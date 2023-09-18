'Apple heeft over twee jaar alle producten overgezet van Lightning op USB-C'

Zeker wel, dan krijg je proprietary verloopjes van HDMI naar VGA bijvoorbeeld. Analoge video uit over een digital only connector wat dmv passive conversion weer soort van werkt.
Ga jij nou vertellen wat wij meemaken? Dell en HP hebben heel lang VGA poorten naast hun HDMI poort gehad. Ja, lelijke dikke laptops, maar het had zijn voordeel.
Luister, ik ben een Apple fan, maar jij wil op de een of andere manier gewoon niet horen dat er ook maar één nadeel is aan Apple. Ik kan gewoon niet geloven dat je zo in de stress schiet over de simpele waarheid dat voor een organisatie Apple veel meer connectoren nodig had. (verleden tijd, USB-C fixed it).
Er is geen enkele macbook geweest die deze twee aansluitingen tegelijkertijd heeft gehad. De poly hebben miniDVI tot mid 2009 gehad en zijn eind 2009 geswitched naar miniDP en de pros hadden de switch van full DVI-DL naar mDP vroeg 2009 al gedaan.
Jij begrijpt niet hoe dat werkt voor een organisatie. Natuurlijk hadden ze maar één type per macbook, alleen betekent dat nog steeds dat je al die types moet ondersteunen. Rond 2010 zit je dan Mini-DVI, Full DVI en Mini-DP. Vanaf 2012 maakte HDMI op de MBP het probleem simpeler en gingen we over op volledig MBP, alleen hadden we DVI of HDMI op de schermen en zat een flink deel van onze beamers nog op VGA.
We hebbeen 5 jaar aan MB's en MBP's in gebruik en dat betekent meerdere versies van al die connectoren, helemaal in de lokalen die in principe alles moeten lusten.
Maar hee. In zakelijke settings is dat altijd een gedoe met verloopjes. Ook nu nog.
Nee, USB-C heeft dat ook opgelost (zowel voor Wintel als OSX).
Een Dell D6000 werkt eigenlijk altijd, Thunderbolt over USB, dus WIndows en OSX no problemo . Ze lusten zelfs de meeste Linux distro's, al wordt dat bij onze organisatie niet gebruikt.
En voordat je weer gaat stuiteren, TCO Apple Windows was voor ons redelijk lood om oud ijzer. Hardware was veel beter (dat gat is gelukkig wel heel redelijk gedicht) en ook belangrijk; gebruikers zijn blij. Software packaging (en licentiebeheer) is een dingetje, maar de gebruiker gaat maar naar Surf en houdt dan maar zijn eigen broek op of logt in bij MicrosoftAdobe met zijn medewerkers account. Support is dan eigenlijk ook vrij simpel, die kan je toch niet bieden en Apple doet niet aan business support, dus als het kapot is stuur je het op. Omdat dat allemaal niet kan betaal je dus ook minder voor beheer/support (helaas niet niks, je infra moet ergens uit betaald worden)... en dat levert eigenlijk zelden echt problemen op*
Ik ben nu twee jaar verkast naar een andere faculteit die meeloopt met de centrale IT, gaat eigenlijk ook prima, HP Elitebooks zijn niet meer die drama dikke bakken van vroeger. Nu we de laatste jaren uit privacy overwegingen meer walled gardens maken waarbij we de gebruiker dwingen full-corporate te gaan ivm datalekken (voor een hogeschool echt wel een serieus ding)is OSX weer minder ideaal (Nee, OSX is niet onveilig, maar de policy om alles op corporate te dwingen zal lastig zijn), maar volgens mij negeren de OSX gebruikers dat vrolijk
*BYOD windows is ook supersimpel en heeft niet of nauwelijks support nodig. Ondersteuning en beheer worden zwaar ingezet zodra je full-corporate beheer gaat inrichten... dan kan je niks meer zelf instellen.
[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 20:29]