YouTuber voorziet AirPods Max van USB-C-poort

Youtuber en roboticaengineer Ken Pillonel heeft een AirPods Max-koptelefoon voorzien van een USB-C-poort. Hij deed dat met een zelfontworpen pcb, waarvan de schema's open source zijn. Pillonel voorzag eerder al een iPhone X en de AirPods Pro-oplaadcase van USB-C.

De USB-C-mod van Pillonel omvat een custom USB-C-printplaatje, naast wat 3d-geprinte componenten, bijvoorbeeld om de microfoon op zijn plaats te houden. Het USB-C-pcb wordt bovenop het bestaande pcb in de AirPods Max geplaatst, maar is volgens de youtuber ontworpen om niet in aanraking te komen met de hoogste onderdelen op Apples originele printplaat. Pillonel benadrukt in zijn video dat bedrade audio via USB-C niet werkt via de mod. De poort kan alleen gebruikt worden om de koptelefoon op te laden.

Pillonel zegt in een persbericht de ontwerpen van zijn pcb en de installatie-instructies open source te maken, zoals hij eerder ook deed bij zijn iPhone- en AirPods Pro-mods. De youtuber verkoopt ook kant-en-klare sets op zijn website, voor omgerekend 41,90 euro.

Ken Pillonel, die robotica heeft gestudeerd, is een bekende youtuber die vaker Apple-apparaten van mods voorziet. De youtuber voorzag eerder al een iPhone X van een USB-C-poort en zette instructies voor die mod online. Vorig jaar bracht hij ook een pcb-ontwerp uit waarmee gebruikers hun AirPods Pro-case van USB-C kunnen voorzien. De youtuber kwam vorig jaar ook met een zelfontworpen AirPods Pro-oplaadcase, die makkelijker te repareren is dan het origineel.