een andere tollerantie, want de USB-C connector heeft niet dezelfde afmetingen als de lightning versie van diezelfde connector. Nu zal dat bij een telefoon niet direct een probleem zijn, want ze gaan niet in eens de iphone 14 ook van usb-c voorzien. Maar bij de aanpassingen aan de airpods pro 2 zal dit denk ik wel meegespeeld hebben.

En in het geval van Apple is het ook een soort signaal dat ze wel luisteren naar de EU, maar ze zich niet 100% laten dicteren vanuit Brussel wanneer ze dingen moeten doen. Arrogantie, zeker wel.. Maar ze kunnen zich het op dit moment nog permiteren.

Zal dus beetje combinatie van beiden zijn.
Croga @kwaakvaak_v218 september 2023 18:03
Wist je dat de airpods zelf geen aansluiting hebben? Die zit in het doosje waar je ze in stopt... Een doosje wat, qua afmetingen, veel grotere toleranties heeft dan een iPhone.....
Stijnvi @CH4OS18 september 2023 10:44
Dat zal vooral te maken hebben met de introductie van nieuwe modellen.
Een nieuwe poort betekent ook een nieuw ontwerp en een aanpassing in je supply chain.
Apple zal dus niet nu halsoverkop al hun producten gaan veranderen.
Maar iedere paar jaar krijgt ieder product toch een refresh, en daar zal dit mee samenvallen.
mjtdevries @Stijnvi18 september 2023 11:08
"halsoverkop"?
De wereldwijde afspraak om alle telefoons (en daarmee ook accessoires) usb-c te laten gebruiken is al vele jaren geleden gemaakt.
Van halsoverkop is echt totaal geen sprake. Eerder van op zijn elfendertigst.
Roko @CH4OS18 september 2023 12:09
Ook omdat de ontwikkeling van de volgende generatie van product XYZ al in volle gang zijn
PLeX 18 september 2023 10:14
Ik heb altijd gedacht dat USB-C een veel fragielere poort was t.o.v. Apple's Lightning connector, omwille van het plastic-palletje wat zich in het midden van de female connector bevindt. Eerlijkheidshalve heb ik in de afgelopen jaren (3-4) slecht enkele (lees 3x) voorvallen ervaren waarbij er daadwerkelijk iets defect was aan de female connector. Dat bracht vaak relatief "dure" reparaties met zich mee. Bij de Lightning poort in Apple Devices heb ik dat niet meegemaakt, los van de stof-ophoping die vaak met een sim-tray-pin wel op te lossen was.

Kabels blijven m.i. de zwakkere schakel in de keten; Mini-in-the-box kabels etc. buiten beschouwing gelaten (kwaliteit krijg je nou eenmaal niet voor 2 euro per kabel). We gaan het meemaken of USB-C op langere termijn een succesvolle connector blijkt te zijn.
wildhagen @PLeX18 september 2023 10:22
Ik heb altijd gedacht dat USB-C een veel fragielere poort was t.o.v. Apple's Lightning connector, omwille van het plastic-palletje wat zich in het midden van de female connector bevindt.
In theorie wellicht, maar in de praktijk valt dat allemaal best mee. Heb in het verleden op een helpdesk gewerkt met duizenden klanten, en het aantal defecten aan de USB-C poort was letterlijk op één hand te tellen. Totaal verwaarloosbaar qua aantallen.

En daar zat ook volk tussen dat het niet zo nauw nam met de spullen, om het zo maar even te zeggen. Zelfs bij van die typische gevallen PEBCAK (Problem Exists Between Chair And Keyboard) en PICNIC (Problem In Chair, Not In Computer) leverde dit in de praktijk eigenlijk zo goed als nooit defecten op (aan de USB-C poort dan, wel aan dingen als scherm, kabel etc).

Je moet best wel bot tekeer gaan om dat ding afgebroken te krijgen, bij gewoon normaal gebruik lukt je dat echt niet zomaar.

Het wordt vaak geroepen dat USB-C zo kwetsbaar is, en bij het echte super-lowbudget spul met dito bouwkwaliteit is dat wellicht ook wel zo, maar bij fatsoenlijk geproduceerd spul dat fatsoenlijk behandeld wordt door de gebruiker, valt dat in de praktijk echt gigantisch mee.
PLeX @wildhagen18 september 2023 13:49
Mijn ervaring was gelukkig ook niet gestoeld op een enkel voorval, maar ook op basis van ~250-300 cliënts. Desalniettemin kunnen dat missers zijn, en inderdaad, de wijze waarop een persoon omgaat met z'n materiaal is daarin behoorlijk bepalend.

Puntje praktisch; wij maakten de eindgebruikers "rechthebbende op eerste koop" na verloop van de gebruikstermijn. Stimuleert behoorlijk (in positieve zin) de wijze waarop gebruikers met hun materiaal omgaan. :)
Houtenklaas @PLeX18 september 2023 10:26
De 2017 uitgave van Galaxy A3 had USB-C, met nog vele andere rond die tijd. Dus er is inmiddels al genoeg ervaring met dat spul om te beseffen dat USB-C een blijvertje is en voldoende robuust is. En helemaal eens dat kabels/connectoren altijd het zwakke punt zullen zijn, het wachten is dan ook op de mobiel zonder enige stekkers. Draadloos opladen en bluetooth oortjes zou nooit mijn eerste keuze zijn, maar is iets wat wel gaat gebeuren denk ik.
Thekilldevilhil @PLeX18 september 2023 10:27
Ik heb een hele sloot apparaten met USB C, van telefoons tot muizen tot afstandbedieningen en laptops. Ik heb nog nooit een kapotte USB C poort gehad. Ik heb er ooit een gehad op een Nokia 7 waarvan ik dacht dat die kapot was. Maar een beetje graven in de poort en een berg pocket lint er uit halen verhielp het probleem. Ik vraag me af wat iedereen met z'n spullen doet...?

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 20:29]

wiseger
@PLeX18 september 2023 11:01
Mijn Samsung Galaxy s20 had USB-C, mijn e-reader heeft usb-c, mijn zakelijk laptop heeft een usb-c voeding en een usb-c monitor aansluiting. Mijn Powerbank heeft een usb-c laadpoort.

Ik kan echt wel even doorgaan, zoveel USB-c aansluiten tegenwoordig. En in al die jaren nog nooit een probleem gehad.

De usb-c connector bestaat inmiddels al vele jaren en is allang heel succesvol.

Kabels zijn afhankelijk van wat je ermee wilt doen. De usb-c kabel om mijn laptop aan de monitor te hangen was vrij prijzig (rond de 30 euro). Het zelfde gold voor de laadkabel van de laptop die 65 watt aan moet kunnen.

Maar mijn eReader usb-c kabeltje, dat is een goedkoop meegeleverd kabeltje van een eurootje ofzo. Doet het prima want de eReader gebruikt geen grote laadstroom om op te laden.
roffeltjes @PLeX18 september 2023 18:43
. We gaan het meemaken of USB-C op langere termijn een succesvolle connector blijkt te zijn.
Dat punt zijn we allang voorbij. USB-C is een doorslaand succes.
cracking cloud 18 september 2023 10:23
Blijf het raar vinden dat de eu zich op 1 specifieke connector vastpint. Lijkt me dat het op termijn de innovatie kan belemmeren
langestefan @cracking cloud18 september 2023 10:54
Iedereen die dit zegt heeft zich er gewoon niet in verdiept.

Hier staat een mooie opsomming van alle punten die van belang zijn:
https://ec.europa.eu/comm...r/detail/en/QANDA_21_4614

Daarnaast zijn er heel veel voorbeelden uit de industrie waaruit blijkt dat standaardisatie van een communicatie interface/connector juist wél innovatie stimuleert. Denk bijvoorbeeld aan mobiele standaarden zoals LTE.
cracking cloud @langestefan18 september 2023 16:35
Bedankt voor de link, staat inderdaad duidelijk vermeld.
Any technological developments in wired charging can be reflected in a timely adjustment of technical requirements/ specific standards under the Radio Equipment Directive. This would ensure that the technology used is not outdated.

At the same time, the implementation of any new standards in further revisions of Radio Equipment Directive would need to be developed in a harmonised manner, respecting the objectives of full interoperability.
langestefan @cracking cloud18 september 2023 18:05
En het is dus aan USB-IF om een nieuwe standaard voor te dragen wanneer het zo ver is. USB-C is nog lang niet uitontwikkeld.
Progadgets @langestefan19 september 2023 03:01
Ja geweldig dat usb-c, alsof dat heilig is.
Google is ook aan het afstappen van usb voor diverse hardware. De kabels worden in willekeurige adapters gestoken die niet of nauwelijks het benodigde vermogen kunnen leveren waardoor gebruikers gaan klagen, hardware retour sturen en je een slechte naam op bouwt.
Kan je wel op Apple afgeven, je wist tenminste wel altijd dat het werkte en wat je kon verwachten. Snap dat sowieso niet, maak je eigen keuze, dat is toch prima ipv afgeven op de concurrent.
langestefan @Progadgets19 september 2023 08:13
Ja geweldig dat usb-c, alsof dat heilig is.
Google is ook aan het afstappen van usb voor diverse hardware. De kabels worden in willekeurige adapters gestoken die niet of nauwelijks het benodigde vermogen kunnen leveren waardoor gebruikers gaan klagen, hardware retour sturen en je een slechte naam op bouwt.
Geen idee waar je het over hebt.
Kan je wel op Apple afgeven, je wist tenminste wel altijd dat het werkte en wat je kon verwachten. Snap dat sowieso niet, maak je eigen keuze, dat is toch prima ipv afgeven op de concurrent.
Komt omdat apple vaak nieuwe trends bepaald puur omdat ze zo groot zijn. Dus ook al zou ik nooit een product van apple kopen, ik heb toch last van de anti-consumenten praktijken die apple hanteert.
J2S @cracking cloud18 september 2023 10:35
Ik word een beetje moe van mensen die dingen voor zichzelf invullen en dan publiek daarover gaan klagen, terwijl de realiteit anders is. De EU heeft zich op niet vastgepind op een connector. Innovatie blijft mogelijk. Het wordt alleen wat makkelijker voor de consument.
cracking cloud @J2S18 september 2023 16:33
Misschien heeft de eu zich daar dan niet op vastgepind maar in alle berichtgeving wordt gehamerd op usb-c dit en usb-c dat.
J2S @cracking cloud18 september 2023 16:46
Dat kan ook aan de berichtgeving liggen. Of aan jouw selectie van berichtgeving. Of jouw interpretatie van de door jou gelezen berichtgeving.

Verder komt je bericht nogal over alsof je je denken hieromtrent niet wil aanpassen aan de realiteit.

/Offtopic
lenwar
@cracking cloud18 september 2023 10:46
Dat probleem zal niet ontstaan. Het feit dat ze voor een (relatief) open standaard als USB-C hebben gekozen, dat door een heel consortium aan bedrijven is ontwikkeld, betekend ook dat, dat consortium contact heeft met de EU.
Nu zegt de wet 'Stekker 123'. Het is een relatief kleine aanpassing naar 'Stekker 123 of stekker 456' en daarna 'Stekker 123', tot 2035, en daarna alleen nog 'stekker 456' voor een overgangsperiode)

Wat ook scheelt, is dat de stekker zelf, los staat van de protocollen die er overheen gaan. Dit is zowel goed als slecht natuurlijk, want dit betekent de facto, dat niet iedere kabel/stekker hetzelfde kan, terwijl ze er wel hetzelfde uitzien.
(zo ben ik dus van een voorstander een verplichte markering met 'maximaal zoveel watt voor de PD, maximaal deze resolutie/FPS, enz, enz, enz) op de stekkers zelf (of minimaal op de verpakking). Dit kan bijvoorbeeld door te stellen "200U80" (200 watt, 4k 80FPS). of 60F120 (60 watt, full hd, 120FPS) Ik verzin natuurlijk maar wat natuurlijk. Mogelijk zijn mijn concrete voorbeelden verkeerd.
wildhagen @cracking cloud18 september 2023 10:27
Valt wel mee. Je mag naast USB-C immers ook gewoon andere connectoren (zoals Lightning, mini/micro-USB etc) blijven aanbieden op je apparaten, naast de verplichte USB-C poort is er niemand die dat verbiedt.

En als in de toekomst een USB-D (ik noem maar wat) zou komen kan de eis altijd worden aangepast dat die verplicht wordt, en USB-C niet meer. Het is geen regel die in beton gegoten is en de komende 100 jaar blijft bestaan zonder dat die gewijzigd kan worden.

Uit oogpunt van standaardisatie en het voorkomen van veel onnodige e-waste, en een oerwoud aan verschillende opladers bij mensen, vind ik dit soort zaken juist heel erg goed.
supersnathan94
@wildhagen18 september 2023 10:46
Uit oogpunt van standaardisatie en het voorkomen van veel onnodige e-waste, en een oerwoud aan verschillende opladers bij mensen, vind ik dit soort zaken juist heel erg goed.
Ik heb nu een gigantische berg aan kabels en accesoires die met een iPhone 15 niet meer gaan werken en gewoon naar de stort mogen zolang er geen adapter beschikbaar komt (zoals die er nu wel is).

Lightning heeft sinds 2011 meerdere connectoren overleefd en had nog prima 10 jaar meegekund op heel veel apparaten.

Dat “oerwoud” aan kabels een opladers valt allemaal heel erg mee. In android land is dat het geval met tig proprietary fast charge standaarden die over USB-A lopen en je dus niet kunt snelladen met opladers van merk X en telefoon Y. En ook niet je usb-c kabel kunt gebruiken als je al een nieuwere lader hebt gekocht, want USB-A.

Ik heb altijd een USB-C naar C en een C naar lightning kabeltje mee omdat ik zowel laptop als telefoon op t zelfde moment aan de stroom heb hangen.

Nee dankzij deze regels mag ik nu een kleine 12 kabels schrappen (€240 vervangingswaarde) en 3 stuks accesoires die nu in klap nutteloos zijn (€250 vervangingswaarde). En uiteindelijk maakt het geen drol uit, want ik loop ws nog wel 4 jaar met m’n lightning airpods rond dus lightning heb ik voorlopig toch nog wel nodig. Het wordt alleen maar meer oerwoud voorlopig.

Had ik liever een natuurlijk verloop gezien bij de volgende connector standaard, waarbij men toch al allerlei zaken had moeten gaan vervangen.
Zoidberg_AvG @supersnathan9418 september 2023 11:42
Dat “oerwoud” aan kabels een opladers valt allemaal heel erg mee. In android land is dat het geval met tig proprietary fast charge standaarden die over USB-A lopen en je dus niet kunt snelladen met opladers van merk X en telefoon Y. En ook niet je usb-c kabel kunt gebruiken als je al een nieuwere lader hebt gekocht, want USB-A.
een natuurlijk verloop gezien bij de volgende connector standaard, waarbij men toch al allerlei zaken had moeten gaan vervangen.
Lightning ondersteunt sowieso geen snelladen, dus als je een USB-C kabel of adapter hebt die niet over het juiste protocol beschikt kun je alsnog hetzelfde als met Lightning, namelijk langzaam laden.

En van Lighting zijn er ook USB-A en USB-C kabels in omloop, dus ook dat probleem was er al voordat Apple naar USB-C ging/moest.
een natuurlijk verloop gezien bij de volgende connector standaard, waarbij men toch al allerlei zaken had moeten gaan vervangen.
De EU is al jaren in gesprek met Apple om ze naar een meer universele aansluiting te bewegen, dat er geen natuurlijk verloop is komt omdat Apple eigenwijs aan Lighting heeft vastgehouden tot ze wettelijk gedwongen werden naar USB-C te gaan
youridv1 @Zoidberg_AvG18 september 2023 11:46
Lightning ondersteunt sowieso geen snelladen,
Dat doet het wel. Met een lightning naar USB-C kabel, die bij de 12, 13 en 14 in de doos van je nieuwe iphone zat en een USB-C snellader kun je snelladen over lightning. Dat doe ik iedere nacht.
https://www.apple.com/nl/...-lichtnetadapter-van-20-w

iPhone 8 en nieuwer supporten namelijk gewoon USB-PD over lightning. Ook met 3rd party USB-PD adapters. https://support.apple.com/en-us/HT208137 . Dat is sinds 2017. Dus dat is ongeveer in hetzelfde jaar als fast charging mainstream werd op android. En in een tijd waar veel android toestellen alleen nog fast charging met een first party adapter ondersteunden.

Apple heeft nooit fast charging adapters in de doos van iPhones meegeleverd, maar de support is er dus al 6 jaar.

De nieuwe USB-C poort op de iPhone 15 support voor zover ik weet helemaal niets dat nog niet op lightning zat. De pro modellen hebben dan USB 3.1 snelheden, maar ik ken alleen niemand die ooit data transfert met een kabel van en naar een iPhone. Daar is bij mijn weten bijna geen use case voor bij moderne iphones. Gallerij overzetten naar windows werkt bijvoorbeeld niet/nauwelijks.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 20:29]

Zoidberg_AvG @youridv118 september 2023 12:01
Ik zou 20 watt niet echt als snel laden omscrhijven :+
youridv1 @Zoidberg_AvG18 september 2023 12:04
De iPhone 14 support tot en met 30 watt. Dat is meer dan bijvoorbeeld de Samsung S23 ;) Die zit op 25 wat toch echt de grootste concurrent voor apple is.

Bij mijn weten is de definitie van fast charging als het over meer gaat dan de standaard USB 1V/5A.

Wat noem jij wel snelladen dan? Er staan namelijk maar iets van 60 smartphones in de pricewatch van het afgelopen jaar die meer dan 30 watt ondersteunen. Ga je veel hoger dan heb je alleen nog china phones die stunten met enorme wattages en oneplus, voor zover dat geen china phone is.
Buiten Xiaomi achtige merken zijn er bijna geen telefoons te krijgen met meer dan 45.

iPhones hebben niet zo'n snelle lader nodig overigens, want hun accu capaciteit is vrij beperkt tov android telefoons. Toch kunnen ze zich op die kleine accu toch ieder jaar weer meten met de andere flagships in accu duur review: Apple iPhone 14 en 14 Plus - Dertien-en-driekwart
Bij de laadtests zie je ook dat apple in de praktijk niet echt zwaar onder doet voor de andere non china merken.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 20:29]

Zoidberg_AvG @youridv118 september 2023 12:50
De iPhone 14 support tot en met 30 watt. Dat is meer dan bijvoorbeeld de Samsung S23 ;) Die zit op 25 wat toch echt de grootste concurrent voor apple is.
De normale wel, de S23+ en ultra zit op 45 watt, maar dat terzijde.

Mijn hele punt was dat door supersnathan94 als nadeel wordt genoemd dat als je 'dus niet kunt snelladen met opladers van merk X en telefoon Y'.

Ik zie niet in hoe dit een nadeel is van USB-C ten opzichte van Lighting, want als deze exotische snelheden (60watt+) van merken als Oneplus en Xiaomi zijn nooit mogelijk geweest over Lighting mogelijk geweest. Voor de meest gebruikte standaard Power Delivery 3.0 heb je helemaal geen speciale kabel nodig.
RAAF12 @youridv118 september 2023 16:34
Langzaam laden is beter voor de slijtage van de accu, zit nu op 99% na 2 jaar gebruik. Altijd de draadloze Magsafe gebruikt.
youridv1 @RAAF1218 september 2023 16:36
Ik gebruik gewoon de 20 W usb-c lader maar heb dat vinkje in de batterij opties aanstaan voor het optimaliseren van de batterij levensduur. Gaat bij mij helaas alsnog een stuk harder. Ik zit op 90%.
RAAF12 @youridv118 september 2023 16:33
Werkt goed met iTunes 12.12.10
supersnathan94
@Zoidberg_AvG18 september 2023 12:28
Lightning ondersteunt sowieso geen snelladen, dus als je een USB-C kabel of adapter hebt die niet over het juiste protocol beschikt kun je alsnog hetzelfde als met Lightning, namelijk langzaam laden.
Absoluut onjuist. Lightning ondersteund al sinds 2017 snelladen met USB-PD en daarvoor al rond 2012 door een sterkere adapter te gebruiken.

12W was default voor de iPads (ook al in 30-pins dock connector tijdperk) en later kwam 18W en 20W ook gewoon als optie beschikbaar voor telefoons en omdat USB-PD kun je ook gewoon een random laptop adapter gebruiken.

Nee lightning was eerder compatible met fast charging dan dit in androidland überhaupt een ding was.
Zoidberg_AvG @supersnathan9418 september 2023 13:19
Mijn hele punt was dat door supersnathan94 als nadeel wordt genoemd dat als je 'dus niet kunt snelladen met opladers van merk X en telefoon Y'. Ik doelde met 'Lightning ondersteunt sowieso geen snelladen' meer op de exotische snellaad protocollen van <60watt zoals van Oneplus of motorola gebruikt.

Dit genoemde probleem speelt alleen als je dit soort protocollen (SuperVOOC, warppcharge etc.) nodig hebt, standaard USB-PD is gewoon op praktisch elke moderne android telefoon aanwezig en 25 of 30 watt laden kan zonder dat je speciale kabels of dure adapters nodig hebt.
wiseger
@supersnathan9418 september 2023 11:22
Waarom werkt een lightning naar usb-c kabeltje dan niet bij jou?

En wat doe je met 12 kabeltjes? Snap echt niet dat je er zoveel nodig hebt.

En waarom zijn er in een keer drie accessoires nutteloos? Wat zijn dat dan voor accessoires?
supersnathan94
@wiseger18 september 2023 12:12
Waarom werkt een lightning naar usb-c kabeltje dan niet bij jou?
Die snap ik niet helemaal? Ik heb nu een USB-C naar Lightning kabel? (Standaard bij de iPhone 11 lijn).
En wat doe je met 12 kabeltjes? Snap echt niet dat je er zoveel nodig hebt.
Ik heb sinds mijn iPhone 5 nooit een kapotte kabel gehad. Alles accesoires die ik ooit heb gekocht die met lightning werken heb ik dan ook de origineel bijgeleverde kabel nog van. Handig, voor als er een keer wel eentje stuk gaat of kwijt raakt en handig om te hebben. Ik heb nu namelijk een stuk of 6 lightning devices in gebruik.
En waarom zijn er in een keer drie accessoires nutteloos? Wat zijn dat dan voor accessoires?
onder andere de lightning naar HDMI adapters die ik gebruik icm ATEM mini. Volgende generatie kan daar niet mee overweg.
wiseger
@supersnathan9418 september 2023 12:24
Maar je hebt toch gewoon usb-c naar HDMI kabeltjes? Waarom zou je die niet met je ATEM mini kunnen gebruiken?

Als je al je kabeltjes hebt bewaart is leuk, maar je gebruikt ze dan toch niet? Ik heb ook bergen kabeltjes en adapters in een doos maar doe er echt niks mee. Als ze dan overbodig worden, dan heb je toch geen echt verlies?
supersnathan94
@wiseger18 september 2023 12:37
Maar je hebt toch gewoon usb-c naar HDMI kabeltjes? Waarom zou je die niet met je ATEM mini kunnen gebruiken?
Dat kan prima, maar die moet ik dan dus gaan kopen terwijl de bestaande units het nog prima doen.
Als je al je kabeltjes hebt bewaart is leuk, maar je gebruikt ze dan toch niet? Ik heb ook bergen kabeltjes en adapters in een doos maar doe er echt niks mee. Als ze dan overbodig worden, dan heb je toch geen echt verlies?
Ik gebruik er minstens 6 wel degelijk. Ook tegelijkertijd. Maar op lange termijn zullen die dus allemaal een keer vervangen gaan worden.

Voor mij veranderd er in ieder geval niks anders dan dat ik meer geld uit moet gaan geven en meer e-waste creëer omdat ik zaken die het toestel met gemak overleven (zoals ik zei heb ik kabels van 10 jaar oud nog actief in gebruik), verplicht moet gaan vervangen, voor iets wat ik tegen die tijd als ik dan eenmaal om ben (want voordat ik m’n toetsenborden ga vervangen zijn we echt weer jaren verder, ik gebruik nu nog plankjes uit 2010), ook weer mag gaan vervangen voor de nieuwe USB X variant.
blissard @supersnathan9418 september 2023 12:25
Hier ook, hele gezin zit nu op Lightning en kan dus overal laden / werken. Straks hebben we 2 systemen in huis en door deze lange levensduur van die spullen blijft die situatie dan jaren bestaan. Dat is dus of veel nieuwe usb-c kabeltjes aanschaffen dat de situatie zoals die nu is blijft of accepteren dat er voor de nieuwe spullen minder plekken beschikbaar zijn. Linksom rechtsom geen voordelen.
supersnathan94
@blissard18 september 2023 12:38
Precies dit. Bij mijn ouder hetzelfde verhaal. Welgeteld 1 Android apparaat (van werk) en de rest is allemaal iPhones, iPads en Macs. Gaat echt nog jaren duren voordat die mensen het laatste Lightning apparaat de deur uit hebben gedaan.
roffeltjes @supersnathan9419 september 2023 17:44
Dit is zo vreemd, ga jij nu echt heel hard roepen dat jij als Macbook gebruiker geen USB C kabels hebt?

En ,eker met zoveel devices ben je gewend aan het Apple oerwoud (er is iets meer dan Lightning), dus wat dat betreft ben je heel hard aan het focussen op het laadkabel the en vooral alle overige connectoren die je in je tas propt vergetend. Want juist die hoef je met een MBP niet meer mee te nemen sinds USB C.

Laten we even heel eerlijk zijn, USB c is juist voor de Macbook gebruiker een enorme stap voorwaarts.
supersnathan94
@roffeltjes19 september 2023 19:44
Dit is zo vreemd, ga jij nu echt heel hard roepen dat jij als Macbook gebruiker geen USB C kabels hebt?
Jawel, maar die ondersteunen alleen stroom en geen data.

En de nieuwe macbooks komen met magsafe en dat laad dan sneller

Maar voor macs ben ik het met je eens. Die zijn al jaren alleen maar voorzien van USB-C en mondjes maat komen er weer wat poorten bij.

Het zijn ook twee verschillende ecosystemen wat kabels betreft. De kabels die ik voor mijn iDevices heb heb ik niet nodig voor mijn macs en andersom.
Dude_Oner @supersnathan9418 september 2023 11:54
Klinkt als een bullshit flink overtrokken verhaal. 12 kabeltjes... Hoe dan ook, kan je 240 euro aan dure kabeltjes en adaptors vervangen door 1 kabel die ook nog eens een stuk goedkoper is. Of beter, gewoon uit het Apple eco systeem stappen, spaart je nog veeeel meer geld uit. Mensen die kiezen voor Apple mogen niet klagen over kosten, kies je toch echt zelf voor.
supersnathan94
@Dude_Oner18 september 2023 12:17
door 1 kabel die ook nog eens een stuk goedkoper is.
Maar dan kan ik niet 6 apparaten mee opladen. En nee die 1e kabel is niet een stuk goedkoper want die moet dan ook een fiks power budget en beeld kunnen verzetten om daadwerkelijk een laptop ook van sap te kunnen voorzien (want anders los je nog steeds niks op qua “universeliteit”).
Of beter, gewoon uit het Apple eco systeem stappen, spaart je nog veeeel meer geld uit.
tot op heden is iedere TCO berekening die ik heb gemaakt voordeliger uit met Apple hardware.
langestefan @supersnathan9418 september 2023 13:10
Maar dan kan ik niet 6 apparaten mee opladen. En nee die 1e kabel is niet een stuk goedkoper want die moet dan ook een fiks power budget en beeld kunnen verzetten om daadwerkelijk een laptop ook van sap te kunnen voorzien (want anders los je nog steeds niks op qua “universeliteit”).
Je krijgt vaak een goede kwaliteit USB-C kabel bij je telefoon of laptop. Ik in ieder geval wel. De kabel die ik bij mijn telefoon kreeg kan praktisch alles, inclusief data en snelladen.
tot op heden is iedere TCO berekening die ik heb gemaakt voordeliger uit met Apple hardware.
Omdat je als (waarschijnlijk langdurige) apple gebruiker biased bent. Iets met 'sunken cost fallacy'.
supersnathan94
@langestefan18 september 2023 16:11
Je krijgt vaak een goede kwaliteit USB-C kabel bij je telefoon of laptop. Ik in ieder geval wel. De kabel die ik bij mijn telefoon kreeg kan praktisch alles, inclusief data en snelladen.
Welk toestel heb je? De meeste kunnen namelijk niet verder dan USB-PD 9V 3A. Dat is bij lange na niet voldoende voor laptops. En dan hebben ze vaak ook matige tot geen ondersteuning voor displayport alternate mode.
Omdat je als (waarschijnlijk langdurige) apple gebruiker biased bent. Iets met 'sunken cost fallacy'
Sunk cost heeft er niets mee te maken. Ik neem bij aanschaf niet mee dat ik al een aantal zaken heb liggen, want zowel software als hardware heb ik voor zowel windows als Mac.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 22 juli 2024 20:29]

roffeltjes @supersnathan9419 september 2023 17:54
Goede kwaliteit USB C power cables zijn een stuk goedkoper bij bijvoorbeeld Anker, dat is al snel een verschil van 30%.

Ik mag toch aannemen dat je volmondig beaamt dat dat significant goedkoper is. .

Je kan prima een goede TCO maken voor Apple, maar blijf gewoon bij de feiten in plaats van dingen te stellen die onzin zijn.

Ik ben zeer zeker geen Apple hater, ik heb wel veel meer Apple spul aangeschaft dan vrijwel iedereen en ik heb daardoor heel goed op mijn netvlies waar de sterke en zwakke punten zitten. Kabeltjes en verloopjes zijn wat dat betreft een directe kostenpost tov zowel Android als Wintel. Dat is absoluut niet het einde van het verhaal, maar de kosten zijn al snel 5-10% gedaald sinds de MacBooks USB-C ondersteunen.

En dat gaat met Lightning ook gewoon een besparing opleveren, wij verslinden op de faculteit aanzienlijk meer kabels dan jij die ze al 8 jaar allemaal punt gaaf houdt

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 20:29]

supersnathan94
@roffeltjes19 september 2023 19:50
Je kan prima een goede TCO maken voor Apple, maar blijf gewoon bij de feiten in plaats van dingen te stellen die onzin zijn.
Hoho. Ik heb nergens zaken aangehaald daarvoor die niet waar zijn.
Goede kwaliteit USB C power cables zijn een stuk goedkoper bij bijvoorbeeld Anker, dat is al snel een verschil van 30%.

Ik mag toch aannemen dat je volmondig beaamt dat dat significant goedkoper is. .
Dat zal best, maar het goedkoopste is de kabel die je niet hoeft te kopen. Ik heb nog nooit een losse laadkabel moeten kopen voor een iPhone of mac. Alleen kabels met data en juist dat is met allerlei gerenommeerde merken gewoon erg lastig. Dat ligt grotendeels aan de puinhoop die USB-IF er van heeft gemaakt mbt naming conventions en daar zijn we het volgens mij allemaal over eens hier.
roffeltjes @supersnathan9418 september 2023 18:48
[...]
Had ik liever een natuurlijk verloop gezien bij de volgende connector standaard, waarbij men toch al allerlei zaken had moeten gaan vervangen.
Dat is toch precies wat nu gebeurd?
supersnathan94
@roffeltjes19 september 2023 10:43
Nee. Dit is geen natuurlijk verloop, want dan was die regelgeving niet noodzakelijk.
roffeltjes @supersnathan9419 september 2023 12:46
Dan is wat jij voorstelt sowieso Utopie, want Apple heeft een traditie van het gebruiken van andere connectoren dan de rest van de industrie.

Nu is er een nieuwe standaard en Apple zal dit bij elk volgende iteratie van hun lijn aanpassen.

Zonder verplichting zou Apple nooit richting mainstream connectoren bewegen.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 20:29]

supersnathan94
@roffeltjes19 september 2023 12:56
Apple heeft ook de traditie van het verheffen van connectoren tot de nieuwe standaard door gigantisch hoge adoptie en goede implementatie. Denk aan firewire, USB en Thunderbolt.

Apple is actief lid van het USB-IF dus om te stellen dat zij nooit “mainstream” zouden gaan is niet terecht.
roffeltjes @supersnathan9419 september 2023 14:49
Firewire en Thunderbolt zijn toch echt niet door een breed publiek gedragen nieuwe standaard, ook al zat het op heel veel Macbooks. Ook onder de Apple gebruikers hadden weinig gebruiker Firewire schijven en zal de overgrote meerderheid niet schermen Native via Thunderbolt hebben aangestuurd (compatibiliteit met MinidiDP, al dan niet naar HDMI, is de bulk van het aansturen van externe schermen). Het aantal schijven met Firewire was klein, en ook TB is toch echt een hele kleine Niche in monitoren land, hoezeer Intel het blijft pushen (compatibiliteit met DP en USB-C maken het op dat punt ook wel een relatieve pijnloze poort).

En USB is een Intel protocol, het is echt wel heel erg ver gezocht om te stellen dat dat groot is geworden dankzij Apple. Ja, de iMac was de eerste legacy-vrije PC, maar de doorbraak was 2.0 wat door Intel (de ontwikkelaar en grote advocaat) op elk moederbord gepusht werd.

En natuurlijk gebruikt Apple USB, dat veranderd echter niet dat Apple heel veel connectoren heeft gehad die een heel kort leven hadden en waardoor er een veelvoud aan verloopjes in de omloop is. Wat dat betreft roept de trackrecord van Apple op dit vlak gewoon geen vertrouwen op dat ze zich wel zouden vinden in een universele connector voor Mobeiel apparaten.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 20:29]

supersnathan94
@roffeltjes19 september 2023 15:35
Wat dat betreft roept de trackrecord van Apple op dit vlak gewoon geen vertrouwen op dat ze zich wel zouden vinden in een universele connector voor Mobeiel apparaten.
Ben ik het niet met je eens. Apple heeft twee connectoren gehad voor alles van iPod tot iPad. De 30 pins dockconnector en lightning poort. Beiden ruim 10 jaar in gebruik geweest, waar partijen als Samsung zowat voor ieder toestel weer een andere poort hadden. Juist op mobiel vlak heb ik meer vertrouwen dat Apple een consistente ervaring levert dan een partij als USB-IF, waar het nu al een grote bende is aan protocollen en snelheden die je al dan niet mag verwachten. En met USB 4 wordt het er niet beter op.
roffeltjes @supersnathan9419 september 2023 18:07
Je stelt nu dat omdat Apple al jaren zijn eigen protocol heeft dit het bewijs is dat ze uiteindelijk vanzelf naar een universele standaard schuiven? 8)7

En qua connectoren, ik kan het lijstje power en video connectoren van het laatste decennium wel weer herhalen, maar dat lijkt me onnodig. En ja die gingen soms maar een paar iteraties mee voordat we weer overgingen op een andere standaard. Of zoals mini-dp en mini-dvi vrolijk naast elkaar leefden op de MB Poly range en de MBP range.

Je had al snel drie verloopjes per docent.. mdp/mdvi naar HDMI, VGA/DVI (toen VGA eindelijk wegviel kregen we weer DP monitoren om de traditie van de verloopjes in stand te houden.

En dan moeten alle lokalen ook weer al die verloopjes hebben, want de docent vergat ze en je kan lastig lessen gaan cancelen omdat de docent een dromer is.

Ik ben echt super tevreden over OSX op de werkvloer, maar het is gewoon niet te ontkennen dat er een verloopjes oerwoud is als je meerdere generaties laptops, telefoons en peripherals hebt (we hebben met een faculteit al snel 250 monitoren die aansluitingen kunnen hebben van DVI/HDMi, DP of ISB-C).

Dit probleem heb je gewoon niet op deze schaal als je HP of Dell gebruikt

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 20:29]

supersnathan94
@roffeltjes19 september 2023 20:01
Dit probleem heb je gewoon niet op deze schaal als je HP of Dell gebruikt
Zeker wel, dan krijg je proprietary verloopjes van HDMI naar VGA bijvoorbeeld. Analoge video uit over een digital only connector wat dmv passive conversion weer soort van werkt.
Of zoals mini-dp en mini-dvi vrolijk naast elkaar leefden op de MB Poly range en de MBP range.
Er is geen enkele macbook geweest die deze twee aansluitingen tegelijkertijd heeft gehad. De poly hebben miniDVI tot mid 2009 gehad en zijn eind 2009 geswitched naar miniDP en de pros hadden de switch van full DVI-DL naar mDP vroeg 2009 al gedaan.

Maar hee. In zakelijke settings is dat altijd een gedoe met verloopjes. Ook nu nog. Het is echt schering en inslag met docking stations of ze voor alle drie de OS-en werken. Er zijn er maar een paar die goede ondersteuning bieden voor verschillende merken. Vrienden van mij hebben daar voor hun bedrijf een complete studie voor moeten doen en hebben toen iets van 12 docks getest met windows (HP en Dell), macOS (mbps uit verschillende jaren) en Linux op een XPS. Er was er toen uiteindelijk 1 die met alle drie goed overweg kon zonder reset na X dagen.
roffeltjes @supersnathan9419 september 2023 21:55
Zeker wel, dan krijg je proprietary verloopjes van HDMI naar VGA bijvoorbeeld. Analoge video uit over een digital only connector wat dmv passive conversion weer soort van werkt.
Ga jij nou vertellen wat wij meemaken? Dell en HP hebben heel lang VGA poorten naast hun HDMI poort gehad. Ja, lelijke dikke laptops, maar het had zijn voordeel.

Luister, ik ben een Apple fan, maar jij wil op de een of andere manier gewoon niet horen dat er ook maar één nadeel is aan Apple. Ik kan gewoon niet geloven dat je zo in de stress schiet over de simpele waarheid dat voor een organisatie Apple veel meer connectoren nodig had. (verleden tijd, USB-C fixed it).
Er is geen enkele macbook geweest die deze twee aansluitingen tegelijkertijd heeft gehad. De poly hebben miniDVI tot mid 2009 gehad en zijn eind 2009 geswitched naar miniDP en de pros hadden de switch van full DVI-DL naar mDP vroeg 2009 al gedaan.
Jij begrijpt niet hoe dat werkt voor een organisatie. Natuurlijk hadden ze maar één type per macbook, alleen betekent dat nog steeds dat je al die types moet ondersteunen. Rond 2010 zit je dan Mini-DVI, Full DVI en Mini-DP. Vanaf 2012 maakte HDMI op de MBP het probleem simpeler en gingen we over op volledig MBP, alleen hadden we DVI of HDMI op de schermen en zat een flink deel van onze beamers nog op VGA.

We hebbeen 5 jaar aan MB's en MBP's in gebruik en dat betekent meerdere versies van al die connectoren, helemaal in de lokalen die in principe alles moeten lusten.
Maar hee. In zakelijke settings is dat altijd een gedoe met verloopjes. Ook nu nog.
Nee, USB-C heeft dat ook opgelost (zowel voor Wintel als OSX).

Een Dell D6000 werkt eigenlijk altijd, Thunderbolt over USB, dus WIndows en OSX no problemo . Ze lusten zelfs de meeste Linux distro's, al wordt dat bij onze organisatie niet gebruikt.

En voordat je weer gaat stuiteren, TCO Apple Windows was voor ons redelijk lood om oud ijzer. Hardware was veel beter (dat gat is gelukkig wel heel redelijk gedicht) en ook belangrijk; gebruikers zijn blij. Software packaging (en licentiebeheer) is een dingetje, maar de gebruiker gaat maar naar Surf en houdt dan maar zijn eigen broek op of logt in bij MicrosoftAdobe met zijn medewerkers account. Support is dan eigenlijk ook vrij simpel, die kan je toch niet bieden en Apple doet niet aan business support, dus als het kapot is stuur je het op. Omdat dat allemaal niet kan betaal je dus ook minder voor beheer/support (helaas niet niks, je infra moet ergens uit betaald worden)... en dat levert eigenlijk zelden echt problemen op* ;)

Ik ben nu twee jaar verkast naar een andere faculteit die meeloopt met de centrale IT, gaat eigenlijk ook prima, HP Elitebooks zijn niet meer die drama dikke bakken van vroeger. Nu we de laatste jaren uit privacy overwegingen meer walled gardens maken waarbij we de gebruiker dwingen full-corporate te gaan ivm datalekken (voor een hogeschool echt wel een serieus ding)is OSX weer minder ideaal (Nee, OSX is niet onveilig, maar de policy om alles op corporate te dwingen zal lastig zijn), maar volgens mij negeren de OSX gebruikers dat vrolijk :+


*BYOD windows is ook supersimpel en heeft niet of nauwelijks support nodig. Ondersteuning en beheer worden zwaar ingezet zodra je full-corporate beheer gaat inrichten... dan kan je niks meer zelf instellen.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 20:29]

langestefan @ShadLink18 september 2023 14:45
Je moet je er wat beter in verdiepen, want alles wat je zegt is aantoonbaar fout (wat verwacht je ook van iemand die 'nexit' roept :+)

Begin hier: https://ec.europa.eu/comm...r/detail/en/QANDA_21_4614

Ik heb ook nog wat meer technische bronnen als je daar wat aan hebt.
Shark.Bait @ShadLink18 september 2023 15:57
Valt wel mee toch? iNtel heeft zojuist Thunderbolt 5 (die ook de USB-C gebruikt) aangekondigd, met nog grotere snelheden (120 Gbps)

https://www.intel.com/con...5-standard.html#gs.5vb5qi
roffeltjes @ShadLink18 september 2023 18:52
Lightning is capped qua data en stroomtoevoer, dus jouw advies zou alle innovatie meteen stopszetten en zelfs de klok terugdraaien. Daarentegen zit USB-C nog lang niet aan de max.

Het is letterlijk precies andersom als wat je hier stelt. :+
Deido 18 september 2023 10:16
Los van het feit dat ze gewoon té lang hiermee gewacht hebben, vind het echt erg dat ze enkel usb 2.0 snelheden aanbieden op de normale iPhones, en de snelle Thunderbolt pro modellen worden geleverd met een 2.0 usb-c kabel. Ik vind dit echt een jammere aanpak en ontwikkeling.
jj71 @Deido18 september 2023 10:35
De reden daarvoor is gewoon voor productdifferentiatie: omdat ze een verschil willen maken tussen de normale en de pro modellen, zodat meer mensen voor de duurdere pro kiezen.

De kans is groot dat over een jaar, of twee jaar, de USB-C in de gewone iPhone 16 of 17 ook 10 Gb/s wordt, en dan upgraden ze de Pro naar 20 of 40 Gb/s.
DeMolT. @jj7118 september 2023 10:45
Ze gebruiken op de niet pro varianten de chip van het voorgaande pro model, daar zit waarschijnlijk simpelweg geen controller in voor hogere snelheden.
Natuurlijk is dat ook voor de productdifferentiatie, maar volgend jaar zal zeer waarschijnlijk de gewone variant gewoon de snelle thunderbolt hebben.
Niosus @jj7118 september 2023 10:55
De kans is groot dat de A16 gewoon geen USB 3 controller op de chip heeft. Die zat vorig jaar in de Pros, die gewoon lightning hadden (en dus maar USB 2 ondersteunden). Ik kan wel begrijpen dat ze niet een heel nieuwe revisie van de chip willen maken, voor een feature die (zeker op de basis iPhone) de meeste mensen letterlijk nooit gebruiken. De kans is heel groot dat volgend jaar, wanneer de A17 naar de basis iPhone komt, dat die gewoon wel USB 3 ondersteunt.

Het maakt de overgang nu wat knullig, maar technisch volledig te begrijpen.
vincenta2 @Deido18 september 2023 10:41
Op die kabel hadden ze inderdaad wat minder mogen besparen, maar de langzamere snelheden komt door het gebruik van de oudere SoC, die nog de oudere snelheid ondersteund. De iPhone 16 zal dus hoogstwaarschijnlijk wel worden uitgerust met de hogere snelheid.

Nu is het aanleveren van een oudere SoC in de nieuwe modellen naar mijn idee nog steeds een slechte manier om een upsell te creëren, en ik vraag mij af of dit in de toekomst voor een kortere updateperiode zal zorgen. We gaan het zien.
KWOAD @Deido18 september 2023 11:02
Waar ik juist bang voor ben is dat de overstap net te vroeg is. USB-C gaat inmiddels flink wat jaren mee. Als het een nieuw type was prima, maar straks kan apple over 5-8 jaar ofzo opnieuw overstappen op een nieuwe connector.
wiseger
@KWOAD18 september 2023 11:17
Wat is het probleem dan precies? De kans dat we in de toekomst een nieuwe port krijgen, die is levensgroot aanwezig maar waarom zou dat een issue zijn?

Een dergelijke stap zal vergelijkbaar zijn als die van micro USB naar USB-c. Eventjes heb je een periode dat je twee type laders gebruikt.
KWOAD @wiseger18 september 2023 14:37
Omdat je niet al te vaak wil switchen van aansluiting. Idealiter niet vaker dan 1 keer per 10 jaar. Anders krijg je overlap van zelfs meer dan 2 aansluitingen, maar ook 2 verschillende aansluitingen zijn al irritant. Voor het praktisch gebruik, maar ook omdat je dan meer e-waste krijgt.
wiseger
@KWOAD18 september 2023 15:50
Uiteraard heb je dan eventjes een periode met meer e-waste. Al is het inmiddels wel een stuk beter nu de laadblokjes van de kabeltjes gescheiden zijn.

Denk niet dat je het kan voorkomen, de innovatie trein blijft doordenderen en op een dag zit je aan de begrenzingen van wat usb-c aan kan.
roffeltjes @KWOAD18 september 2023 18:44
5-8 jaar is in het geval van Apple een enorme vooruitgang.

(Magsafe 1-2-3, Lightning laadkabels, ADC, Micro/Mini-DVI, Mini DP, thunderbolt).
Invictus 18 september 2023 17:15
Te zot voor woorden dat er nog steeds mensen zijn die verdedigen dat Apple jarenlang zich immoreel mocht gedragen door te weigeren over te stappen op USB puur en alleen om nog meer geld van haar klanten af te pakken.

Apple moet nu ook andere appstores tolereren. Ze moeten tolereren dat iedereen zijn/haar iphone mag en kan repareren waarbij Apple de handleidingen vrij moet geven en reserve onderdelen beschikbaar maken zoals Samsung altijd al heeft gedaan.

Nu nog Apple verplichten om hun berichtensysteem RCS compatible te maken,
Die walled garden moet met druk worden afgebroken.
supersnathan94
18 september 2023 10:16
Er kwam ook een nieuwe versie van de AirPods Pro met USB-C. Die versie is de enige die compatibel zal zijn met de aankomende VR-headset Vision Pro. Apple heeft dat intern getest met de Lightning-versie van de AirPods Pro, maar voorlopig is alleen de USB-C-variant compatibel. Beide sets oordopjes zijn zo goed als identiek.
Wacht fftjes. Dus als je een viston pro koopt kun je niet je bestaande airpods gebruiken? Komt er dus nog ff €200+ bij om die upgraden?

Dat vind ik wel een domper hoor. Vision pro heeft natuurlijk wel geluid, maar airpod support is wel even handig. Ik snap ook niet zo goed wat USB-C er nu mee te maken heeft. Dat is alleen de aansluiting.

En verder is dit natuurlijk nogal een open deur:
Apple zou over twee jaar klaar zijn met de transitie van Lightning naar USB-C
Ze moeten wel, want anders komt hun jaarlijkse release cycle in het geding.
Zworez @supersnathan9418 september 2023 10:31
De nieuwe AirPods met USB-C zijn niet de zelfde AirPods als met de Lightning aansluiting, het ondersteund Lossless-audio in combinatie met de Vision Pro. Voor meer informatie moet je even Googlen.

https://www.apple.com/nl/...tion-with-usb-c-charging/

[Reactie gewijzigd door Zworez op 22 juli 2024 20:29]

supersnathan94
@Zworez18 september 2023 10:34
Oke goed punt. Ik heb de keynote nog niet kunnen bekijken, maar dit statement klopt dan dus gewoon niet:
Beide sets oordopjes zijn zo goed als identiek.
Er is dus een significant verschil waardoor bestaande airpods (nog) niet compatible zijn met de vision pro.
Vilm @Zworez18 september 2023 17:36
AirPods Pro (2e generatie) met MagSafe-oplaadcase (USB‑C) maken Lossless-audio met extreem weinig vertraging mogelijk en zijn daarmee de ideale draadloze partner voor Apple Vision Pro. De H2-chip in de nieuwste AirPods Pro en Apple Vision Pro in combinatie met een baanbrekend draadloos audioprotocol levert krachtige Lossless-audio van 20 bits bij 48 KHz met veel minder audiovertraging.
De AirPords pro 2nd gen met lightning hebben ook de H2 chip. Als ik de hele pagina zo lees zie ik niet expliciet dat lossless niet gaat werken met de lightning versie, maar het wordt verwoord alsof dit een nieuwe feature is waarvoor je moet upgraden.

Lijkt mij ook dat ze enkel het doosje wijzigen eigenlijk, alhoewel ik Apple er ook nog wel voor aanzie om alsnog deze feature softwarematig achter te houden.

[Reactie gewijzigd door Vilm op 22 juli 2024 20:29]

smiba @supersnathan9418 september 2023 10:28
De airpods laden op via lightning maar zijn verder draadloos, deze kan je dus gewoon gebruiken met een USB-C apparaat. Snap deze reactie niet helemaal
supersnathan94
@smiba18 september 2023 10:29
Het staat letterlijk in het artikel dat lightning versies nog niet compatible zijn met de vision pro.
Stijnvi @supersnathan9418 september 2023 10:46
Heeft niks te maken met de overstap USB-C. Het heeft te maken met de verdere upgrades die de nieuwe AirPods hebben gekregen.
supersnathan94
@Stijnvi18 september 2023 12:03
Again. Ik heb de keynote nog niet gezien. Het artikel klopt dan dus niet want het wekt de indruk dat er geen verschillen zijn terwijl die er wel degelijk zijn.

Want kennelijk heeft de nieuwe serie support voor lossless audio icm de vision pro. Dat is een vrij significant verschil ten opzichte van de huidige generatie.
Manyuken 18 september 2023 13:24
Aan de ene kant begrijp ik, maar aan de andere kant heb je zooooo veel 'onveilige' USB-C kabels op de markt.. Buiten de bouwkwaliteit van een kabel om bieden wat 'duurdere' kabels wel een stabielere overdracht en meer ingebouwde beveiliging.

Ben benieuw of Apple daar nog eisen in gaat stellen en zo ja hoe ze dat gaan implementeren...
SRI @Manyuken18 september 2023 14:23
Het is nou niet zo dat er niet zat budget Lightning kabels te koop zijn…
Manyuken @SRI19 september 2023 10:42
Ja en de helft daarvan werkt slecht of totaal niet...
Die kabels kopen ook niet haha.
vix-ducis @Manyuken18 september 2023 15:24
Daar kunnen ze het bestaande MFi programma toch gewoon voor gebruiken? Volgens de EU mogen ze de mogelijkheden niet artificieel beperken voor een select aantal gecertificeerde producten, maar dat neemt niet weg dat ze producten MFi mogen certificeren.
bzzzt
@vix-ducis18 september 2023 17:41
Zo'n certificatie heeft natuurlijk bar weinig zin als je geen restricties op mag leggen als iets niet aan de eisen voldoet.
De USB-IF club heeft in 2019 een optie geboden om cryptografisch geautenticeerde kabels en devices te gebruiken, maar de grote bulk van de kabels en onderdelen voldoet daar natuurlijk niet aan. Dan kan je wel een waarschuwing tonen die gebruikers in <0.1s wegklikken maar dat helpt niet. Alternatief is blokkeren maar dan werkt de hoofdmoot van de kabels niet meer en kan je dus ook niet makkelijk andermans lader of kabel gebruiken - en dan verlies je waar de hele USB-C transitie over begonnen is.
Get!em 18 september 2023 10:14
Moet zeggen dat de USB-C op de iPad (pro 11 2021) me wel erg goed bevalt. Omdat er vervolgens (zonder adapter) ook meteen externe schermen (als dual screen setup met de iPad), (laptop)-dockingstations (met daaraan muis en toetsenbord) aangehangen worden, is het al veel meer een werkplek vervanger voor on-the-go.

Tot nu toe getest met een aardig aantal schermen, waaronder een Curved LG, een 4K TV, en het werkt iedere keer meteen.
Ook zijn de USB-C —> HDMI converters (bijv 4K 60hz) direct goed aan te sluiten.

Andere feature die werkt is het als powerbank gebruiken voor je iPhone. (Werkt ook met een usb-c usb-c en met een usb-c lightning kabel).
ShadLink @Get!em18 september 2023 11:00
Ook zijn de USB-C —> HDMI converters (bijv 4K 60hz) direct goed aan te sluiten.
Euhm, je weet dat zo'n kabel een adapter ingebouwd heeft? USB-C heeft namelijk geen HDMI ondersteuning. Dus is dat USB-C -> DisplayPort -> HDMI in 1 kabeltje.

Maw. Je zou dus ook een Lightning naar HDMI kabel kunnen maken. En ja, die kabels bestaan.
Zie: https://www.amazon.nl/HDM...-Definition/dp/B09PTVWJJ1

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 20:29]

Get!em @ShadLink18 september 2023 12:08
Klopt, ze bestaan in verschillende vormen, waaronder gewoon een kabel met ingebouwde chip. Maar de 4K 60Hz moet je wel speciaal op letten.
Wat ik bedoel met voordeel: bij Lightning was het nog speciaal en moest je goed opletten op MfI etc., nu met USB-C kun je bijna alle USB-c compatible apparaten aansluiten.

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