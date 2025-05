Youtuber ontwerpt repareerbare AirPods Pro-case en maakt ontwerpen beschikbaar

Youtuber en roboticaengineer Ken Pillonel heeft een eigen, makkelijk repareerbare AirPods Pro-oplaadcase ontworpen. Deze case is voorzien van schroeven en heeft een makkelijk verwisselbare accu. Pillonel voorzag eerder al een iPhone X en AirPods Pro van een USB-C-poort.

Om de repareerbare AirPods Pro-case te maken, heeft Pillonel de oplaadcase volledig uit elkaar gehaald en precieze scans gemaakt van ieder onderdeel, waarna hij deze opnieuw heeft ontworpen in zijn designsoftware. Pillonel heeft de onderdelen vervolgens aangepast zodat ze aan elkaar worden gehouden met schroeven en moertjes in plaats van met lijm. De mod maakt het daarmee gemakkelijker om de case te openen en zo nodig de accu te vervangen, zonder dat daarvoor soldeerwerk nodig is.

Net als bij eerdere projecten, maakt Pillonel de ontwerpen van zijn project gratis beschikbaar. Gebruikers kunnen deze zelf 3d-printen om een nieuwe AirPods Pro-oplaadcase te maken. Gebruikers dienen daarvoor ook een aantal losse onderdelen te kopen. De youtuber deelt instructies om de 3d-designs te ontvangen aan het einde van zijn video. Gebruikers moeten een Proton Mail-account aanmaken en vervolgens een e-mail sturen aan een bepaald mailadres, waarna ze een downloadlink ontvangen. Pillonel deelt ze ook via zijn betaalde Patreon-pagina.

Het project is vooralsnog alleen gericht op de oplaadcase; de AirPods Pro zelf zijn nog niet repareerbaar. Pillonel is nog niet in staat om het complexe ontwerp van de oordoppen na te maken, vertelt hij aan The Verge. De mod werkt ook alleen voor de eerste generatie AirPods Pro. Pillonel heeft de oplaadcase van de tweede generatie AirPods Pro nog niet open kunnen krijgen zonder deze kapot te maken.

Ken Pillonel, die robotica heeft gestudeerd, is een bekende youtuber die vaker Apple-apparaten van mods voorziet. De youtuber voorzag eerder al een iPhone X van een USB-C-poort en zette instructies voor die mod online. Eerder dit jaar bracht hij een pcb-ontwerp uit waarmee gebruikers hun AirPods Pro-case ook van USB-C kunnen voorzien. De nieuwe, repareerbare AirPods Pro-case is compatibel met deze USB-C-mod.